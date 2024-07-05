Выдача лицензии на предоставление специальных соцуслуг: утверждены правила

Министр труда и социальной защиты населения приказом от 28 июня 2024 года утвердила Правила оказания государственной услуги "Выдача лицензии на предоставление специальных социальных услуг", сообщает Zakon.kz.

Госуслуга "Выдача лицензии на предоставление специальных социальных услуг" оказывается Комитетом труда и социальной защиты населения МТСЗН РК.

Комитет труда и социальной защиты населения является лицензиаром, осуществляющим лицензирование деятельности в сфере предоставления специальных социальных услуг.

Для получения госуслуги направляется заявление через Портал социальных услуг и необходимые документы:

для получения лицензии:

заявление;

сведения к квалификационным требованиям к предоставлению специальных социальных услуг в области социальной защиты населения;

при переоформлении лицензии:

заявление;

копии документов, содержащих информацию об изменениях, послуживших основанием для переоформления лицензии, за исключением документов, информация из которых содержится в государственных информационных системах. Сведения по свидетельству о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, содержащиеся в государственных информационных системах, услугодатель получает из соответствующих государственных информационных систем через шлюз электронного правительства.



На Портале в "личном кабинете" заявителя отображается статус о принятии заявления (запроса) для оказания государственной услуги, а также уведомление с указанием даты и времени получения результата оказания госуслуги.

При обращении через портал данные из заявления автоматически передаются в АИС "Е-Собес".

Сведения о стадии оказания государственной услуги поступают в автоматизированном режиме из АИС "Е-Собес" в информационную систему мониторинга оказания государственных услуг.

При обращении день приема документов не входит в срок оказания государственной услуги, при этом результат оказания государственной услуги услугодателем предоставляется за день до окончания срока оказания государственной услуги.

Услугодатель в течение двух рабочих дней с момента регистрации документов проверяет полноту представленных документов.

Информацию о государственной регистрации (перерегистрации) юридического лица, о лицензии на медицинскую деятельность, разрешительные документы в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения и пожарной безопасности содержащиеся в государственных информационных системах, услугодатель получает из соответствующих государственных информационных систем через шлюз "электронного правительства".

При представлении неполного пакета документов или документов с истекшим сроком действия комитет дает мотивированный отказ в дальнейшем рассмотрении заявления, который направляется в форме электронного документа, подписанного электронной цифровой подписью (ЭЦП) уполномоченного лица комитета, в личный кабинет заявителя на портале.

При предоставлении полного пакета документов для выдачи лицензии комитет в течение 15 рабочих дней проверяет документы согласно квалификационным требованиям и перечня документов к предоставлению специальных социальных услуг в области социальной защиты населения и их соответствие Перечню основных требований с посещением услугополучателя по месту нахождения услугополучателя.

По результатам проверки документов услугодатель формирует экспертное заключение и предоставляет его на рассмотрение комиссии по лицензированию в сфере предоставления специальных социальных услуг.

Состав и положение о комиссии утверждаются приказом председателя Комитета.

Комиссия принимает решение в течение двух рабочих дней с момента поступления экспертного заключения.

Со дня вынесения решения комиссии комитет в течение двух рабочих дней формирует электронное решение – лицензию либо мотивированный ответ об отказе в оказании государственной услуги, которое направляется на согласование и проверку руководителя услугодателя.

Руководитель комитета проверяет решение и подписывает его с использованием ЭЦП в течение одного рабочего дня.

При выявлении оснований для отказа в оказании государственной услуги комитет уведомляет заявителя о предварительном решении об отказе в оказании государственной услуги, а также времени и месте (способе) проведения заслушивания с целью предоставления услугополучателю возможности выразить его позицию по предварительному решению.

Уведомление о заслушивании направляется не позднее чем за три рабочих дня до завершения срока оказания государственной услуги. Заслушивание проводится не позднее трех рабочих дней со дня уведомления.

Уведомление (извещение) направляется заказным письмом с уведомлением о его вручении, телефонограммой или телеграммой, текстовым сообщением по абонентскому номеру сотовой связи или по электронному адресу либо с использованием иных средств связи, обеспечивающих фиксацию извещения или вызова.

Заявитель представляет или высказывает возражение к предварительному решению услугодателя в срок не позднее трех рабочих дней со дня получения предварительного решения.

По результатам заслушивания услугодателя комитет выдает решение о выдаче лицензии, переоформлении лицензии при реорганизации юридического лица-лицензиата в форме выделения или разделения либо о мотивированном отказе в оказании государственной услуги.

Результат оказания госуслуги направляется в "личный кабинет" заявителя на портале в форме электронного документа, подписанного ЭЦП уполномоченного лица комитета.

Приказ вводится в действие с 1 января 2025 года.