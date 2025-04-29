Какую информацию могут открывать госструктуры: утвержден новый стандарт

Приказом и.о. министра культуры и информации от 18 апреля 2025 года утвержден стандарт открытости обладателей информации, сообщает Zakon.kz.

Задачами стандарта являются:

усиление информированности населения о деятельности обладателей информации;

повышение уровня открытости и прозрачности обладателей информации;

развитие проактивности обладателей информации.

Обладателями информации являются:

органы и учреждения законодательной, исполнительной и судебной ветвей государственной власти;

местного государственного управления и самоуправления;

государственные учреждения, не являющиеся государственными органами;

субъекты квазигосударственного сектора;

юридические лица, являющиеся получателями бюджетных средств, – в части информации, касающейся использования средств, выделенных из государственного бюджета;

субъекты государственной монополии, специального права – в части информации, касающейся цен на производимые (реализуемые) ими товары (работы, услуги);

юридические лица – в части обладаемой ими экологической информации, информации о чрезвычайных ситуациях, природных и техногенных катастрофах, их прогнозах и последствиях, состоянии пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологической и радиационной обстановки, безопасности пищевых продуктов и других факторах, оказывающих негативное воздействие на здоровье и обеспечение безопасности граждан, населенных пунктов и производственных объектов;

исполнители функций центральных или местных исполнительных органов.

Так, для обеспечения доступа к обладаемой информации и открытости деятельности органами и учреждениями законодательной, исполнительной и судебной ветвей государственной власти, местного государственного управления и самоуправления соблюдаются следующие минимальные требования:

своевременно раскрывать полную, актуальную и достоверную информацию, предусмотренную Законом и внутренними документами, за исключением информации с ограниченным доступом;

проводить онлайн-трансляции открытых заседаний коллегиальных органов центральных исполнительных органов и местных представительных и исполнительных органов области, города республиканского значения, столицы, района, города областного значения, с размещением на своем официальном интернет-ресурсе или в иных средствах массовой информации анонса и повестки заседания (при ее наличии) не позднее, чем за три рабочих дн я до начала открытого заседания;

я до начала открытого заседания; предоставлять полную и достоверную информацию на поступающие запросы информации в сроки, установленные Законом и вести их учет;

В случаях, когда запрашиваемая информация входит в компетенцию нескольких обладателей информации, и при ответе на письменный запрос требуется получение информации от иных обладателей информации, срок рассмотрения однократно продлевается руководителем обладателя информации не более чем на 15 календарных дней, о чем пользователю информации сообщается в течение трех рабочих дней с момента продления срока рассмотрения.

разместить на единой платформе интернет-ресурсов государственных органов (ЕПИР ГО) общественно значимую информацию. Информация на интернет-ресурсе предоставляется на казахском и русском языках. При необходимости интернет-ресурс также имеет версии на других языках;

актуализировать на ЕПИР ГО ленту новостей ежедневно, иные разделы – не позднее трех рабочих дней со дня получения или создания информации;

со дня получения или создания информации; проводить публичные обсуждения проектов нормативных правовых актов, проектов бюджетных программ и отчетов о реализации бюджетных программ, а также отвечать на замечания и предложения, поступающие по ним;

размещать на ЕПИР ГО пресс-релизы (анонсы), информационные сообщения к разработанным проектам нормативных правовых актов, проектам бюджетных программ и отчетам о реализации бюджетных программ, направленные на оповещение населения о сроках проведения их публичных обсуждений;

проводить интернет-конференции и опросы на интернет-портале открытого диалога. При определении тематик интернет-конференций и опросов исходить из актуальности темы и запросов общества, включая заявки пользователей информации, поступившие на интернет-портал открытого диалога;

размещать оповещения на ЕПИР ГО при проведении интернет-конференций и опросов на интернет-портале открытого диалога. При проведении интернет-конференции – не менее чем за один рабочий день до даты ее проведения, опроса – в течение одного рабочего дня с даты его запуска на интернет-портале открытого диалога;

до даты ее проведения, опроса – с даты его запуска на интернет-портале открытого диалога; размещать не менее одной записи в неделю в блоге первого руководителя на интернет-портале открытого диалога. При определении тематик записей исходить из запросов общества и актуальности темы.

размещать открытые данные, предусмотренные Единым перечнем открытых данных государственных органов, размещаемых на интернет-портале открытых данных;

размещать на интернет-портале оценки эффективности деятельности государственных органов информацию об оценке деятельности государственных органов, отчеты о достижении целевых индикаторов планов развития и программ развития территорий, а также проводить публичное обсуждение деятельности государственных органов;

размещать в занимаемом помещении информационный стенд или другое техническое средство аналогичного назначения с обеспечением свободного доступа к ним со следующей информацией (но, не ограничиваясь): о своей деятельности; режим работы; график приема граждан; порядок подачи, рассмотрения обращений и обжалования решений (действий); контактные данные, включая телефоны канцелярии и службы управления персоналом; официальные аккаунты в социальных сетях и ссылка на официальный интернет-ресурс;

обеспечивать беспрепятственный доступ лиц с инвалидностью к информационным стендам, а также к официальному интернет-ресурсу в соответствии с требованиями национального стандарта. Проводить не реже одного раза в полугодие встречи с представителями лиц с инвалидностью для определения их потребностей в информации;

проводить не реже раза в квартал мероприятия, направленные на выявление потребностей общества в открытых данных;

размещать в открытом доступе информацию, неоднократно запрашиваемую средствами массовой информации, бизнесом, неправительственными организациями, населением;

разрабатывать ежегодно ведомственный план открытости, который включает в себя комплекс мероприятий, направленных на обеспечение открытости деятельности государственного органа, органа местного самоуправления;

проактивно взаимодействовать с пользователями информации.

Приказ вводится в действие с 9 мая 2025 года.

При этом приказ от 29 декабря 2023 года "Об утверждении стандарта открытости обладателей информации" и поправки к нему утрачивают силу.