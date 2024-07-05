Выдача лицензии на предоставление специальных соцуслуг: утверждены правила
Госуслуга "Выдача лицензии на предоставление специальных социальных услуг" оказывается Комитетом труда и социальной защиты населения МТСЗН РК.
Комитет труда и социальной защиты населения является лицензиаром, осуществляющим лицензирование деятельности в сфере предоставления специальных социальных услуг.
Для получения госуслуги направляется заявление через Портал социальных услуг и необходимые документы:
для получения лицензии:
- заявление;
- сведения к квалификационным требованиям к предоставлению специальных социальных услуг в области социальной защиты населения;
при переоформлении лицензии:
- заявление;
- копии документов, содержащих информацию об изменениях, послуживших основанием для переоформления лицензии, за исключением документов, информация из которых содержится в государственных информационных системах. Сведения по свидетельству о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, содержащиеся в государственных информационных системах, услугодатель получает из соответствующих государственных информационных систем через шлюз электронного правительства.
На Портале в "личном кабинете" заявителя отображается статус о принятии заявления (запроса) для оказания государственной услуги, а также уведомление с указанием даты и времени получения результата оказания госуслуги.
При обращении через портал данные из заявления автоматически передаются в АИС "Е-Собес".
Сведения о стадии оказания государственной услуги поступают в автоматизированном режиме из АИС "Е-Собес" в информационную систему мониторинга оказания государственных услуг.
При обращении день приема документов не входит в срок оказания государственной услуги, при этом результат оказания государственной услуги услугодателем предоставляется за день до окончания срока оказания государственной услуги.
Услугодатель в течение двух рабочих дней с момента регистрации документов проверяет полноту представленных документов.
Информацию о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, о лицензии на медицинскую деятельность, разрешительные документы в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и пожарной безопасности содержащиеся в государственных информационных системах, услугодатель получает из соответствующих государственных информационных систем через шлюз "электронного правительства".
При представлении неполного пакета документов или документов с истекшим сроком действия комитет дает мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления, который направляется в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью (ЭЦП) уполномоченного лица комитета, в личный кабинет заявителя на портале.
При предоставлении полного пакета документов для выдачи лицензии комитет в течение 15 рабочих дней проверяет документы согласно квалификационным требованиям и перечня документов к предоставлению специальных социальных услуг в области социальной защиты населения и их соответствие Перечню основных требований с посещением услугополучателя по месту нахождения услугополучателя.
По результатам проверки документов услугодатель формирует экспертное заключение и предоставляет его на рассмотрение комиссии по лицензированию в сфере предоставления специальных социальных услуг.
Состав и положение о комиссии утверждаются приказом председателя Комитета.
Комиссия принимает решение в течение двух рабочих дней с момента поступления экспертного заключения.
Со дня вынесения решения комиссии комитет в течение двух рабочих дней формирует электронное решение – лицензию либо мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги, которое направляется на согласование и проверку руководителя услугодателя.
Руководитель комитета проверяет решение и подписывает его с использованием ЭЦП в течение одного рабочего дня.
При выявлении оснований для отказа в оказании государственной услуги комитет уведомляет заявителя о предварительном решении об отказе в оказании государственной услуги, а также времени и месте (способе) проведения заслушивания с целью предоставления услугополучателю возможности выразить его позицию по предварительному решению.
Уведомление о заслушивании направляется не позднее чем за три рабочих дня до завершения срока оказания государственной услуги. Заслушивание проводится не позднее трех рабочих дней со дня уведомления.
Уведомление (извещение) направляется заказным письмом с уведомлением о его вручении, телефонограммой или телеграммой, текстовым сообщением по абонентскому номеру сотовой связи или по электронному адресу либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксацию извещения или вызова.
Заявитель представляет или высказывает возражение к предварительному решению услугодателя в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения предварительного решения.
По результатам заслушивания услугодателя комитет выдает решение о выдаче лицензии, переоформлении лицензии при реорганизации юридического лица-лицензиата в форме выделения или разделения либо о мотивированном отказе в оказании государственной услуги.
Результат оказания госуслуги направляется в "личный кабинет" заявителя на портале в форме электронного документа, подписанного ЭЦП уполномоченного лица комитета.
Приказ вводится в действие с 1 января 2025 года.