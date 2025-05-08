Сенат ратифицировал соглашение с ОАЭ о строительстве ветровой электростанции

Депутаты Сената на пленарном заседании 8 мая 2025 года ратифицировали межправительственное соглашение с ОАЭ о реализации проекта ветровой электростанции, сообщает Zakon.kz.

Соглашение было подписано 2 декабря 2023 года в Дубае. В Жамбылской области планируется строительство ветровой электростанции мощностью 1 ГВт и системы накопления энергии мощностью 300 МВт с емкостью 600 МВт/ч.

"Казахстанская компания по управлению электрическими сетями KEGOC будет осуществлять техническую диспетчеризацию отпуска в сеть и техническое обслуживание воздушных линий электропередач. Акиматом Жамбылской области будет предоставлен в аренду земельный участок", – сказал сенатор Шакарим Буктугутов.

Тариф на электроэнергию, вырабатываемую ВЭС, будет составлять 4,49 цента США за кВт/ч. Этот тариф установлен с учетом международной практики и уровня рентабельности проекта, обеспечивая привлечение иностранных инвестиций и поддержку со стороны государства. Тариф включает в себя затраты по строительству линий, использованию систем накопления энергии, выработке электрической энергии.

Казахстанская сторона должна осуществлять выплату компенсации инвестору за любые возросшие издержки, в том числе при изменении законодательства и электросетевых правил, а также при строительстве конкурирующих проектов и увеличении стоимости земли.

Казахстанская сторона не должна будет допускать возведение каких-либо проектов или строительства по соседству, которое может повлиять на поток ветра, используемых для производства электроэнергии.

Проект реализуется при участии консорциума из нескольких акционеров: 1. Masdar (ОАЭ) – 40% акций, Masdar является ведущим инвестором проекта 2. Даблъю Солар (ОАЭ) – 40% акций 3. Казахгринпауэр – 18% акций 4. Казахстанский инвестиционный фонд развития – 2% акций.

Для подключения ВЭС к энергосистеме потребуется строительство высоковольтных линий электропередачи протяженностью более 400 км. В рамках проекта предполагается усиление транзитного потенциала Южной зоны Единой электроэнергетической системы Казахстана.

Реализация проекта создаст около 100 постоянных и 1000 временных рабочих мест и привлечет порядка 1,4 млрд долларов инвестиций. Предполагается выработка дополнительных 3,4 млрд кВт/ч "зеленой" энергии.

Ранее депутаты Мажилиса ратифицировали это соглашение.