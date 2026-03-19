Право

Изменен порядок ведения личных дел госслужащих

Документы, папки, справки, бумаги, дела, фото - Новости Zakon.kz от 19.03.2026 10:32 Фото: freepik
Приказом председателя Агентства по делам государственной службы от 13 марта 2026 года внесены изменения в некоторые вопросах прохождения государственной службы, сообщает Zakon.kz.

Так, в Перечне документов, необходимых для ведения личного дела государственного служащего, уточняется, что личное дело государственного служащего включает в себя:

  • нотариально засвидетельствованную копию договора доверительного управления имуществом (при наличии);

Вводятся в действие с 11 июля 2026 года следующие данные:

  • сведения о правонарушениях государственного служащего, запрашиваемых из уполномоченного органа по правовой статистике и специальным учетам, посредством цифровой системы "Е-қызмет".

Также обновлен ряд пунктов.

Так, говорится, что личное дело государственного служащего ведется в бумажном виде в одном экземпляре и хранится в службе управления персоналом (кадровой службе) (или подразделении, на которое возложено исполнение обязанностей службы управления персоналом) государственного органа по месту работы государственного служащего. Личные дела государственных служащих также формируются в электронном виде в цифровой системе "Е-қызмет" либо в ведомственной цифровой системе по управлению персоналом.

Отмечается, что личные дела государственных служащих, назначаемых на должности президентом РК, ведутся в Администрации президента РК и в государственном органе, где работают данные лица.

Обеспечение качественного ведения личного дела государственного служащего в цифровой системе "Е-қызмет" в соответствии с законодательством возлагается на руководителя аппарата государственного органа, а в государственных органах, в которых отсутствует должность руководителя аппарата, – на лицо, имеющее право назначения на государственную должность.

Актуализация сведений о государственном служащем в цифровой системе "Е-қызмет" осуществляется службой управления персоналом (кадровой службой).

Приказ вводится в действие с 11 марта 2026 года.

Читайте также
Передавать имущество госслужащих в доверительное управление будут по новым правилам
11:04, Сегодня
Передавать имущество госслужащих в доверительное управление будут по новым правилам
Ведение личных дел госслужащих: внесены изменения
12:03, 22 мая 2025
Ведение личных дел госслужащих: внесены изменения
Изменились правила ведения личных дел госслужащих
16:19, 12 июля 2024
Изменились правила ведения личных дел госслужащих
Экс-легионер КПЛ сравнил уровень чемпионата Казахстана и Беларуси
13:00, Сегодня
Экс-легионер КПЛ сравнил уровень чемпионата Казахстана и Беларуси
Почему у "Кайсара" возникли проблемы с заявкой звёздного легионера
12:39, Сегодня
Почему у "Кайсара" возникли проблемы с заявкой звёздного легионера
Ризабек Айтмухан раскрыл свои планы на 2026 год
12:20, Сегодня
Ризабек Айтмухан раскрыл свои планы на 2026 год
Елена Рыбакина рассказала о мотивации перед топ-турниром в Майами
12:04, Сегодня
Елена Рыбакина рассказала о мотивации перед топ-турниром в Майами
