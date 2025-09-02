#АЭС в Казахстане
Право

Определен отраслевой центр информационной безопасности в сфере водоснабжения

Водохранилище, водохранилища, водосбережение, система водосбережения, плотина, плотины, водная инфраструктура, водные ресурсы, дамба, дамбы, вода, фото - Новости Zakon.kz от 02.09.2025 12:42 Фото: unsplash
Приказом министра промышленности и строительства от 25 августа 2025 года определен отраслевой центр информационной безопасности в сфере водоснабжения и водоотведения, сообщает Zakon.kz.

"Определить отраслевым центром информационной безопасности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения акционерное общество "Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства"", - говорится в документе. 

Приказ вводится в действие с 9 сентября 2025 года.

