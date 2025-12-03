Для детских центров психологической поддержки определили правила работы

И.о. министра просвещения приказом от 24 ноября 2025 года утвердил Правила деятельности центров психологической поддержки, сообщает Zakon.kz.

Правила разработаны в соответствии с подпунктом 69) статьи 5 закона "Об образовании" и определяют порядок организации и осуществления деятельности центров психологической поддержки.

Центры психологической поддержки (Центр) создаются местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения и столицы в форме государственного учреждения.

Центры оказывают психологические, консультационные и методические услуги, за исключением лицензируемых видов деятельности в области психотерапии и медицинской психологии.

Целью деятельности Центров является обеспечение комплексной психологической поддержки и безопасности детей в образовательной среде региона через осуществление методического руководства, мобильного реагирования, участие в системе сопровождения детей с участием органов и организаций, обеспечивающих защиту прав и законных интересов детей, а также координация деятельности служб психолого-педагогического сопровождения (СППС), за исключением услуг по специальной психолого-педагогической поддержке.

Задачи Центров:

координация деятельности СППС организаций образования;

оказание психологической помощи детям;

консультирование и методическое сопровождение родителей или иных законных представителей и педагогов по вопросам воспитания, развития и безопасности детей;

профилактика девиантного (аутодеструктивного, аддиктивного и асоциального) поведения, в том числе травли (буллинга), насилия, суицидального поведения в рамках психолого-педагогического сопровождения;

участие в межведомственном взаимодействии при угрозах жизни и здоровью ребенка.

Центры осуществляют свою деятельность по следующим направлениям деятельности:

консультационно-развивающее;

методическое;

психолого-педагогическое просвещение;

мобильное реагирование.

Основные виды деятельности:

оказание психологической помощи в рамках консультационно-развивающего направления, включая проведение диагностики, консультаций и тренингов для обучающихся, воспитанников и законных представителей ребенка, направленных на повышение осознанного и ответственного отношения к становлению личности, психологического благополучия, на решение психоэмоциональных, поведенческих и психосоциальных проблем, кризисных ситуаций, в том числе связанных с аутодеструктивным поведением, насилием, травлей (буллингом), проблем, в том числе и в каникулярный период;

обеспечение систематизации и координации деятельности СППС в организациях образования в рамках методического направления, включая: повышение профессиональных психолого-педагогических компетенций, обобщение и трансляцию инновационного психолого-педагогического опыта, в том числе международного и отечественного, реализацию мероприятий в соответствии с годовым планом работы;

организация и проведение мероприятий по повышению профессиональной квалификации специалистов Центров, СППС путем проведения занятий психологических разборов, методического сопровождения ведения документации и другим вопросам психолого-педагогического сопровождения (интервизии);

осуществление консультаций, направленных на разбор сложных и спорных случаев, возникающих в процессе диагностической, коррекционной и психолого-педагогической деятельности (супервизии);

психолого-педагогическое просвещение через проведение информационных кампаний по повышению психологической грамотности, благополучия и безопасности несовершеннолетних;

осуществление мобильного реагирования, включающего анализ проблем и потребностей участников образовательного процесса в психологической помощи по запросу, оперативное подключение специалистов, проведение первичных консультаций, а при необходимости – направление на дальнейшее психолого-педагогическое сопровождение.

Основаниями для оказания помощи являются письменные и/или устные онлайн и/или оффлайн запросы, поступившие посредством доступных средств связи, включая электронной почты, телефонных звонков, сообщений мессенджеров.

Помимо этого, через официальные платформы принимаются обращения:

несовершеннолетних с согласия законных представителей, педагогов, законных представителей несовершеннолетних и несовершеннолетних, достигших 16 лет;

организаций образования;

контакт-центра «111», службы доверия;

государственных органов.

Основанием для оказания помощи является информация в масс-медиа об угрозе жизни и здоровью несовершеннолетних.

Центры обеспечивают конфиденциальность персональных данных и информации ограниченного доступа в соответствии с законодательством.

Психологические услуги несовершеннолетним до 16 лет оказываются при наличии письменного или информированного согласия родителей или иных законных представителей. Исключение составляют за случаи непосредственной угрозы жизни и здоровью ребенка, когда помощь оказывается незамедлительно с одновременным информированием родителей и компетентных органов.

Запрос рассматривается в срок не позднее 2 рабочих дней, а при непосредственной угрозе жизни и здоровью несовершеннолетнего – незамедлительно, в день поступления обращения.

При поступлении запроса Центрами создаются группы мобильного реагирования из числа специалистов Центров.

Группа мобильного реагирования беспрепятственно посещают организации образования для анализа проблемы и выработки алгоритма действий психолого-педагогической поддержки с определением видов, форм и сроков помощи.

Специалистами Центров не реже одного раза в полугодие осуществляется мониторинг при необходимости выезда в организации образования с целью изучения деятельности служб психолого-педагогического сопровождения по проведению психолого-педагогической диагностики состояния обучающихся и воспитанников, по составлению психолого-педагогических заключений и рекомендации для оказания психологической помощи несовершеннолетним, нуждающимся в психолого-педагогическом сопровождении.

Минимальный штатный норматив Центров составляет не менее 55 штатных единиц, среди которых:

административно-управленческий персонал (не менее 10 штатных единиц);

основной персонал (не менее 30 штатных единиц);

вспомогательный персонал (не более 15 штатных единиц).

Правилами установлено, что Центр обеспечивает доступность услуг, в том числе посредством дистанционных форм, и условий для детей с особыми образовательными потребностями.

Деятельность центров финансируется из местных бюджетов.

Приказ вводится в действие с 13 декабря 2025 года.