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Право

Сенат ратифицировал соглашение с ОАЭ о строительстве ветровой электростанции

Ветрогенераторы, ветряная мельница, ветряные мельницы, альтернативные источники энергии, электроэнергетика, ветряная электростанция , фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2025 13:31 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Депутаты Сената на пленарном заседании 8 мая 2025 года ратифицировали межправительственное соглашение с ОАЭ о реализации проекта ветровой электростанции, сообщает Zakon.kz.

Соглашение было подписано 2 декабря 2023 года в Дубае. В Жамбылской области планируется строительство ветровой электростанции мощностью 1 ГВт и системы накопления энергии мощностью 300 МВт с емкостью 600 МВт/ч.   

"Казахстанская компания по управлению электрическими сетями KEGOC будет осуществлять техническую диспетчеризацию отпуска в сеть и техническое обслуживание воздушных линий электропередач. Акиматом Жамбылской области будет предоставлен в аренду земельный участок", – сказал сенатор Шакарим Буктугутов.

Тариф на электроэнергию, вырабатываемую ВЭС, будет составлять 4,49 цента США за кВт/ч. Этот тариф установлен с учетом международной практики и уровня рентабельности проекта, обеспечивая привлечение иностранных инвестиций и поддержку со стороны государства. Тариф включает в себя затраты по строительству линий, использованию систем накопления энергии, выработке электрической энергии.

Казахстанская сторона должна осуществлять выплату компенсации инвестору за любые возросшие издержки, в том числе при изменении законодательства и электросетевых правил, а также при строительстве конкурирующих проектов и увеличении стоимости земли. 

Казахстанская сторона не должна будет допускать возведение каких-либо проектов или строительства по соседству, которое может повлиять на поток ветра, используемых для производства электроэнергии. 

Проект реализуется при участии консорциума из нескольких акционеров: 

1. Masdar (ОАЭ) – 40% акций, Masdar является ведущим инвестором проекта

2. Даблъю Солар (ОАЭ) – 40% акций

3. Казахгринпауэр – 18% акций

4. Казахстанский инвестиционный фонд развития – 2% акций. 

Для подключения ВЭС к энергосистеме потребуется строительство высоковольтных линий электропередачи протяженностью более 400 км. В рамках проекта предполагается усиление транзитного потенциала Южной зоны Единой электроэнергетической системы Казахстана.

Реализация проекта создаст около 100 постоянных и 1000 временных рабочих мест и привлечет порядка 1,4 млрд долларов инвестиций. Предполагается выработка дополнительных 3,4 млрд кВт/ч "зеленой" энергии. 

Ранее депутаты Мажилиса ратифицировали это соглашение.

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Бауыржан Муканов
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