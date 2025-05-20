Казахстанцев через социальный кошелек уведомят о мерах господдержки

Министр цифрового развития приказом от 13 мая 2025 года утвердил Правила извещения (уведомления) о мере государственной поддержки физических лиц, учета или получения такой меры, осуществляющихся посредством социального кошелька, сообщает Zakon.kz.

Правилами определено:

социальный кошелек – объект информатизации, предназначенный для извещения (уведомления), учета и получения (оказания) мер государственной поддержки физических лиц.

– объект информатизации, предназначенный для извещения (уведомления), учета и получения (оказания) мер государственной поддержки физических лиц. мера государственной поддержки физических лиц – государственные услуги или иные формы государственной поддержки, направленные на повышение благополучия физических лиц, за исключением индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, юридических консультантов, в соответствии с законодательством РК.

В правилах говорится, что социальный кошелек используется для уведомления граждан и предоставления мер поддержки посредством абонентского устройства сотовой связи.

При этом извещения казахстанцам о предоставлении мер поддержки, а также о сборе, обработке персональных данных направляются в личные кабинеты в социальном кошельке или SMS-сообщения на мобильные телефоны, зарегистрированные в базе мобильных граждан, в течение 1 рабочего дня.

Учет предоставленных мер поддержки ведется автоматически с использованием регистрирующих модулей социального кошелька с возможностью последующего анализа эффективности оказания мер поддержки.

Казахстанцы, соответствующие критериям оказания мер поддержки, дают согласие на сбор, обработку персональных данных и получение мер поддержки посредством ответных SMS-сообщений.

Извещения о принятом решении в предоставлении мер поддержки направляются в их личные кабинеты в социальном кошельке в течение 1 рабочего дня.

Помимо этого, правилами допускается оказание мер поддержки посредством иных объектов информатизации при условии уведомления и учета посредством социального кошелька.

Объекты информатизации, информационные системы государственных органов и субъектов квазигосударственного сектора, имеющие отношение к оказанию мер поддержки, интегрируются с социальным кошельком для обеспечения обмена данными и их синхронизации.

Иные информационные системы, не являющиеся прямыми субъектами оказания мер поддержки, подключаются к социальному кошельку на основании межведомственных соглашений и в целях обмена информацией.

Приказ вводится в действие с 30 мая.

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