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Право

В Казахстане планируют пересмотреть порядок присвоения статуса кандаса

Эмигранты, эмиграция, мигранты, миграция, иммигранты, иммиграция, приезжий, приезжие, репатриация, репатрианты, кандас, кандасы, фото - Новости Zakon.kz от 12.05.2025 11:30 Фото: МИД РК
Премьер-министр РК Олжас Бектенов подписал распоряжение от 25 апреля 2025 года "О создании рабочей группы для выработки предложений по изменению механизма присвоения статуса кандаса", сообщает Zakon.kz.

В состав рабочей группы для выработки предложений по внесению законодательных поправок в механизм присвоения статуса кандаса включены:

  • заместитель премьер-министра РК, руководитель;
  • вице-министр труда и социальной защиты населения РК, заместитель руководителя;
  • председатель Комитета по миграции Министерства труда и социальной защиты населения РК, секретарь;
  • заместитель председателя Комитета национальной безопасности РК (по согласованию);
  • вице-министр юстиции РК;
  • вице-министр науки и высшего образования РК;
  • вице-министр здравоохранения РК;
  • вице-министр культуры и информации РК;
  • вице-министр просвещения РК;
  • заместитель министра иностранных дел РК;
  • вице-министр национальной экономики РК;
  • вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК;
  • заместитель министра внутренних дел РК;
  • заведующий отделом социального развития аппарата правительства РК;
  • заместители акимов областей, городов республиканского значения, столицы. 

Рабочей группе предписано в срок до 30 мая 2025 года выработать законодательные поправки по пересмотру порядка присвоения статуса кандаса и внести их в аппарат правительства РК.

Кандас – этнический казах и члены его семьи казахской национальности, ранее не состоявшие в гражданстве РК, получившие соответствующий статус.

По данным Минтруда, в 2025 году на историческую родину вернулись и получили статус кандаса 3 203 этнических казаха.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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