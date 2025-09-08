Учет детей-сирот, гостевая семья: внесены изменения в правила

Министр просвещения РК приказом от 29 августа 2025 года внес изменения и дополнения в некоторые правила, сообщает Zakon.kz.

Так, в Правилах организации учета детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и доступа к информации о них, уточняется, что физические и юридические лица обязаны незамедлительно информировать органы, осуществляющие функции по опеке или попечительству, о детях-сиротах, детях, оставшихся без попечения родителей, по месту их нахождения.

Органы при поступлении сведений о детях-сиротах, детях, оставшихся без попечения родителей, обеспечивают их размещение сроком до трех суток в организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях по месту их выявления.

При выявлении или получении информации о детях-сиротах, детях, оставшихся без попечения родителей, органы района, города областного значения, города республиканского значения и столицы в течение одного рабочего дня со дня их выявления ставят их на первичный учет Республиканского банка данных путем внесения сведений о них в анкету ребенка в электронной форме и обеспечивает их устройство в семью (усыновление, опека или попечительство, патронат, приемная семья).

В Положении о гостевой семье уточняется, что лицо, изъявившее желание взять ребенка в гостевую семью, предоставляет в орган по месту своего жительства:

заявление о желании взять ребенка в гостевую семью;

документ, удостоверяющий личность;

нотариально заверенное согласие супруга(-и), в случае, если состоит в браке;

сведения о доходах лица, желающего принять ребенка в гостевую семью или супруга(-и), если состоит в браке за последние 12 месяцев;

справки о состоянии здоровья лица, желающего принять ребенка в гостевую семью или супруга(-и), если состоит в браке, подтверждающие отсутствие заболеваний, а также сведения о состоянии на динамическом наблюдении (либо отсутствии динамического наблюдения) с Центра психического здоровья "Наркология", Центра психического здоровья "Психиатрия";

копию документа, подтверждающего право собственности на жилище или право пользования жилищем;

свидетельство о заключении брака (если состоит в браке);

сертификат о прохождении подготовки лиц, желающих принять на воспитание в семью детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (за исключением близких родственников).

Сведения о наличии либо отсутствии судимости лица, желающего взять ребенка в гостевую семью и супруга(-и), орган получает из информационной системы Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК.

Вместе с тем Правила порядка организации деятельности по психологической подготовке граждан РК, постоянно проживающих на территории республики, желающих принять детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в свою семью, дополнены двумя новыми главами.

Одна глава устанавливает оказания госуслуги, предусматривающей прохождение психологической подготовки будущих родителей, желающих принять детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, на воспитание в свою семью.

Так, говорится, что кандидаты в приемные родители (услугополучатель) для прохождения психологической подготовки подают соответствующее заявление.

Государственная услуга оказывается организациями по оказанию содействия в устройстве детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи граждан РК, а также организациями образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей (услугодатель).

Услугодатель в течение одного рабочего дня с момента получения документов проверяет полноту представленных документов.

Кроме того, услугодатель получает согласие у заявителя на использование сведений, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах, при оказании государственной услуги.

При представлении услугополучателем неполного пакета документов или документов с истекшим сроком действия услугодатель отказывает в приеме заявления.

По итогам проверки документов услугодатель в течение четырех рабочих дней направляет услугополучателю уведомление об организации процесса психологической подготовки с указанием даты начала и окончания подготовки.

Уведомление об организации процесса психологической подготовки выдается через канцелярию услугодателя нарочно.

При выявлении оснований для отказа в оказании государственной услуги по основаниям, указанным выше, услугодатель не позднее чем за три рабочих дня до завершения срока оказания госуслуги направляет заявителю уведомление о предварительном решений об отказе в оказании государственной услуги, а также о времени и месте проведения заслушивания для возможности выразить услугополучателю позицию по предварительному решению.

По результатам заслушивания услугодатель в течение двух рабочих дней направляет решение либо мотивированный отказ в оказании государственной услуги услугополучателю.

Общий срок рассмотрения документов и получения уведомления об организации процесса психологической подготовки составляет пять рабочих дней.

Вторая глава предусматривает порядок обжалования решений, действий (бездействия) услугодателя или его должностных лиц в процессе оказания государственной услуги.

Приказ вводится в действие с 15 сентября 2025 года.