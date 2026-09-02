Минздрав обновил правила прикрепления к поликлиникам

Министр здравоохранения приказом от 27 августа 2026 года внес изменения в правила прикрепления физических лиц к организациям здравоохранения, оказывающим первичную медико-санитарную помощь, сообщает Zakon.kz.

В частности, правила прикрепления изложены в новой редакции.

Так, говорится, что прикрепление к организациям ПМСП граждан Казахстана, кандасов, беженцев, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории РК, осуществляется для реализации права на получение медицинской помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи (ГОБМП) и в системе обязательного социального медицинского страхования (ОСМС).

Прикрепление беременных, родильниц к организациям ПМСП осуществляется по месту фактического проживания.

Прикрепление детей в возрасте от 0 до 17 лет (включительно) осуществляется по месту их фактического проживания независимо от наличия регистрации по месту жительства.

В случае выявления несоответствия между местом прикрепления ребенка и его законного представителя приоритет при определении медицинской организации и участка обслуживания отдается месту прикрепления ребенка.

При установлении указанного несоответствия законный представитель прикрепляется к той же медицинской организации и участку обслуживания, к которым прикреплен ребенок, при его желании.

Дети, проживающие в домах ребенка, интернатах, специализированных организациях для детей, а также лица, проживающие в медико-социальных организациях, прикрепляются к организации ПМСП на близлежащей территории, закрепленной решением управлений здравоохранения, в соответствии с приказами о распределенной территории.

Студенты, курсанты, а также обучающиеся в духовных (религиозных) организациях образования, достигшие 18 лет, прикрепляются к организациям ПМСП самостоятельно по выбору по месту административно-территориальной единицы в шаговой доступности.

Организации образования, в том числе духовные (религиозные) организации образования, в первый месяц учебного года предоставляют список несовершеннолетних с указанием фамилии, имени, отчества (при его наличии), ИИН студентов, подлежащих прикреплению к организации ПМСП, в соответствии с решением управлений здравоохранения в письменном виде на официальном бланке в организацию ПМСП, для исключения необоснованных отказов в прикреплении. Обновленные списки студентов могут быть дополнительно направлены в управление здравоохранения в течение учебного года.

Военнослужащие срочной службы прикрепляются к медицинским организациям ПМСП на близлежащей территории, закрепленной решением управлений здравоохранения на период прохождения воинской службы. Основанием для прикрепления является письменное уведомление командира (начальника) воинской части (учреждения, подразделения) о зачислении военнослужащих в список личного состава.

В первый месяц после зачисления военнослужащих в список личного состава письменное уведомление командира направляется в организацию ПМСП с указанием фамилии, имени, отчества, ИИН военнослужащих, подлежащих прикреплению к организации ПМСП.

При переводе военнослужащего закрепление осуществляется по новому месту службы.

После завершения срочной службы прикрепление военнослужащего автоматически восстанавливается в организации ПМСП по его предыдущему месту прикрепления.

Предусмотрено, что прикрепление физических лиц к организациям здравоохранения, оказывающим ПМСП, осуществляется по месту постоянной или временной регистрации с учетом права свободного выбора организации ПМСП в пределах одной административно-территориальной единицы.

Свободный выбор специалиста ПМСП осуществляется в пределах организации ПМСП по месту прикрепления с учетом количества прикрепленного населения на участке (части территории обслуживания населения субъектом ПМСП, закрепленной за специалистом ПМСП).

Прикрепление физических лиц в рамках ВМС осуществляется по месту постоянного или временного проживания к организации здравоохранения, оказывающей ПМСП, предусмотренной договором ВМС.

Для прикрепления к организации ПМСП по месту постоянного или временного проживания для оказания медицинской помощи в рамках ГОБМП предусмотрена государственная услуга "Прикрепление к медицинской организации, оказывающей первичную медико-санитарную помощь".

Заявку при непосредственном обращении за оказанием государственной услуги в письменной форме на имя первого руководителя организации подают следующие физические лица:

пенсионеры;

лица с инвалидностью I группы;

лица, содержащиеся в следственных изоляторах и учреждениях УИС на основании поданных списков, утвержденных руководителем (либо лицом, его заменяющим) следственного изолятора и учреждения УИС с приложением документов, удостоверяющих личность;

военнослужащие срочной службы;

законные представители детей, родившихся в иностранных государствах;

законные представители опекаемых домов малютки, сирот, престарелых и другие.

При оформлении запроса на прикрепление номер мобильного телефона заявителя (номер законного представителя прикрепляемого лица) интегрируется с базой мобильных граждан для автоматического заполнения.

Государственная услуга оказывается с момента сдачи документов в течение одного рабочего дня.

Результатом оказания государственной услуги является уведомление о прикреплении или мотивированный отказ в форме электронного документа в "Личный кабинет".

Прикрепление иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих в Республике Казахстан, лиц, ищущих убежище, к организациям ПМСП осуществляется путем подачи лицом заявления или обращения страховой организации, с которой заключен договор ВМС на застрахованного, в произвольной форме на казахском или русском языке на прикрепление.

Документом, свидетельствующим о прикреплении в рамках ВМС иностранных граждан и (или) лиц без гражданства, временно пребывающих на территории Республики Казахстан, лиц, ищущих убежище, к организации ПМСП является талон прикрепления к медицинской организации по форме № 064/у. Талон прикрепления выдается медицинским регистратором медицинской организации.

Прикрепление к организации ПМСП осуществляется на срок действия договора ВМС.

Организации ПМСП осуществляют прикрепление при личном обращении застрахованного или обращении страховой организации, с которой заключен договор ВМС.

Прикрепление членов семьи осуществляется при наличии их письменного согласия одним из членов семьи на основании заявления произвольной формы на казахском или русском языке при предоставлении договора ВМС и документа, удостоверяющего личность, либо электронного документа из сервиса цифровых документов (для идентификации) каждого члена семьи.

Прикрепление лиц, не достигших 18 лет, осуществляется при наличии документа, удостоверяющего личность, либо электронного документа из сервиса цифровых документов (для идентификации) прикрепляемого лица и его законного представителя.

Основания прикрепления физических лиц:

изменение места постоянного или временного проживания с выездом за пределы одной административно-территориальной единицы на срок более одного месяца или внутри территории одной административно-территориальной единицы;

осуществление свободного выбора лицом организации ПМСП в пределах одной административно-территориальной единицы (не более 1 раза календарного года);

несогласие с прикреплением к организации ПМСП, определенной региональной комиссией в пределах одной административно-территориальной единицы;

отказ организации ПМСП от оказания ПМСП, в том числе в случаях реорганизации, ликвидации, повлекших за собой расторжение или изменение фондом договора закупа услуг;

не размещение объема медицинских услуг организациям ПМСП, претендующим на оказание медицинских услуг;

появление вновь введенного объекта здравоохранения.

После прикрепления населения к организациям ПМСП на основании протокола региональной комиссии организации ПМСП письменно уведомляют прикрепленных к нему лиц по месту их жительства. При наличии в цифровой системе "РПН" телефонного номера (адреса электронной почты) организация ПМСП уведомляет население посредством направления сообщения, а также иными способами, предусмотренными законодательством РК.

Прикрепление к физическим лицам, занимающимся частной медицинской практикой, оказывающим ПМСП в рамках ГОБМП или в системе ОСМС, осуществляется в соответствии с настоящими Правилами.

Прекращение прикрепления от организации ПМСП осуществляется при:

установлении факта смерти прикрепленного лица на основании медицинского свидетельства о смерти либо сведений из государственной базы данных "Физические лица" Министерства юстиции РК (ГБДФЛ);

изменении прикрепленным лицом места постоянного проживания с выездом за пределы Республики Казахстан на основании сведений из ГБДФЛ;

прекращении действия договора ВМС по данным Единой страховой базы данных акционерного общества "Государственное кредитное бюро";

утрате, выходе из гражданства Республики Казахстан на основании сведений из ГБДФЛ;

признании лица безвестно отсутствующим на основании сведений из ГБДФЛ;

исключении ИИН из ГБДФЛ.

Прикрепление является не активным при одновременном наличии следующих факторов:

отсутствие регистрации на территории Республики Казахстан;

истекших сроках действия удостоверения личности и паспорта гражданина РК;

отсутствии обращений за медицинской помощью в течение трех лет и более.

В случае обращения за медицинской помощью его прикрепление активизируется.

Приказ вводится в действие с 12 сентября 2026 года.