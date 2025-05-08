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Право

Казахстан вводит запрет на вывоз бензина, дизельного топлива и других нефтепродуктов с 19 мая

АЗС, бензоколонка, бензоколонки, заправка, заправки, бензин, автозаправка, автозаправки, цены на бензин, стоимость бензина, автозаправочная станция, автозаправочные станции, фото - Новости Zakon.kz от 08.05.2025 20:45 Фото: Zakon.kz
Министр энергетики РК подписал приказ от 30 апреля 2025 года "О некоторых вопросах вывоза нефтепродуктов с территории Республики Казахстан", сообщает Zakon.kz.

Так, вводится запрет сроком на шесть месяцев на вывоз с территории Казахстана, в том числе в государства – члены Евразийского экономического союза:

  • автомобильным транспортом бензинов, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов, за исключением смазочных масел, за исключением вывоза в топливных баках, предусмотренных заводом-изготовителем автомобильных транспортных средств, вывоза авиационного топлива для проведения научно-исследовательских работ по подбору присадок, квалификационных и лабораторных испытаний образцов из опытно-промышленной партии с целью постановки на промышленное производство, утверждение и/или переутверждение технологии промышленного производства авиационного топлива (топлива для реактивных двигателей), при условии согласования с уполномоченным органом в области производства нефтепродуктов и наличия договора с организацией, уполномоченной на проведение вышеуказанных работ, и письма с указанием необходимого для этих целей количества образцов (проб) и объемов авиационного топлива, а также вывоза нефтепродуктов в рамках оказания гуманитарной помощи по решению правительства РК;
  • железнодорожным транспортом нефтепродуктов, за исключением вывоза бензина согласно планам поставки, утверждаемым в соответствии с законом «О государственном регулировании производства и оборота отдельных видов нефтепродуктов», а также вывоза нефтепродуктов в рамках оказания гуманитарной помощи по решению правительства РК.

Кроме того, вводится запрет на вывоз с территории РК за пределы таможенной территории Евразийского экономического союза легких дистиллятов, авиакеросинов и дизельного топлива, газойлей, толуола, ксилола, битума нефтяного c 1 июля 2025 года по 31 декабря 2025 года. 

Приказ вводится в действие с 19 мая 2025 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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