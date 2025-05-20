Казахстанцев через социальный кошелек уведомят о мерах господдержки
Правилами определено:
- социальный кошелек – объект информатизации, предназначенный для извещения (уведомления), учета и получения (оказания) мер государственной поддержки физических лиц.
- мера государственной поддержки физических лиц – государственные услуги или иные формы государственной поддержки, направленные на повышение благополучия физических лиц, за исключением индивидуальных предпринимателей и лиц, занимающихся частной практикой, юридических консультантов, в соответствии с законодательством РК.
В правилах говорится, что социальный кошелек используется для уведомления граждан и предоставления мер поддержки посредством абонентского устройства сотовой связи.
При этом извещения казахстанцам о предоставлении мер поддержки, а также о сборе, обработке персональных данных направляются в личные кабинеты в социальном кошельке или SMS-сообщения на мобильные телефоны, зарегистрированные в базе мобильных граждан, в течение 1 рабочего дня.
Учет предоставленных мер поддержки ведется автоматически с использованием регистрирующих модулей социального кошелька с возможностью последующего анализа эффективности оказания мер поддержки.
Казахстанцы, соответствующие критериям оказания мер поддержки, дают согласие на сбор, обработку персональных данных и получение мер поддержки посредством ответных SMS-сообщений.
Извещения о принятом решении в предоставлении мер поддержки направляются в их личные кабинеты в социальном кошельке в течение 1 рабочего дня.
Помимо этого, правилами допускается оказание мер поддержки посредством иных объектов информатизации при условии уведомления и учета посредством социального кошелька.
Объекты информатизации, информационные системы государственных органов и субъектов квазигосударственного сектора, имеющие отношение к оказанию мер поддержки, интегрируются с социальным кошельком для обеспечения обмена данными и их синхронизации.
Иные информационные системы, не являющиеся прямыми субъектами оказания мер поддержки, подключаются к социальному кошельку на основании межведомственных соглашений и в целях обмена информацией.
Приказ вводится в действие с 30 мая.
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