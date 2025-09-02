Определен отраслевой центр информационной безопасности в сфере водоснабжения
Приказом министра промышленности и строительства от 25 августа 2025 года определен отраслевой центр информационной безопасности в сфере водоснабжения и водоотведения, сообщает Zakon.kz.
"Определить отраслевым центром информационной безопасности в сфере водоснабжения и (или) водоотведения акционерное общество "Казахстанский центр модернизации и развития жилищно-коммунального хозяйства"", - говорится в документе.
Приказ вводится в действие с 9 сентября 2025 года.
