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Право

Размещение информации на интернет-портале открытых данных: новые правила

ЦОН, центры обслуживания населения, egov, егов, цифровые документы, ЭЦП, электронная цифровая подпись, фото - Новости Zakon.kz от 15.04.2025 10:49 Фото: gov4c.kz
Приказом министра культуры и информации от 7 апреля 2025 года утверждены Правила размещения информации на интернет-портале открытых данных, сообщает Zakon.kz.

Порядок размещения государственными органами, государственными учреждениями, не являющимися государственными органами, субъектами квазигосударственного сектора, исполнителями функций центральных и местных исполнительных органов информации на портале включает в себя размещение и актуализацию открытых данных.

Информация размещается на казахском и русском языках.

Открытые данные включают в себя описание открытых данных, описание полей открытых данных и открытые данные в машиночитаемом виде.

Размещение открытых данных с применением API (Application Programming Interface) производится в случае, если представляемая информация содержится в информационной системе государственного органа, государственного учреждения, не являющегося государственным органом, субъекта квазигосударственного сектора, исполнителя функций центральных и местных исполнительных органов.

Предусматривается, что при необходимости получения открытых данных пользователь информации подает в произвольной форме заявку на размещение открытых данных через портал соответствующему государственному органу или учреждению.

Сервисный интегратор ежемесячно не позднее 5-го числа, следующего за отчетным, проводит обработку поступивших заявок от пользователей информации. Заявки, прошедшие обработку, в течение трех рабочих дней направляются сервисным интегратором администратору посредством АРМ.

Если запрашиваемые пользователем информации открытые данные не противоречат закону, государственный орган, госучреждение или МИО в срок не позднее 30 календарных дней с даты получения заявки размещает открытые данные на портале посредством АРМ.

В противном случае исполнитель функций центральных или местных исполнительных органов в срок не позднее пяти рабочих дней с даты получения заявки отказывает в размещении открытых данных посредством АРМ.

После чего пользователю информации автоматически направляется уведомление о статусе рассмотрения заявки с момента принятия соответствующего решения.

Приказ вводится в действие с 25 апреля 2025 года.

При этом ранее действовавшие Правила размещения информации на интернет-портале открытых данных утрачивают силу.

Ранее в Казахстане утвердили Правила информационного наполнения интернет-ресурсов государственных органов и требования к их содержанию.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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