Обновлен перечень документов для получения инвесторской визы

Фото: gov4c.kz

Министр иностранных дел приказом от 30 сентября 2025 года внес изменения в Правила выдачи ходатайства на получение инвесторской визы для лиц, являющихся нерезидентами РК и осуществляющих инвестиционную деятельность на территории республики, сообщает Zakon.kz.

В частности, в новой редакции изложен перечень документов и сведений для оказания государственной услуги: для юридических лиц: электронная копия документа, удостоверяющего личность лица, заявленного на получение инвесторской визы с нотариально удостоверенным переводом на государственном или русском языках;

электронная копия устава услугополучателя с нотариально удостоверенным переводом на государственном или русском языках;

электронная копия документа, подтверждающего должность лица;

электронные копии документов, подтверждающих факт вложения инвестиций в инвестиционный проект за последние 36 месяцев до даты подачи заявки;

до даты подачи заявки; счета-фактуры, оформленные в соответствии с Налоговым кодексом РК;

таможенные декларации;

в случае наличия рекомендаций государственных органов или субъектов квазигосударственного сектора, подтверждающих реализацию заявителем инвестиционного проекта на территории РК прилагается дополнительно; для физических лиц: электронная копия документа, удостоверяющего личность лица, заявленного на получение инвесторской визы с нотариально удостоверенным переводом на государственном или русском языках;

электронные копии документов, подтверждающих факт вложения инвестиций, с указанием фамилии, имени, отчества услугополучателя и суммы вложенных им инвестиций в экономику Казахстана на сумму, эквивалентную 300 тысячам долларов или более за последние 12 месяцев до даты подачи заявки (выписка со счета держателя эмиссионных ценных бумаг со сроком обращения свыше 10 лет или выписка из устава юридического лица с нотариально удостоверенным переводом на государственном или русском языках о пополнении уставного капитала с приложением справки о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица). Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года.

Поделитесь новостью

Поделитесь новостью: