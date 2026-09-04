Обновлены правила постановки на учет нуждающихся в жилье казахстанцев и кандасов

Приказом и.о. министра промышленности и строительства от 28 августа 2026 года внесены изменения в Правила постановки на учет нуждающихся в жилище граждан РК, кандасов, в электронную базу "Центр обеспечения жилищем", сообщает Zakon.kz.

В частности, правила изложены в новой редакции.

Так, говорится, что постановка на учет нуждающихся в жилище осуществляется централизованно посредством Цифрового объекта.

Для постановки на учет в Цифровом объекте услугополучатель посредством ЭЦП авторизуется на интернет-ресурсе услугодателя и открывает свой личный кабинет, в котором подает заявку.

При постановке граждан РК, кандасов на учет нуждающихся в жилище в городах республиканского значения, столице требуется регистрация по месту жительства за последние три года. Указанное требование не распространяется на детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей (родителя), не достигших 29 лет, потерявших родителей до совершеннолетия.

На учет посредством Цифрового объекта становятся совершеннолетние граждане РК, кандасы, признанные нуждающимися в жилище и отвечающие следующим требованиям:

они не имеют жилища или доли в единственном жилище 50% и более 50% на праве собственности на территории Республики Казахстан в течение последних пяти лет при постановке на учет нуждающихся в жилище в единую республиканскую электронную базу и Цифровом объекте;

их единственное жилище признано аварийным, учет которого осуществляется по месту нахождения данного жилища местными исполнительными органами

Требования об отсутствии жилища или доли в единственном жилище 50% или более на праве собственности в данном населенном пункте и на территории РК в течение последних пяти лет при постановке на учет нуждающихся в жилище в Цифровом объекте распространяются на членов семьи услугополучателя.

При постановке на учет нуждающихся в жилище посредством Цифрового объекта услугополучатель указывает принадлежность к лицам, определенным в пунктах 2 и 3 статьи 74 Закона.

При этом отсутствие принадлежности к лицам, определенным в пунктах 2 и 3 статьи 74 Закона, не является основанием отказа в постановке на учет нуждающихся в жилище в Цифровом объекте.

Постановка на учет нуждающихся в жилище детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей (родителя), осуществляется на основании пункта 3 статьи 71 Закона.

Для получения государственной услуги услугополучатель и совершеннолетние члены семьи направляют услугодателю через Цифровой объект заявление на постановку на учет в электронную базу "Центр обеспечения жилищем".

Услугодатель принимает и в течение одного рабочего дня рассматривает заявление, проверяет услугополучателя и членов семьи на соответствие основным требованиям и на соответствие принадлежности услугополучателя к лицам, определенным в пунктах 2 и 3 статьи 74 Закона.

Срок рассмотрения заявления граждан РК, кандасов, единственное жилище которых признано аварийным, составляет три рабочих дня со дня подачи заявления.

Услугодателем проверяется электронная копия технического заключения (по результатам технического обследования жилища) аттестованного эксперта в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности, приложенная к заявлению.

При отсутствии данных в информационной системе сведений по детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, срок рассмотрения заявления составляет три рабочих дня.

Услугодателем проверяются электронные копии документов, подтверждающих факт отсутствия единственного или обоих родителей, и/или статус законного представителя, приложенных к заявлению.

Проверка на соответствие основным требованиям, предъявляемым к услугополучателю и членам семьи, производится посредством соответствующих государственных цифровых систем.

В постановке на учет нуждающихся в жилище услугополучателю отказывается в случаях, если:

они состоят в Единой республиканской электронной базе;

они имеют или имели жилища или доли в единственном жилище 50% и более на праве собственности на территории республики в течение последних пяти лет при постановке на учет нуждающихся в жилище в Цифровом объекте;

они имеют предоставленное в пользование жилище из государственного жилищного фонда или жилище, арендованное местным исполнительным органом в частном жилищном фонде;

представленные документы или сведения содержали недостоверные данные;

они ранее получили и приватизировали жилища из государственного жилищного фонда;

они имеют единственное жилище, признанное аварийным, которое находится в другом населенном пункте;

они и члены их семей приобретали жилища в собственность с использованием ипотечного жилищного займа в рамках ипотечной программы, утвержденной Национальным банком РК, документов Системы государственного планирования РК, государственных программ жилищного строительства, концепции развития отрасли (сферы), утвержденных правительством РК или имеют обязательства по договорам долгосрочной аренды жилища с правом выкупа.

В постановке на учет нуждающихся в жилище в Цифровом объекте отказывается в случае наличия у членов семьи услугополучателя жилища или доли в единственном жилище 50% и более на праве собственности на территории РК и в данном населенном пункте в течение последних пяти лет.

Не допускается постановка на учет нуждающихся в жилище в Цифровой объект граждан РК, кандасов и членов их семей, состоящих в единой республиканской электронной базе.

Решение о постановке на учет нуждающихся в жилище услугополучателя в Цифровом объекте с направлением уведомления о постановке на учет либо мотивированного отказа в постановке на учет принимается услугодателем и направляется услугополучателю посредством уведомления в личном кабинете услугополучателя и абонентского устройства сотовой связи на его абонентский номер в виде текстового сообщения, в случае регистрации и подключения абонентского номера услугополучателя, предоставленного оператором сотовой связи к учетной записи портала.

Правила также устанавливают порядок снятия с учета нуждающихся в жилище граждан Республики Казахстан, кандасов.

Приказ вводится в действие с 14 сентября 2026 года.