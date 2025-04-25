Утверждены новые правила постановки на учет нуждающихся в жилье, в том числе кандасов

Приказом и.о. министра промышленности и строительства от 17 апреля 2025 года утверждены Правила постановки на учет нуждающихся в жилище граждан РК, кандасов в электронную базу "Центр обеспечения жилищем", сообщает Zakon.kz.

Так, говорится, ччто постановка на учет нуждающихся в жилище осуществляется централизованно посредством Объекта информатизации.

Для постановки на учет нуждающихся в жилище в Объект информатизации заявитель посредством ЭЦП авторизуется на интернет-ресурсе услугодателя и открывает свой личный кабинет, в котором подает заявку.

При постановке на учет граждан Казахстана, кандасов, нуждающихся в жилище в городах республиканского значения, столице, требуется регистрация по месту жительства за последние три года. Указанное требование не распространяется на детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей (родителя), не достигших 29 лет, потерявших родителей до совершеннолетия.

На учет посредством Объекта информатизации становятся совершеннолетние граждане РК, кандасы, признанные нуждающимися в жилище и отвечающие следующим требованиям:

они не имеют жилища на праве собственности на территории республики в течение последних пяти лет при постановке на учет нуждающихся в жилище в единую республиканскую электронную базу и электронную базу "Центр обеспечения жилищем";

их единственное жилище признано аварийным, учет которого осуществляется по месту нахождения данного жилища местными исполнительными органами.

При постановке на учет нуждающихся в жилище посредством Объекта информатизации заявитель указывает принадлежность к лицам, определенным в пункте 1 статье 74 Закона (граждане, состоящие на учете нуждающихся, в порядке очередности, установленной списками, с момента подачи заявления со всеми необходимыми документами).

При этом отсутствие принадлежности к указанным лицам не является основанием отказа в постановке на учет нуждающихся в жилище в Объекте информатизации.

Услугодатель принимает и в течение одного рабочего дня рассматривает заявку, проверяет заявителя на соответствие основным требованиям и на соответствие принадлежности к указанным выше лицам.

При постановке на учет нуждающихся в жилище граждан РК, кандасов, единственное жилище которых признано аварийным, срок рассмотрения заявки составляет три рабочих дня. Услугодателем проверяется электронная копия технического заключения (по результатам технического обследования жилища) аттестованного эксперта в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, приложенная к заявлению.

Проверка на соответствие основным требованиям, предъявляемым к заявителю и членам его семьи, производится услугодателем посредством соответствующих государственных информационных систем.

В постановке на учет нуждающихся в жилище гражданам РК и кандасам отказывается в случаях, если:

они состоят в Единой республиканской электронной базе;

имеют или имели жилища на праве собственности на территории РК в течение последних пяти лет при постановке на учет нуждающихся в жилище в Объекте информатизации;

имеют жилища на праве собственности в данном населенном пункте при постановке на учет нуждающихся в жилище из жилищного фонда государственного учреждения;

имеют жилища на праве собственности в РК при постановке на учет нуждающихся в жилище из жилищного фонда государственного предприятия;

имеют предоставленное в пользование жилище из государственного жилищного фонда или жилище, арендованное местным исполнительным органом в частном жилищном фонде;

представленные документы или сведения содержали недостоверные данные;

ранее получили и приватизировали жилища из государственного жилищного фонда;

имеют единственное жилище, признанное аварийным в порядке, которое находится в другом населенном пункте;

приобретали жилища в собственность с использованием ипотечного жилищного займа в рамках ипотечной программы, документов Системы государственного планирования РК, государственных программ жилищного строительства, концепции развития отрасли (сферы).

Также утвержден порядок обжалования решений, действий (бездействия) услугодателя по вопросам оказания государственных услуг.

Приказ вводится в действие с 24 мая 2025 года.

При этом ранее действовавшие Правила постановки на учет граждан РК, нуждающихся в жилище из государственного жилищного фонда или жилище, арендованном местным исполнительным органом в частном жилищном фонде, утрачивают силу.