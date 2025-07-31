Казахстан и Турция намерены сотрудничать в области науки и технологий

Фото: senate.parlam.kz

Правительство приняло постановление от 26 июля 2025 года о подписании Имплементационного протокола между правительством Казахстана и правительством Турции о сотрудничестве в области науки и технологий, сообщает Zakon.kz.

Сотрудничество осуществляется в следующих формах: Изучение возможностей реализации совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских проектов.

Обмен учеными с целью проведения академических исследований.

Организация совместных академических научных и технологических мероприятий и участие в них.

Обмен информацией об управлении технопарками, проведение мероприятий по созданию совместных центров передового опыта и совместных лабораторий.

Участие в рамочных программах Европейского союза (EU FPs) по исследованиям, разработкам и инновациям. Учитывая приоритетные задачи для каждой из cторон, планируется развивать сотрудничество в следующих областях, представляющих взаимный интерес: Естественные науки. Инженерия и технологии. Медицина и науки о здоровье. Сельскохозяйственные науки и ветеринария. Социальные и гуманитарные науки. Подписать Имплементационный протокол от имени правительства РК уполномочен министр просвещения РК Гани Бейсембаев. Постановление вводится в действие со дня его подписания.

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