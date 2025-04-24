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Общество

Возвращение кандасов в Казахстан: обновленные данные Минтруда

Эмигранты, эмиграция, мигранты, миграция, иммигранты, иммиграция, приезжий, приезжие, репатриация, репатрианты, кандас, кандасы, фото - Новости Zakon.kz от 24.04.2025 09:34 Фото: Zakon.kz
В пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения (МТСЗН) Казахстана озвучили следующую информацию: в 2025 году на историческую родину вернулись и получили статус кандаса 3 203 этнических казаха, сообщает Zakon.kz.

Как следует из релиза за 24 апреля 2025 года, всего с 1991 года в республику вернулись более 1 млн 151 тыс. этнических казахов.

Далее идут уточнения.

"48,1% кандасов, прибывших в Казахстан с начала 2025 года, являются выходцами из КНР, 39,5% – из Узбекистана, 5,8% – из Туркменистана, 2,5% – из Монголии, 1,9% – из России и 2,2% – из других стран".Пресс-служба Минтруда Казахстана

Также известно, что число этнических переселенцев трудоспособного возраста составляет 60,7%, несовершеннолетние – 31,1% и пенсионеры – 8,2%.

"Из числа кандасов трудоспособного возраста по уровню образования 17,9% имеют высшее образование, 27,8% – среднее специальное образование, 52,9% – общее среднее образование и 1,4% не имеют образования", – добавили в ведомстве.

Прибывшие этнические казахи поселились в различных регионах республики.

Стоит отметить, что для расселения кандасов определены следующие трудодефицитные регионы: Акмолинская,  область Абай, Костанайская, Павлодарская, Атырауская, Западно, Восточно- и Северо-Казахстанская области.

Квота приема кандасов в регионах расселения на 2025 год составляет 2 309 человек. По состоянию на 1 апреля 2024 года в регионы расселения переселено 642 кандаса.

"Кандасам, расселяющимся в вышеуказанных регионах, предоставляются меры государственной поддержки в виде субсидии на переезд – единовременно в размере 70 МРП (275,2 тыс. тенге) на главу и каждого члена семьи; на наем жилья и оплату коммунальных услуг – ежемесячно в течение одного года в размерах от 15 до 30 МРП (от 59 до 118 тыс. тенге)".Пресс-служба МТСЗН РК

С начала года различные меры поддержки были оказаны 147 кандасам. В частности, 94 человека были трудоустроены на постоянную работу.

Вместе с тем в целях повышения эффективности добровольного переселения приняты институциональные меры по поддержке работодателей, участвующих в переселении граждан в северные регионы.

Так, внедрен сертификат экономической мобильности для покупки, строительства жилья или для покрытия части первоначального взноса по ипотечным жилищным займам единовременно на безвозмездной и безвозвратной основе в размере 50% от стоимости жилья, или до 4,56 млн тенге на семью.

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21 апреля 2025 года стало известно о том, что в Казахстане планируют усовершенствовать трудовое законодательство. Подробнее об этом можно прочитать по этой ссылке.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
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