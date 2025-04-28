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Право

Размещение и обсуждение паспортов бюджетных программ: утверждены правила

Интернет, сеть, цифровизация, цифровые технологии, digital, современные технологии, цифровизация, фото - Новости Zakon.kz от 28.04.2025 14:27 Фото: freepik
Приказом и.о. министра культуры и информации от 18 апреля 2025 года утверждены Правила размещения информации и публичного обсуждения паспортов бюджетных программ (отчетов о реализации паспортов бюджетных программ) на интернет-портале открытых бюджетов, сообщает Zakon.kz.

Так, обладатели информации размещают бюджетную отчетность, консолидированную финансовую отчетность, гражданский бюджет, результаты государственного аудита и финансового контроля, материалы, информация и документы, подлежащие публикации в соответствии с Бюджетным кодексом РК, а также проводят публичное обсуждение паспортов бюджетных программ и отчетов о реализации бюджетных программ на казахском и русском языках.

Администраторы республиканских бюджетных программ размещают на портале консолидированную финансовую отчетность не позднее 5 июля текущего финансового года.

Информацию о результатах государственного аудита и финансового контроля размещают в течение 15 рабочих дней после их получения от органов государственного аудита и финансового контроля.

Центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета размещает через АРМ предоставленное оператором или передает на портал через информационные системы центрального уполномоченного органа по исполнению бюджета бюджетную отчетность.

Центральный уполномоченный орган по исполнению бюджета, администраторы бюджетных программ самостоятельно определяют структурные подразделения и сотрудников, осуществляющих размещение информации на портале (передачу информации на портал через информационные системы) и работу с АРМ.

Паспорта бюджетных программ размещаются на портале для публичного обсуждения не менее 10 рабочих дней со дня их размещения администраторами бюджетных программ до их предоставления на заседания общественных советов при администраторах бюджетных программ (при их наличии).

Отчеты о реализации паспортов бюджетных программ за истекший финансовый год размещаются на портале для публичного обсуждения администраторами бюджетных программ до их предоставления на заседания общественных советов при администраторах бюджетных программ (при их наличии), но не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным.

К отчетам о реализации паспортов бюджетных программ за истекший финансовый год дополнительно размещаются материалы, подтверждающие факты реализации бюджетных инвестиционных проектов.

Срок нахождения на портале отчетов о реализации паспортов бюджетных программ за истекший финансовый год для публичного обсуждения составляет не менее 10 рабочих дней.

При размещении паспортов бюджетных программ и отчетов о реализации паспортов бюджетных программ пользователям информации предоставляется возможность голосовать "за" и "против" паспортов бюджетных программ и отчетов о реализации паспортов бюджетных программ.

В день размещения на портале паспортов бюджетных программ и отчетов о реализации паспортов бюджетных программ администраторы бюджетных программ размещают на официальном или общедоступных интернет-ресурсах пресс-релиз с оповещением населения о сроках проведения публичных обсуждений паспортов бюджетных программ и отчетов о реализации паспортов бюджетных программ.

К размещенным для публичного обсуждения паспортам бюджетным программам и отчетам о реализации паспортов бюджетных программ за истекший финансовый год принимаются предложения от зарегистрированных на веб-портале "электронного правительства" пользователей информации.

Для направления предложений пользователями информации к паспортам бюджетным программам и отчетам о реализации паспортов бюджетных программ за истекший финансовый год необходима авторизация на портале посредством удостоверения электронной цифровой подписи (ЭЦП).

Оператор в течение двух рабочих дней проверяет предложения пользователей информации и принимает решение об их публикации либо об отказе в публикации на портале с обоснованием принятого решения.

Администраторы бюджетных программ рассматривают одобренные оператором предложения пользователей информации в течение срока публичного обсуждения размещенных паспортов бюджетных программ и отчетов о реализации паспортов бюджетных программ и принимают решения об их принятии либо отклонении с указанием обоснований.

По истечении срока публичного обсуждения паспортов бюджетных программ и отчетов о реализации паспортов бюджетных программ за истекший финансовый год на портале автоматически формируется отчет по результатам публичного обсуждения размещенных документов, который направляется администраторам бюджетных программ для дальнейшего использования в работе.

Приказ вводится в действие с 6 мая 2025 года.

При этом ранее действовавшие Правила размещения информации и публичного обсуждения проектов бюджетных программ (отчетов о реализации бюджетных программ) на интернет-портале открытых бюджетов и поправки к ним утрачивают силу.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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