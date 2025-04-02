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Право

Законопроект об инвестиционных фондах разработали в Казахстане

Накопление, накопления, сбережение, сбережения, деньги, финансы, инвестирование, инвестиции, капитал, отложения, фото - Новости Zakon.kz от 02.04.2025 11:46 Фото: pixabay
Агентство по регулированию и развитию финансового рынка разработало проект закона "Об инвестиционных фондах", сообщает Zakon.kz.

Закон регулирует правоотношения:

  • возникающие в процессе создания, функционирования и прекращения существования инвестиционных фондов;
  • связанные с деятельностью профессиональных участников рынка ценных бумаг по инвестиционному управлению активами инвестиционных фондов, их учету и хранению, а также обеспечению выпуска, размещения, обращения, выкупа и погашения ценных бумаг инвестиционных фондов.

Закон не распространяется на отношения по доверительному управлению имуществом, осуществляемому иными, кроме профессиональных участников рынка ценных бумаг лицами, деятельность которых регулируется другими законодательными актами РК.

Также закон не применяется к организациям, более 50% голосующих акций которых принадлежат на праве собственности или доверительного управления национальному управляющему холдингу, перечень которых утверждается центральным уполномоченным органом по государственному планированию, за исключением случаев создания ими венчурных фондов.

Основными целями государственного регулирования в сфере деятельности инвестиционных фондов является установление правовых основ создания, деятельности, реорганизации и ликвидации инвестиционных фондов и деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг по обеспечению функционирования инвестиционных фондов.

Основными задачами государственного регулирования в сфере деятельности инвестиционных фондов являются:

  • установление стандартов деятельности профессиональных участников рынка ценных бумаг по инвестиционному управлению активами инвестиционных фондов, их учету и хранению;
  • обеспечение эффективного функционирования инвестиционных фондов;
  • контроль и надзор за инвестиционными фондами и деятельностью профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанной с обеспечением функционирования инвестиционных фондов;
  • обеспечение надлежащего уровня защиты прав и законных интересов участников и акционеров инвестиционных фондов, держателей паев паевых инвестиционных фондов, полноты и доступности информации для потребителей о деятельности инвестиционных фондов и профессиональных участников рынка ценных бумаг, осуществляющих инвестиционное управление активами инвестиционных фондов.

Основными принципами государственного регулирования в сфере деятельности инвестиционных фондов являются:

  • эффективное использование ресурсов и инструментов регулирования;
  • создание равных условий для деятельности инвестиционных фондов;
  • обеспечение прозрачности деятельности инвестиционных фондов и профессиональных участников рынка ценных бумаг по обеспечению функционирования инвестиционных фондов.

Виды инвестиционных фондов

Предусмотрены следующие виды инвестиционных фондов:

  • фонд коллективного инвестирования;
  • фонд альтернативного инвестирования.

Фонды коллективного инвестирования и фонды альтернативного инвестирования в зависимости от состава активов могут быть созданы в виде:

  • исламских инвестиционных фондов;
  • инвестиционных фондов устойчивого развития;
  • биржевых инвестиционных фондов;
  • иных видах, предусмотренных законом. 

Законопроект также устанавливает требования к созданию инвестиционного фонда, к его учредителям, участникам и акционерам.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до  23 апреля.

Ранее сообщалось, что Агентство по развитию и регулированию финансового рынка разработало проект закона "О кредитных рейтинговых агентствах".

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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