В Казахстане планируют пересмотреть порядок присвоения статуса кандаса

Премьер-министр РК Олжас Бектенов подписал распоряжение от 25 апреля 2025 года "О создании рабочей группы для выработки предложений по изменению механизма присвоения статуса кандаса", сообщает Zakon.kz.

В состав рабочей группы для выработки предложений по внесению законодательных поправок в механизм присвоения статуса кандаса включены:

заместитель премьер-министра РК, руководитель;

вице-министр труда и социальной защиты населения РК, заместитель руководителя;

председатель Комитета по миграции Министерства труда и социальной защиты населения РК, секретарь;

заместитель председателя Комитета национальной безопасности РК (по согласованию);

вице-министр юстиции РК;

вице-министр науки и высшего образования РК;

вице-министр здравоохранения РК;

вице-министр культуры и информации РК;

вице-министр просвещения РК;

заместитель министра иностранных дел РК;

вице-министр национальной экономики РК;

вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК;

заместитель министра внутренних дел РК;

заведующий отделом социального развития аппарата правительства РК;

заместители акимов областей, городов республиканского значения, столицы.

Рабочей группе предписано в срок до 30 мая 2025 года выработать законодательные поправки по пересмотру порядка присвоения статуса кандаса и внести их в аппарат правительства РК.

Кандас – этнический казах и члены его семьи казахской национальности, ранее не состоявшие в гражданстве РК, получившие соответствующий статус.

По данным Минтруда, в 2025 году на историческую родину вернулись и получили статус кандаса 3 203 этнических казаха.