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Право

Какую информацию могут открывать госструктуры: утвержден новый стандарт

Размещение информации на сайтах госструктур, фото - Новости Zakon.kz от 29.04.2025 14:23 Фото: Zakon.kz
Приказом и.о. министра культуры и информации от 18 апреля 2025 года утвержден стандарт открытости обладателей информации, сообщает Zakon.kz.

Задачами стандарта являются:

  • усиление информированности населения о деятельности обладателей информации;
  • повышение уровня открытости и прозрачности обладателей информации;
  • развитие проактивности обладателей информации.

Обладателями информации являются:

  • органы и учреждения законодательной, исполнительной и судебной ветвей государственной власти;
  • местного государственного управления и самоуправления;
  • государственные учреждения, не являющиеся государственными органами;
  • субъекты квазигосударственного сектора;
  • юридические лица, являющиеся получателями бюджетных средств, – в части информации, касающейся использования средств, выделенных из государственного бюджета;
  • субъекты государственной монополии, специального права – в части информации, касающейся цен на производимые (реализуемые) ими товары (работы, услуги);
  • юридические лица – в части обладаемой ими экологической информации, информации о чрезвычайных ситуациях, природных и техногенных катастрофах, их прогнозах и последствиях, состоянии пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологической и радиационной обстановки, безопасности пищевых продуктов и других факторах, оказывающих негативное воздействие на здоровье и обеспечение безопасности граждан, населенных пунктов и производственных объектов;
  • исполнители функций центральных или местных исполнительных органов.

Так, для обеспечения доступа к обладаемой информации и открытости деятельности органами и учреждениями законодательной, исполнительной и судебной ветвей государственной власти, местного государственного управления и самоуправления соблюдаются следующие минимальные требования:

  • своевременно раскрывать полную, актуальную и достоверную информацию, предусмотренную Законом и внутренними документами, за исключением информации с ограниченным доступом;
  • проводить онлайн-трансляции открытых заседаний коллегиальных органов центральных исполнительных органов и местных представительных и исполнительных органов области, города республиканского значения, столицы, района, города областного значения, с размещением на своем официальном интернет-ресурсе или в иных средствах массовой информации анонса и повестки заседания (при ее наличии) не позднее, чем за три рабочих дня до начала открытого заседания;
  • предоставлять полную и достоверную информацию на поступающие запросы информации в сроки, установленные Законом и вести их учет;

В случаях, когда запрашиваемая информация входит в компетенцию нескольких обладателей информации, и при ответе на письменный запрос требуется получение информации от иных обладателей информации, срок рассмотрения однократно продлевается руководителем обладателя информации не более чем на 15 календарных дней, о чем пользователю информации сообщается в течение трех рабочих дней с момента продления срока рассмотрения.

  • разместить на единой платформе интернет-ресурсов государственных органов (ЕПИР ГО) общественно значимую информацию. Информация на интернет-ресурсе предоставляется на казахском и русском языках. При необходимости интернет-ресурс также имеет версии на других языках;
  • актуализировать на ЕПИР ГО ленту новостей ежедневно, иные разделы – не позднее трех рабочих дней со дня получения или создания информации;
  • проводить публичные обсуждения проектов нормативных правовых актов, проектов бюджетных программ и отчетов о реализации бюджетных программ, а также отвечать на замечания и предложения, поступающие по ним;
  • размещать на ЕПИР ГО пресс-релизы (анонсы), информационные сообщения к разработанным проектам нормативных правовых актов, проектам бюджетных программ и отчетам о реализации бюджетных программ, направленные на оповещение населения о сроках проведения их публичных обсуждений;
  • проводить интернет-конференции и опросы на интернет-портале открытого диалога. При определении тематик интернет-конференций и опросов исходить из актуальности темы и запросов общества, включая заявки пользователей информации, поступившие на интернет-портал открытого диалога;
  • размещать оповещения на ЕПИР ГО при проведении интернет-конференций и опросов на интернет-портале открытого диалога. При проведении интернет-конференции – не менее чем за один рабочий день до даты ее проведения, опроса – в течение одного рабочего дня с даты его запуска на интернет-портале открытого диалога;
  • размещать не менее одной записи в неделю в блоге первого руководителя на интернет-портале открытого диалога. При определении тематик записей исходить из запросов общества и актуальности темы.
  • размещать открытые данные, предусмотренные Единым перечнем открытых данных государственных органов, размещаемых на интернет-портале открытых данных;
  • размещать на интернет-портале оценки эффективности деятельности государственных органов информацию об оценке деятельности государственных органов, отчеты о достижении целевых индикаторов планов развития и программ развития территорий, а также проводить публичное обсуждение деятельности государственных органов;
  • размещать в занимаемом помещении информационный стенд или другое техническое средство аналогичного назначения с обеспечением свободного доступа к ним со следующей информацией (но, не ограничиваясь): о своей деятельности; режим работы; график приема граждан; порядок подачи, рассмотрения обращений и обжалования решений (действий); контактные данные, включая телефоны канцелярии и службы управления персоналом; официальные аккаунты в социальных сетях и ссылка на официальный интернет-ресурс;
  • обеспечивать беспрепятственный доступ лиц с инвалидностью к информационным стендам, а также к официальному интернет-ресурсу в соответствии с требованиями национального стандарта. Проводить не реже одного раза в полугодие встречи с представителями лиц с инвалидностью для определения их потребностей в информации;
  • проводить не реже раза в квартал мероприятия, направленные на выявление потребностей общества в открытых данных;
  • размещать в открытом доступе информацию, неоднократно запрашиваемую средствами массовой информации, бизнесом, неправительственными организациями, населением;
  • разрабатывать ежегодно ведомственный план открытости, который включает в себя комплекс мероприятий, направленных на обеспечение открытости деятельности государственного органа, органа местного самоуправления;
  • проактивно взаимодействовать с пользователями информации.

Приказ вводится в действие с 9 мая 2025 года.

При этом приказ от 29 декабря 2023 года "Об утверждении стандарта открытости обладателей информации" и поправки к нему утрачивают силу.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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14:23, Сегодня
Какую информацию могут открывать гоструктуры: утвержден новый стандарт
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