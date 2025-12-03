Для детских центров психологической поддержки определили правила работы
Правила разработаны в соответствии с подпунктом 69) статьи 5 закона "Об образовании" и определяют порядок организации и осуществления деятельности центров психологической поддержки.
Центры психологической поддержки (Центр) создаются местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения и столицы в форме государственного учреждения.
Центры оказывают психологические, консультационные и методические услуги, за исключением лицензируемых видов деятельности в области психотерапии и медицинской психологии.
Целью деятельности Центров является обеспечение комплексной психологической поддержки и безопасности детей в образовательной среде региона через осуществление методического руководства, мобильного реагирования, участие в системе сопровождения детей с участием органов и организаций, обеспечивающих защиту прав и законных интересов детей, а также координация деятельности служб психолого-педагогического сопровождения (СППС), за исключением услуг по специальной психолого-педагогической поддержке.
Задачи Центров:
- координация деятельности СППС организаций образования;
- оказание психологической помощи детям;
- консультирование и методическое сопровождение родителей или иных законных представителей и педагогов по вопросам воспитания, развития и безопасности детей;
- профилактика девиантного (аутодеструктивного, аддиктивного и асоциального) поведения, в том числе травли (буллинга), насилия, суицидального поведения в рамках психолого-педагогического сопровождения;
- участие в межведомственном взаимодействии при угрозах жизни и здоровью ребенка.
Центры осуществляют свою деятельность по следующим направлениям деятельности:
- консультационно-развивающее;
- методическое;
- психолого-педагогическое просвещение;
- мобильное реагирование.
Основные виды деятельности:
- оказание психологической помощи в рамках консультационно-развивающего направления, включая проведение диагностики, консультаций и тренингов для обучающихся, воспитанников и законных представителей ребенка, направленных на повышение осознанного и ответственного отношения к становлению личности, психологического благополучия, на решение психоэмоциональных, поведенческих и психосоциальных проблем, кризисных ситуаций, в том числе связанных с аутодеструктивным поведением, насилием, травлей (буллингом), проблем, в том числе и в каникулярный период;
- обеспечение систематизации и координации деятельности СППС в организациях образования в рамках методического направления, включая: повышение профессиональных психолого-педагогических компетенций, обобщение и трансляцию инновационного психолого-педагогического опыта, в том числе международного и отечественного, реализацию мероприятий в соответствии с годовым планом работы;
- организация и проведение мероприятий по повышению профессиональной квалификации специалистов Центров, СППС путем проведения занятий психологических разборов, методического сопровождения ведения документации и другим вопросам психолого-педагогического сопровождения (интервизии);
- осуществление консультаций, направленных на разбор сложных и спорных случаев, возникающих в процессе диагностической, коррекционной и психолого-педагогической деятельности (супервизии);
- психолого-педагогическое просвещение через проведение информационных кампаний по повышению психологической грамотности, благополучия и безопасности несовершеннолетних;
- осуществление мобильного реагирования, включающего анализ проблем и потребностей участников образовательного процесса в психологической помощи по запросу, оперативное подключение специалистов, проведение первичных консультаций, а при необходимости – направление на дальнейшее психолого-педагогическое сопровождение.
Основаниями для оказания помощи являются письменные и/или устные онлайн и/или оффлайн запросы, поступившие посредством доступных средств связи, включая электронной почты, телефонных звонков, сообщений мессенджеров.
Помимо этого, через официальные платформы принимаются обращения:
- несовершеннолетних с согласия законных представителей, педагогов, законных представителей несовершеннолетних и несовершеннолетних, достигших 16 лет;
- организаций образования;
- контакт-центра «111», службы доверия;
- государственных органов.
Основанием для оказания помощи является информация в масс-медиа об угрозе жизни и здоровью несовершеннолетних.
Центры обеспечивают конфиденциальность персональных данных и информации ограниченного доступа в соответствии с законодательством.
Психологические услуги несовершеннолетним до 16 лет оказываются при наличии письменного или информированного согласия родителей или иных законных представителей. Исключение составляют за случаи непосредственной угрозы жизни и здоровью ребенка, когда помощь оказывается незамедлительно с одновременным информированием родителей и компетентных органов.
Запрос рассматривается в срок не позднее 2 рабочих дней, а при непосредственной угрозе жизни и здоровью несовершеннолетнего – незамедлительно, в день поступления обращения.
При поступлении запроса Центрами создаются группы мобильного реагирования из числа специалистов Центров.
Группа мобильного реагирования беспрепятственно посещают организации образования для анализа проблемы и выработки алгоритма действий психолого-педагогической поддержки с определением видов, форм и сроков помощи.
Специалистами Центров не реже одного раза в полугодие осуществляется мониторинг при необходимости выезда в организации образования с целью изучения деятельности служб психолого-педагогического сопровождения по проведению психолого-педагогической диагностики состояния обучающихся и воспитанников, по составлению психолого-педагогических заключений и рекомендации для оказания психологической помощи несовершеннолетним, нуждающимся в психолого-педагогическом сопровождении.
Минимальный штатный норматив Центров составляет не менее 55 штатных единиц, среди которых:
- административно-управленческий персонал (не менее 10 штатных единиц);
- основной персонал (не менее 30 штатных единиц);
- вспомогательный персонал (не более 15 штатных единиц).
Правилами установлено, что Центр обеспечивает доступность услуг, в том числе посредством дистанционных форм, и условий для детей с особыми образовательными потребностями.
Деятельность центров финансируется из местных бюджетов.
Приказ вводится в действие с 13 декабря 2025 года.