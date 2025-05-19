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Право

Казахстан ратифицировал поправки в соглашение между правительством и СВМДА

Астана, город Астана, достопримечательности Астаны, столица Казахстана, пейзаж Астаны, Акорда, резиденция Президента Республики Казахстан, здание Акорды, фото - Новости Zakon.kz от 19.05.2025 19:44 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Глава государства Касым-Жомарт Токаев 19 мая подписал закон о ратификации поправок в соглашение между правительством и секретариатом Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), сообщает Zakon.kz.

Закон направлен на ратификацию подписанного 15 ноября 2024 году в Астане протокола об условиях пребывания секретариата на территории Казахстана от 26 июня 2007 года. Он разработан в целях реализации поручения президента РК о трансформации СВМДА в полноценную международную организацию.

Изменения укрепят международный статус сотрудников, направляемых на работу в секретариат или осуществляющих деятельность на основе контракта, в соответствии с практикой ООН и других международных организаций.

В законе предусматривается расширение привилегий и иммунитетов членов персонала секретариата, которые будут предоставляться всем сотрудникам секретариата, независимо от категории персонала и от гражданства. Секретариат наделяется правом учреждать фонды и другие финансовые механизмы для осуществления своей деятельности, создавать собственные системы пенсионного и социального обеспечения для членов персонала секретариата.

Закон позволит приблизить условия труда сотрудников секретариата к международным стандартам, положительно повлияет на превращение СВМДА в полноценную международную организацию и усилит потенциал деятельности секретариата.

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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