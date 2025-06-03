В Казахстане утвержден новый стандарт оказания пульмонологической помощи

Приказом и.о. министра здравоохранения РК от 28 мая 2025 года утвержден стандарт организации оказания пульмонологической помощи в Республике Казахстан, сообщает Zakon.kz.

Указывается, что медицинские организации оказывают пульмонологическую медицинскую помощь в соответствии со стандартом. Медицинские работники руководствуются клиническими протоколами (КП) при выборе наиболее эффективных методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации, которые имеют рекомендательный характер.

При отсутствии соответствующих КП определение тактики ведения пациентов с болезнями органов дыхания (БОД) осуществляется по решению врача-пульмонолога или консилиума с участием профильных специалистов с учетом международных рекомендаций, основанных на принципах доказательности.

Предусматривается, что организации, оказывающие пульмонологическую медицинскую помощь, вне зависимости от форм собственности и ведомственной принадлежности осуществляют свою деятельность на основании государственной лицензии на медицинскую деятельность по подвиду "пульмонология" в соответствии с Законом "О разрешениях и уведомлениях".

Пульмонологическая помощь пациентам осуществляется медицинскими организациями на районном, городском, областном уровнях оказания медицинской помощи, в структуре которых, в зависимости от возложенных на них функций, независимо от формы собственности организованы:

в амбулаторных условиях:

кабинет врача пульмонолога (взрослый/детский) в структуре консультативно-диагностического отделения поликлиник или консультативно-диагностического центра (КДЦ) многопрофильных стационаров на районном, городском и областном уровнях оказания медицинской помощи, консультативно-диагностических центров, научных организаций в области здравоохранения;

в стационарных условиях:

пульмонологические койки в структуре отделений терапевтического или педиатрического профилей при многопрофильных (взрослых/детских) районных/городских больницах;

пульмонологическое отделение в структуре многопрофильных больниц (детских, взрослых) на городском или областном уровнях, в научных организациях в области здравоохранения;

респираторный центр (РЦ) в структуре многопрофильных больниц областей и городов республиканского значения, научных организаций в области здравоохранения, имеющих наряду с отделением пульмонологии отделение/койки торакальной хирургии.

Основными задачами медицинских организаций, в структуре которых оказывается пульмонологическая помощь, являются:

организация и проведение мероприятий, направленных на первичную профилактику, раннюю диагностику, мониторинг поведенческих факторов риска БОД и рекомендации по их контролю;

организация и проведение диагностических мероприятий пациентам с БОД путем применения научно-доказанных диагностических лабораторных и инструментальных методов исследования;

внедрение инновационных медицинских технологий в диагностике и лечении БОД;

оказание качественной медицинской помощи пациентам с БОД с соблюдением преемственности на всех этапах лечения;

междисциплинарное взаимодействие с медицинскими организациями по вопросам оказания медицинской помощи пациентам с БОД;

осуществление динамического наблюдения за пациентами с БОД;

оказание медико-социальной помощи пациентам с БОД;

участие в проведении научных исследований;

непрерывное повышение профессионального уровня специалистов для повышения качества медицинской помощи пациентам с БОД;

участие в планировании объемов закупа медицинских услуг в рамках ГОБМП и ОСМС;

участие в планировании объемов закупа лекарственных средств для бесплатного АЛО.

Предусматривается, что медицинская помощь пациентам с БОД оказывается в амбулаторных, стационарных, стационарозамещающих условиях, на дому, вне медицинской организации, в санаторно-курортных организациях по месту фактического местонахождения пациента или его законного представителя, в том числе с применением дистанционных медицинских услуг.

Медицинская помощь пациентам с БОД оказывается согласно установленной в республике трехуровневой системе оказания медицинской помощи:

первичный уровень – уровень оказания медицинской помощи специалистами первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных, стационарозамещающих условиях и на дому;

– уровень оказания медицинской помощи специалистами первичной медико-санитарной помощи в амбулаторных, стационарозамещающих условиях и на дому; вторичный уровень – уровень оказания медицинской помощи профильными специалистами, осуществляющими специализированную медицинскую помощь в амбулаторных, стационарозамещающих и стационарных условиях, в том числе по направлению специалистов, оказывающих медицинскую помощь на первичном уровне;

– уровень оказания медицинской помощи профильными специалистами, осуществляющими специализированную медицинскую помощь в амбулаторных, стационарозамещающих и стационарных условиях, в том числе по направлению специалистов, оказывающих медицинскую помощь на первичном уровне; третичный уровень – уровень оказания медицинской помощи профильными специалистами, осуществляющими специализированную медицинскую помощь с применением высокотехнологичных медицинских услуг, в амбулаторных, стационарозамещающих и стационарных условиях, в том числе по направлению специалистов первичного и вторичного уровней.

Пульмонологическая медицинская помощь предоставляется в следующих формах:

экстренная – медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях и состояниях, обострении хронических заболеваний, требующих безотлагательного медицинского вмешательства для предотвращения существенного вреда здоровью и (или) устранения угрозы жизни;

– медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях и состояниях, обострении хронических заболеваний, требующих безотлагательного медицинского вмешательства для предотвращения существенного вреда здоровью и (или) устранения угрозы жизни; неотложная – медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях и состояниях, обострении хронических БОД, не представляющих явную угрозу жизни пациента;

– медицинская помощь, оказываемая при внезапных острых заболеваниях и состояниях, обострении хронических БОД, не представляющих явную угрозу жизни пациента; плановая – медицинская помощь, оказываемая при заболеваниях и состояниях органов дыхания, не сопровождающихся угрозой жизни пациента, отсрочка оказания которой на определенное время не повлечет за собой ухудшение состояния пациента, а также при проведении профилактических мероприятий.

Пульмонологическая помощь предоставляется в следующих объемах:

минимальный, представляющий собой ГОБМП;

базовый, представляющий собой медицинскую помощь в системе обязательного социального медицинского страхования (ОСМС);

дополнительный объем медицинской помощи.

Предусмотрена также доврачебная помощь пациентам, в том числе с БОД, на уровне фельдшерско-акушерского и медицинского пункта, которая оказывается средними медицинскими работниками (фельдшер, медицинская сестра/брат расширенной практики, медицинская сестра/брат).

Специалистами ПМСП на первичном уровне осуществляются:

профилактика БОД, контроль модифицируемых факторов риска (курение, избыточный вес, профессиональные вредности, аллергены и другие);

организация и проведение мероприятий по информационному просвещению населения по вопросам профилактики заболеваний органов дыхания, включая отказ от курения, проведение вакцинации, ежегодной флюорографии, посещение доврачебного кабинета;

участие в организации комплекса образовательных мероприятий (респираторных школ), целью которых является проведение обучающих программ для пациентов с БОД и ухаживающих за ними лиц;

осмотр пациента с БОД, включая оценку степени дыхательной недостаточности, определение сатурации крови методом пульсоксиметрии;

организация комплекса необходимых лечебно-диагностических мероприятий пациентам с БОД, в том числе в стационарозамещающих условиях;

лечение взрослых и детей с острыми респираторными инфекциями дыхательных путей, пневмонией нетяжелого течения при отсутствии показаний для лечения в стационарных или стационарозамещающих условиях;

направление по показаниям на консультацию к врачу пульмонологу;

динамическое наблюдение пациентов по перечню заболеваний;

профилактика и лечение осложнений БОД;

определение показаний и направление на госпитализацию пациентов с БОД;

участие в формировании первичной заявки на амбулаторном обеспечении лекарственными средствами и медицинскими изделиями пациентов с БОД;

направление на экспертизу временной нетрудоспособности, выдача листа или справки о временной нетрудоспособности;

выявление признаков утраты трудоспособности и формирование необходимых документов для медико-социальной экспертизы;

оказание медико-социальной и психологической помощи нуждающимся пациентам с БОД с привлечением социальных работников и психологов.

Также стандарт устанавливает:

Порядок организации оказания пульмонологической помощи на вторичном уровне в амбулаторных условиях. Порядок организации оказания пульмонологической помощи в стационарных условиях. Порядок организации оказания пульмонологической помощи в стационарозамещающих условиях. Порядок организации оказания пульмонологической помощи на третичном уровне. Порядок организации оказания пульмонологической помощи детям и беременным.

Кроме того, рекомендуются штатные нормативы для оказания пульмонологической помощи на всех уровнях.

Так, один врач-пульмонолог предусмотрен на 50 тыс. взрослого населения и 150 тысяч – детского.

В документе также указано рекомендуемое оснащение медицинскими изделиями кабинета пульмонолога, стационара, центра и т.д.

При этом утрачивают силу приказ министра здравоохранения и социального развития РК от 23 декабря 2015 года "Об утверждении Стандарта организации оказания пульмонологической помощи в Республике Казахстан" и Положение о деятельности организаций здравоохранения, оказывающих пульмонологическую помощь.

Приказ вводится в действие с 13 июня 2025 года.