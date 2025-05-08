Сенат ратифицировал поправки в Нахичеванское соглашение

Депутаты Сената на пленарном заседании 8 мая 2025 года ратифицировали протокол о внесении изменений в Нахичеванское соглашение о создании Совета сотрудничества тюркоязычных государств, передает корреспондент Zakon.kz.

Целью протокола, подписанного главами государств 11 ноября 2022 года в Самарканде, является внесение соответствующих изменений в Нахичеванское соглашение.

Вносимые протоколом изменения закрепляют функции утверждения документов секретариата за советом министров иностранных дел, функции их окончательного принятия – за советом глав государств.

Парламентская ассамблея тюркоязычных государства и Международная организация тюркской культуры определены, как родственные организации, а Тюркская академия и Фонд тюркской культуры и наследия, – как аффилированные организации.

Наряду с этим положение о совете старейшин тюркоязычных государств будет не "утверждаться (приниматься)", а "одобряться" советом министров иностранных дел. Вместе с тем в качестве наблюдательных партнеров организации из Нахичеванского соглашения исключаются международные форумы.

Ранее депутаты Мажилиса Парламента ратифицировали этот протокол.