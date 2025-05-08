#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
514.5
582.67
6.35
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Торговые войны
#Погода
#Казахмыс
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+30°
$
514.5
582.67
6.35
Право

Сенат ратифицировал поправки в Нахичеванское соглашение

Сенат Парламента РК, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2025 13:16 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Депутаты Сената на пленарном заседании 8 мая 2025 года ратифицировали протокол о внесении изменений в Нахичеванское соглашение о создании Совета сотрудничества тюркоязычных государств, передает корреспондент Zakon.kz.

Целью протокола, подписанного главами государств 11 ноября 2022 года в Самарканде, является внесение соответствующих изменений в Нахичеванское соглашение.

Вносимые протоколом изменения закрепляют функции утверждения документов секретариата за советом министров иностранных дел, функции их окончательного принятия – за советом глав государств.

Парламентская ассамблея тюркоязычных государства и Международная организация тюркской культуры определены, как родственные организации, а Тюркская академия и Фонд тюркской культуры и наследия, – как аффилированные организации.

Наряду с этим положение о совете старейшин тюркоязычных государств будет не "утверждаться (приниматься)", а "одобряться" советом министров иностранных дел. Вместе с тем в качестве наблюдательных партнеров организации из Нахичеванского соглашения исключаются международные форумы.

Ранее депутаты Мажилиса Парламента ратифицировали этот протокол.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Бауыржан Муканов
Читайте также
Сим-карту можно будет купить только у операторов связи
Право
14:35, Сегодня
Сим-карту можно будет купить только у операторов связи
Обновлены правила регистрации дипломатических представительств и аккредитации сотрудников
Право
14:27, Сегодня
Обновлены правила регистрации дипломатических представительств и аккредитации сотрудников
Сенат ратифицировал соглашение с ОАЭ о строительстве ветровой электростанции
Право
13:31, Сегодня
Сенат ратифицировал соглашение с ОАЭ о строительстве ветровой электростанции
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: