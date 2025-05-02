В Алматы утвердили правила аварийно-восстановительных работ жилищно-коммунальной инфраструктуры

Постановлением акимата города Алматы от 24 апреля 2025 года утверждены Правила проведения аварийно-восстановительных и строительных работ жилищно-коммунальной инфраструктуры города, сообщает Zakon.kz.

Правила разработаны в соответствии с законами "Об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности в Республике Казахстан" и "Об особом статусе города Алматы".

Подготовительные мероприятия

Установлено, что при авариях на инженерных сетях, требующих безотлагательного производства восстановительных работ, вскрытие дорожных покрытий, разрытие улиц, площадей и других мест общего пользования, эксплуатирующая организация уведомляет аппарат акима соответствующего района города по территориальности.

В свою очередь аппарат акима района извещает государственные исполнительные органы, осуществляющие руководство в сфере энергетики и водоснабжения, автомобильных дорог и Департамент полиции о принятии соответствующих мер.

В случае нанесения вреда окружающей среде аппарат акима соответствующего района уведомляет государственный орган в области охраны окружающей среды, в случае аварии на водопроводных и/или канализационных сетях – санитарно-эпидемиологическую службу.

Государственный орган в сфере автомобильных дорог и Департамент полиции города по получению сообщения об аварии на автомобильных дорогах принимают необходимые меры.

Ликвидация аварий наружных инженерных сетей

Работы по ликвидации аварии возлагаются на эксплуатирующие организации инженерных сетей.

Предусматривается, что ликвидационные работы производятся в соответствии с требованиями техники безопасности и с учетом проезда транспортных средств с установлением защитных жестких ограждений, предупреждающих дорожных знаков, паспорта объекта, в ночное время сигнального освещения.

При нарушении асфальтобетонного покрытия обратная засыпка траншеи производится песчаным, галечниковым грунтом, отсевом щебня или другими малосжимаемыми (модуль деформации 20 мегапаскаль и более) местными материалами, не обладающими цементирующими свойствами, с послойным уплотнением.

Восстановительные работы, при ширине дорожного полотна от трех до семи метров, асфальтобетонное покрытие восстанавливается на всю ширину существующей дороги по длине разрытия, при ширине более семи метров на всю ширину проезжей части от оси дороги по длине разрытия.

Указывается, что при разрытии асфальтобетонного покрытия в осенне-зимний период организация, ответственная за производство работ, обеспечивает укладку мест разрытия бетонными плитами и тротуарными камнями (брусчатка) по всей ширине траншеи и их обслуживание до полного восстановления асфальтобетонного покрытия.

Восстановительные работы необходимо завершить в течение пяти календарных дней с момента аварии.

После завершения восстановительных работ эксплуатирующая организация предоставляет в государственный орган в сфере автомобильных дорог и соответствующий аппарат акима района заключение экспертизы работ и материалов при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании автомобильных дорог.

При наличии отрицательного заключения экспертизы о несоответствии восстановленного асфальтобетонного покрытия подрядчик проводит мероприятия по устранению нарушений и дефектов в течение семи рабочих дней.

По результатам устранения нарушений и дефектов, согласно заключению экспертизы подрядчиком, заказчик в течение двух рабочих дней письменно уведомляет государственный орган в сфере автомобильных дорог.

Правила также устанавливают проведение строительных работ жилищно-коммунальной инфраструктуры.

Постановление вводится в действие с 11 мая 2025 года.

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