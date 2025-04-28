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Право

В Алматы приняли новые правила по содержанию и выгулу домашних животных

собака лежит на траве, фото - Новости Zakon.kz от 28.04.2025 16:33 Фото: pixabay
В Алматы на внеочередной XXIX сессии маслихата депутаты утвердили новые Типовые правила содержания и выгула домашних животных, сообщает Zakon.kz.

Документ разработан Управлением предпринимательства и инвестиций города, чтобы привести местные нормы в соответствие с последними изменениями законодательства Казахстана.

В маслихате отметили, что новые правила направлены на безопасность жителей, чистоту в городе и соблюдение прав владельцев питомцев.

Теперь ответственность за поведение домашних животных на улице становится строже: например, запрещено оставлять питомцев без присмотра. Если вдруг владелец домашнего животного не может ухаживать за животным, нужно найти ему временный приют, передать заботу третьим лицам или поселить в зоогостиницу.

Особое внимание уделено собакам: они должны содержаться в условиях, которые исключают их самовольные прогулки и угрозу окружающим. Нет вольера – нужно держать четвероногого друга на поводке. А на воротах участков с собаками, требующими особого контроля, обязательно должна висеть табличка-предупреждение.

Что касается выгула собак, то в общественных местах питомцы обязательно должны быть на поводке длиной не более двух метров. А в толпе, при транспортировке и в специальных зонах, обозначенных местными исполнительными органами, организациями, учреждениями, на собаку необходимо надевать намордник.

Новые понятия вроде "дрессировочной площадки" и "свободного выгула" тоже вошли в правила, которые являются обязательными для всех жителей Алматы.

Ранее мы рассказывали, что в Алматы разработали новые правила содержания и выгула домашних животных.

Так, не допускается содержание домашнего животного:

  • в общественных местах, в местах содержания при нарушении требований законодательства в области ответственного обращения с животными и здравоохранения;
  • в местах общего пользования (лестничные площадки, подвалы, чердаки, сопредельные балконы, лоджии и подсобные помещения общего пользования);
  • на придомовых территориях (кроме придомовых территорий индивидуальных жилых домов);
  • в кухнях и коридорах общежитий.

Также говорится, что владельцы домашних животных не должны допускать загрязнение домашними животными жилых и нежилых помещений, в том числе объектов кондоминиума, общественных мест и наносить вред окружающей среде.

Указывается, что отказ от животного не влечет прекращения обязанностей владельца в отношении домашнего животного до приобретения права собственности на него другим лицом.

Собаки должны содержаться в условиях, исключающих их самовыгул и нападение на людей и животных. При отсутствии таких условий собака должна находиться в вольере или на привязи.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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