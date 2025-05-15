В Казахстане обновили правила прикрепления к медорганизациям

Министр здравоохранения приказом от 12 мая 2025 года внесла изменения в правила прикрепления физических лиц к организациям здравоохранения, оказывающим первичную медико-санитарную помощь, сообщает Zakon.kz.

В частности, Правила прикрепления физических лиц к организациям здравоохранения, оказывающим первичную медико-санитарную помощь, изложены в новой редакции. Добавлен новый принцип прикрепления, согласно которому услуги первичной медико-санитарной помощи, охватывающие профилактику, диагностику и лечение, доступные всем пациентам независимо от их места нахождения.

Кроме того, в правила с 1 июля 2025 года вводится понятие "законные представители ребенка" – родители, усыновители, опекун или попечитель, приемные родители, приемный профессиональный воспитатель, патронатный воспитатель и другие заменяющие их лица, осуществляющие заботу, образование, воспитание, защиту прав и законных интересов ребенка.

Прикрепление физических лиц к организациям ПМСП осуществляется на принципах:

семейного принципа обслуживания;

территориальной доступности ПМСП;

свободного выбора медицинской организации в пределах территориальной доступности;

удовлетворенности пациента качеством медицинской помощи;

равноправия и добросовестной конкуренции независимо от формы собственности и ведомственной принадлежности;

услуги первичной медико-санитарной помощи, охватывающие профилактику, диагностику и лечение, доступные всем пациентам независимо от их места нахождения.

Прикрепление к организациям ПМСП граждан РК, кандасов, беженцев, иностранцев или лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории республики, осуществляется для реализации права на получение медицинской помощи в рамках ГОБМП и в системе ОСМС.

Прикрепление физических лиц осуществляется по индивидуальному идентификационному номеру (ИИН) к одной организации ПМСП.

Прикрепление к организациям ПМСП иностранцев или лиц без гражданства, временно пребывающих в РК, лиц, ищущих убежище, осуществляется для оказания:

первичной медпомощи в рамках добровольного медицинского страхования (ДМС);

ПМСМ в рамках вмененного медицинского страхования (ВМС);

медицинской помощи в рамках ГОБМП по утвержденному перечню и в объему;

медицинской помощи в системе ОСМС.

Указывается, что прикрепление детей до пяти лет включительно к организациям ПМСП осуществляется по месту фактического проживания и не позднее трех дней после выписки с организации родовспоможения.

Прикрепление детей от шести до 14 лет или лиц, находящихся под опекой, осуществляется по месту прикрепления их законных представителей или по заявлению/разрешению законного представителя.

Студенты, а также обучающиеся в медресе, достигшие 18 лет, прикрепляются к организациям ПМСП самостоятельно по выбору по месту административно-территориальной единицы в шаговой доступности.

Прикрепление к организациям ПМСП студентов, а также обучающихся в медресе, не достигших 18 лет, осуществляется через официальное обращение законных представителей по месту административно-территориальной единицы образовательного учреждения, с учетом соблюдения принципа шаговой доступности.

Прикрепление беременных к организациям ПМСП осуществляется по месту фактического проживания.

Предусматривается, что человек, не воспользовавшийся правом свободного выбора организации ПМСП, остается прикрепленным к организации ПМСП, в которой обслуживался ранее.

При прикреплении физического лица к организации ПМСП открепление от предыдущей организации ПМСП осуществляется автоматически.

Как отмечается, прикрепление физических лиц, указанных выше, обеспечивается субъектом в области цифрового здравоохранения в течение одного рабочего дня со дня получения от фонда протокола об итогах размещения (не размещения) объемов услуг по оказанию медицинской помощи в рамках ГОБМП и в системе ОСМС.

Порядок прикрепления

Прикрепление физических лиц к организациям здравоохранения, оказывающим ПМСП в рамках ГОБМП, осуществляется по месту постоянного или временного проживания с учетом права свободного выбора организации ПМСП в пределах одной административно-территориальной единицы, за исключением лиц, проживающих на приграничных территориях, которые по праву свободного выбора медицинской организации прикрепляются к организации ПМСП, расположенной на территории близлежащей административно-территориальной единицы.

Свободный выбор специалиста ПМСП осуществляется в пределах организации ПМСП по месту прикрепления с учетом количества прикрепленного населения на участке (части территории обслуживания населения субъектом ПМСП, закрепленной за специалистом ПМСП).

Прикрепление физических лиц в рамках ДМС и ВМС осуществляется по месту постоянного или временного проживания к организации здравоохранения.

Прикрепиться к поликлинике или медцентру можно через государственную услугу "Прикрепление к медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь".

Организация ПМСП предоставляет физическим лицам государственную услугу при самостоятельном обращении или через веб-портал "электронного правительства" (ПЭП).

Заявку при непосредственном обращении за оказанием госуслуги в письменной форме на имя первого руководителя организации подают следующие физические лица:

пенсионеры;

лица с инвалидностью;

законные представители ребенка с инвалидностью с детства, а также патронатные воспитатели и другие заменяющие их лица, осуществляющие заботу, образование, воспитание, защиту прав и интересов ребенка;

осужденные, отбывающие наказание по приговору суда в местах лишения свободы, отбывающие в колониях (по месту отбывания), при наличии протокола комиссии по рассмотрению вопросов регистрации прикрепления (открепления) населения к ПМСП в информационную систему "РПН", созданной приказом первого руководителя местного органа государственного управления здравоохранением областей, городов республиканского значения и столицы;

военнослужащие срочной службы;

законные представители детей, родившихся в иностранных государствах;

законные представители опекаемых домов малютки, сирот, престарелых и другие;

оформляющие прикрепление по договору ДМС при наличии договора;

официальное обращение ректора высшего учебного заведения в ПМСП и протокол комиссии между учебным заведением и ПМСП – для иногородних студентов (дети до 18 лет).

Документы, необходимые для оказания госуслуги:

документ, удостоверяющий личность, либо электронный документ из сервиса цифровых документов (для идентификации);

пенсионное удостоверение – для пенсионеров;

пенсионное удостоверение либо выписка из акта освидетельствования медико-социальной экспертизы – для лиц с инвалидностью;

решение суда либо иной документ, подтверждающий опекунство и попечительство – для законных представителей ребенка с инвалидностью с детства, а также опекунов или попечителей, патронатных воспитателей и других заменяющих их лица, осуществляющие в соответствии с законодательством РК заботу, образование, воспитание, защиту прав и интересов ребенка;

протокол комиссии по рассмотрению вопросов регистрации прикрепления (открепления) населения к ПМСП в информационной системе "Регистр прикрепленного населения", созданной приказом первого руководителя государственных учреждений "Управление здравоохранение" регионов – для осужденных отбывающих наказание по приговору суда в местах лишения свободы, отбывающих в колониях (по месту отбывания);

выписка из приказа командира воинской части (начальника учреждения) о зачислении военнослужащих срочной службы в списки личного состава – для военнослужащих срочной службы;

для обучающихся в медресе (дети до 18 лет) официальное обращение законных представителей по месту административно-территориальной единицы, с учетом соблюдения принципа шаговой доступности.

официальное обращение ректора высшего учебного заведения в ПМСП и протокол комиссии между учебным заведением и ПМСП – для иногородних студентов (дети до 18 лет);

документ, подтверждающий рождение в иностранном государстве, – для детей, родившихся в иностранных государствах;

решение местных исполнительных органов государственного управления здравоохранения областей, городов республиканского значения и столицы – для опекаемых домов малютки, сирот, престарелых и другие

оформляющие прикрепление по доверенности, в том числе по договору добровольного и (или) вмененного медицинского страхования при наличии договора.

Специалисты организации ПМСП на основании поданной заявки оформляют запрос на прикрепление в информационную систему "РПН".

При оформлении запроса на прикрепление номер мобильного телефона заявителя (номер законного представителя прикрепляемого лица) интегрируется с базой мобильных граждан для автоматического заполнения.

При отсутствии номера мобильного телефона ввод в базу мобильных граждан осуществляется вручную с согласия заявителя.

Государственная услуга оказывается с момента сдачи документов в течение одного рабочего дня. Запрос на оказание государственной услуги принимается за два часа до окончания работы организации ПМСП (до 18:00 часов в рабочие дни).

Государственная услуга через ПЭП оказывается в день обращения.

Основаниями прикрепления физических лиц являются:

изменение места постоянного или временного проживания с выездом за пределы одной административно-территориальной единицы на срок более одного месяца или внутри территории одной административно-территориальной единицы;

осуществление свободного выбора лицом организации ПМСП в пределах одной административно-территориальной единицы (не более 2 раз календарного года);

проведение государственным органом управления здравоохранения кампании прикрепления в период с 1 сентября по 1 ноября в пределах одной административно-территориальной единицы;

в пределах одной административно-территориальной единицы; договор ДМС, заключенный между страхователем и страховой организацией, в рамках которого организация ПМСП оказывает медицинские услуги застрахованному;

несогласие с прикреплением к организации ПМСП, определенной региональной комиссией в пределах одной административно-территориальной единицы;

отказ организации ПМСП от оказания ПМСП, в том числе в случаях реорганизации, ликвидации, повлекших за собой расторжение или изменение фондом договора закупа услуг;

неразмещение объема медицинских услуг организациям ПМСП, претендующим на оказание медицинских услуг;

появление вновь введенного объекта здравоохранения.

Указывается, что физлица, прикрепленные к организациям ПМСП в период кампании прикрепления, получают ПМСП в данной организации с 1 января следующего года, при условии заключения договора закупа медицинских услуг с фондом.

Предусматривается, что организации ПМСП письменно уведомляют прикрепленных лиц по месту жительства о прекращении оказания ПМСП:

не менее, чем за 30 календарных дней до даты расторжения или изменения договора закупа медицинских услуг с фондом;

в течение двух календарных дней со дня, когда стало известно о реорганизации или ликвидации организации ПМСП;

в течение двух календарных дней со дня, когда стало известно о неразмещении фондом объемов медицинских услуг по итогам процедуры выбора.

При наличии в информационной системе "РПН" телефонного номера (адреса электронной почты) организации ПМСП уведомляют население путем направления сообщения о прекращении оказания ПМСП.

Также говорится, что прикрепление к физическим лицам, занимающимся частной медицинской практикой, оказывающим ПМСП в рамках ГОБМП или в системе ОСМС, осуществляется в соответствии с данными правилами.

Приказ вводится в действие с 25 мая 2025 года.