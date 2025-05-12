В Казахстане изменили порядок привлечения госслужащих к дисциплинарной ответственности

Президент указом от 2 мая 2025 года внес изменения в Правила наложения дисциплинарного взыскания на государственных служащих, сообщает Zakon.kz.

Изменился порядок привлечения к дисциплинарной ответственности политических государственных служащих.

Политический государственный служащий привлекается к дисциплинарной ответственности за совершение дисциплинарного проступка на предыдущей государственной должности.

В случае, если предыдущая государственная должность являлась политической государственной должностью, то рассмотрение вопроса дисциплинарной ответственности осуществляется государственным органом, в котором государственный служащий занимал должность при совершении дисциплинарного проступка, с применением соответствующих положений правил в части политических государственных служащих.

Если же предыдущая государственная должность являлась административной государственной должностью, то рассмотрение вопроса дисциплинарной ответственности осуществляется государственным органом, в котором государственный служащий занимал должность при совершении дисциплинарного проступка, с применением соответствующих положений правил в части административных государственных служащих.

Указывается, что дисциплинарное взыскание на политического государственного служащего налагается уполномоченным лицом по последней занимаемой должности в пределах сроков наложения дисциплинарного взыскания.

Уточнено, что дисциплинарное взыскание, не снятое ко дню прекращения полномочий политическим государственным служащим на занимаемой политической государственной должности, считается снятым со дня прекращения этих полномочий.



Также изменился порядок привлечения к дисциплинарной ответственности административных госслужащих.

Административный государственный служащий привлекается к дисциплинарной ответственности за совершение дисциплинарного проступка на предыдущей государственной должности.

В случае, если предыдущая государственная должность являлась политической государственной должностью, то рассмотрение вопроса дисциплинарной ответственности осуществляется государственным органом, в котором государственный служащий занимал должность при совершении дисциплинарного проступка, с применением соответствующих положений правил в части политических государственных служащих.

В случае, если предыдущая государственная должность являлась административной государственной должностью, то рассмотрение вопроса дисциплинарной ответственности осуществляется государственным органом, в котором государственный служащий занимал должность при совершении дисциплинарного проступка, с применением соответствующих положений правил в части административных государственных служащих.

Уполномоченное лицо административного государственного служащего:

своевременно предоставляет материалы и сведения, являющиеся основанием для приостановления и возобновления служебного расследования;

оказывает иное содействие для всестороннего и объективного рассмотрения вопроса дисциплинарной ответственности государственного служащего.

Служебное расследование по дисциплинарному проступку административного государственного служащего назначается актом уполномоченного лица государственного органа, в котором государственный служащий занимал должность при совершении проступка.

О назначении служебного расследования и сведениях о дисциплинарных проступках административного государственного служащего в течение трех рабочих дней со дня назначения служебного расследования извещается уполномоченное лицо государственного органа, в котором административный государственный служащий занимает должность.

Материалы служебного расследования рассматриваются Комиссией государственного органа, в котором государственный служащий занимал административную государственную должность при совершении проступка, и в случае вынесения рекомендации о наложении дисциплинарного взыскания уполномоченное лицо государственного органа, в котором государственный служащий занимал должность при совершении проступка, в течение пяти рабочих дней направляет соответствующие материалы по последнему месту работы государственного служащего.

Дисциплинарное взыскание на административного государственного служащего налагается уполномоченным лицом государственного органа по последней занимаемой должности в пределах сроков наложения дисциплинарного взыскания.

При рассмотрении уполномоченным лицом переданных из другого государственного органа материалов служебного расследования и рекомендации Комиссии о наложении дисциплинарного взыскания по дисциплинарным проступкам административного государственного служащего на предыдущей государственной должности материалы на дополнительное служебное расследование не направляются.

Дисциплинарное взыскание, не снятое ко дню прекращения государственной службы, считается снятым со дня прекращения государственной службы административным государственным служащим.

В Агентстве по делам госслужбе пояснили, что поправки направлены на укрепление гарантий предотвращения нарушений и надлежащего исполнения обязанностей государственных служащих.

Указ вводится в действие с 19 мая.