В Алматы приняли новые правила по содержанию и выгулу домашних животных
Документ разработан Управлением предпринимательства и инвестиций города, чтобы привести местные нормы в соответствие с последними изменениями законодательства Казахстана.
В маслихате отметили, что новые правила направлены на безопасность жителей, чистоту в городе и соблюдение прав владельцев питомцев.
Теперь ответственность за поведение домашних животных на улице становится строже: например, запрещено оставлять питомцев без присмотра. Если вдруг владелец домашнего животного не может ухаживать за животным, нужно найти ему временный приют, передать заботу третьим лицам или поселить в зоогостиницу.
Особое внимание уделено собакам: они должны содержаться в условиях, которые исключают их самовольные прогулки и угрозу окружающим. Нет вольера – нужно держать четвероногого друга на поводке. А на воротах участков с собаками, требующими особого контроля, обязательно должна висеть табличка-предупреждение.
Что касается выгула собак, то в общественных местах питомцы обязательно должны быть на поводке длиной не более двух метров. А в толпе, при транспортировке и в специальных зонах, обозначенных местными исполнительными органами, организациями, учреждениями, на собаку необходимо надевать намордник.
Новые понятия вроде "дрессировочной площадки" и "свободного выгула" тоже вошли в правила, которые являются обязательными для всех жителей Алматы.
Ранее мы рассказывали, что в Алматы разработали новые правила содержания и выгула домашних животных.
Так, не допускается содержание домашнего животного:
- в общественных местах, в местах содержания при нарушении требований законодательства в области ответственного обращения с животными и здравоохранения;
- в местах общего пользования (лестничные площадки, подвалы, чердаки, сопредельные балконы, лоджии и подсобные помещения общего пользования);
- на придомовых территориях (кроме придомовых территорий индивидуальных жилых домов);
- в кухнях и коридорах общежитий.
Также говорится, что владельцы домашних животных не должны допускать загрязнение домашними животными жилых и нежилых помещений, в том числе объектов кондоминиума, общественных мест и наносить вред окружающей среде.
Указывается, что отказ от животного не влечет прекращения обязанностей владельца в отношении домашнего животного до приобретения права собственности на него другим лицом.
Собаки должны содержаться в условиях, исключающих их самовыгул и нападение на людей и животных. При отсутствии таких условий собака должна находиться в вольере или на привязи.