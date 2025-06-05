Какие меры господдержки для улучшения жилищных условий предусмотрены для казахстанцев

Министр промышленности и строительства приказом от 30 мая 2025 года утвердил Правила реализации мер государственной поддержки, направленных на улучшение жилищных условий, сообщает Zakon.kz.

Правила определяют порядок предоставления жилища из коммунального жилищного фонда или жилища, арендованного местным исполнительным органом в частном жилищном фонде, льготных ипотечных жилищных займов через систему жилищных строительных сбережений, жилищных сертификатов.

Как получить жилище из коммунального жилищного фонда или жилища, арендованного акиматом в частном жилищном фонде

Жилище из коммунального жилищного фонда или жилища, арендованного местным исполнительным органом в частном жилищном фонде предоставляется гражданам РК, кандасам, состоящим на учете нуждающихся в жилище в единой республиканской электронной базе, электронной базе "Центр обеспечения жилищем", в зависимости от уровня доходов и даты постановки на учет нуждающихся в жилище автоматически посредством информационной системы Отбасы банка.

Не менее 70% от общего объема жилищ из коммунального жилищного фонда или жилища, арендованного местным исполнительным органом в частном жилищном фонде в рамках распределяемого года предоставляется:

ветеранам Великой Отечественной войны,

ветеранам, приравненным по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны

ветеранам боевых действий на территории других государств;

лицам с инвалидностью первой и второй групп;

семьям, имеющим или воспитывающим детей с инвалидностью;

вдовам (вдовцам);

многодетным матерям, награжденным подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа" или получившим ранее звание "Мать-героиня", а также награжденным орденами "Материнская слава" I и II степени, многодетным семьям;

детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей.

Не менее 20% от общего объема жилищ из коммунального жилищного фонда или жилища, арендованного местным исполнительным органом в частном жилищном фонде предоставляется детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей.

Оставшаяся доля жилищ (10%) от общего объема жилищ предоставляется нуждающимся в жилище, не относящимся к перечисленным выше лицам.

Жилище из коммунального жилищного фонда или жилища, арендованного акиматом в частном жилищном фонде предоставляется гражданам РК, кандасам, состоящим на учете нуждающихся в жилище:

по дате постановке на учет в единой республиканской электронной базе или электронной базе "Центр обеспечения жилищем";

с совокупным доходом семьи за последние 6 месяцев на каждого члена семьи не более 2 – кратной величины прожиточного минимума включительно (92 456 тенге в 2025 году), или его отсутствием при составе семьи от трех человек в соответствии с данными единой республиканской электронной базы или электронной базы "Центр обеспечения жилищем";

прожиточного минимума включительно (92 456 тенге в 2025 году), или его отсутствием при составе семьи от трех человек в соответствии с данными единой республиканской электронной базы или электронной базы "Центр обеспечения жилищем"; с совокупным доходом семьи за последние 6 месяцев на каждого члена семьи не более 3,5 – кратной величины прожиточного минимума включительно (161 798 тенге в 2025 году), или его отсутствием при составе семьи не более двух человек в соответствии с данными единой республиканской электронной базы или электронной базы "Центр обеспечения жилищем";

При исчислении совокупного дохода семьи (гражданина) учитываются доходы, полученные в РК:

доходы, получаемые в виде оплаты труда, а именно: все виды заработной платы согласно системы оплаты труда, в том числе сдельная, повременная, а также премии, доплаты, надбавки, а также стимулирующие и компенсационные выплаты в денежной форме (независимо от источника финансирования, включая денежные суммы, выплачиваемые работникам в соответствии с трудовым законодательством РК, а также соглашениями, трудовыми, коллективными договорами и актами работодателя);

доходы от предпринимательской деятельности.

При предоставлении жилища из коммунального жилищного фонда или жилища, арендованного местным исполнительным органом в частном жилищном фонде в доход граждан РК, кандасов не включаются социальные выплаты, пенсионные выплаты, получаемые лицами, осуществляющими уход за детьми с инвалидностью, государственные стипендии в организациях образования, получаемые детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей.

Граждане РК, кандасы, состоящие на учете нуждающихся в жилище посредством ЭЦП подписывают заявление о согласии получения распределяемого жилища из коммунального жилищного фонда или жилища, арендованного в частном жилищном фонде в личном кабинете на интернет – ресурсе Отбасы банка. В случае отказа от распределяемого жилища в течение трех рабочих дней нужно подписать заявление об отказе.

Как предоставляются льготные ипотечные жилищные займы через систему жилищных строительных сбережений

Предоставление льготных ипотечных жилищных займов реализуется участникам через систему жилищных строительных сбережений, в зависимости от уровня доходов и даты постановки на учет нуждающихся в жилище.

Не менее 70% от общего объема жилища по льготным ипотечным жилищным займам через систему жилищных строительных сбережений предоставляется:

ветеранам Великой Отечественной войны,

ветеранам, приравненным по льготам к ветеранам Великой Отечественной войны

ветеранам боевых действий на территории других государств;

лицам с инвалидностью первой и второй групп;

семьям, имеющим или воспитывающим детей с инвалидностью;

вдовам (вдовцам);

многодетным матерям, награжденным подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа" или получившим ранее звание "Мать-героиня", а также награжденным орденами "Материнская слава" I и II степени, многодетным семьям;

детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей.

Не менее 20% доли, от общего объема льготных ипотечных жилищных займов через систему жилищных строительных сбережений предоставляется детям-сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей.

Оставшаяся доля жилищ от общего объема жилища по льготным ипотечным жилищным займам через систему жилищных строительных сбережений предоставляется нуждающимся в жилище не относящимся к указанным лицам.

Процесс распределения жилища и принятия решения по предоставлению жилища осуществляется автоматизированной информационной системой Отбасы банка автоматически.

При этом гражданами РК, кандасами, состоящими на учете нуждающихся в жилище в единой республиканской электронной базе, электронной базе "Центр обеспечения жилищем", допускается отказ от жилища, предлагаемого по льготным ипотечным жилищным займам по ставкам 2% и 5% в пользу жилища по льготным ипотечным жилищным займам по ставкам 5% и 7% при наличии свободного жилища.

Как получить льготный ипотечный жилищный заем по ставке 2%

Участниками льготного ипотечного жилищного займа по ставке 2% годовых являются граждане РК, кандасы, состоящие на учете нуждающихся в жилище в единой республиканской электронной базе, электронной базе "Центр обеспечения жилищем", имеющие совокупный семейным доход от трудовой и предпринимательской деятельности за последние 6 месяцев не более 5 прожиточных минимумов на каждого члена семьи (231 140 тенге в 2025 году).

При исчислении совокупного дохода семьи (гражданина) учитываются доходы, полученные в РК:

получаемые в виде оплаты труда, а именно: все виды заработной платы согласно системы оплаты труда, в том числе сдельная, повременная, а также премии, доплаты, надбавки, а также стимулирующие и компенсационные выплаты в денежной форме (независимо от источника финансирования, включая денежные суммы, выплачиваемые работникам в соответствии с трудовым законодательством РК, а также соглашениями, трудовыми, коллективными договорами и актами работодателя);

от предпринимательской деятельности.

При предоставлении льготного ипотечного жилищного займа, в доход граждан РК, кандасов не включаются социальные выплаты, пенсионные выплаты, получаемые лицами, осуществляющими уход за детьми с инвалидностью, государственные стипендии в организациях образования, получаемые детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей.

Жилище распределяется по принципу первоочередности даты постановки на учет нуждающихся в жилище в единой республиканской электронной базе, электронной базе "Центр обеспечения жилищем".

При совпадении даты постановки на учет нуждающихся в жилище в единой республиканской электронной базе, электронной базе "Центр обеспечения жилищем" отбор осуществляется по дате и времени подачи заявления на предоставление льготных ипотечных жилищных займов через автоматизированную информационную систему Отбасы банка.

Условия предоставления льготных ипотечных жилищных займов по ставке 2% годовых:

срок кредитования – до 20 лет ;

; первоначальный взнос – не менее 10% от суммы займа.

При этом первоначальный взнос или его часть может покрываться жилищным сертификатом.

Как получить льготный ипотечный жилищный заем по ставке 5%

Участниками льготного ипотечного жилищного займа по ставке 5% годовых являются граждане РК, кандасы, состоящие на учете нуждающихся в жилище в единой республиканской электронной базе, электронной базе "Центр обеспечения жилищем", имеющие совокупный семейным доход от трудовой или предпринимательской деятельности за последние 6 месяцев не более 6 прожиточных минимумов на каждого члена семьи (277 368 тенге в 2025 году).

При исчислении совокупного дохода семьи (гражданина) учитываются доходы, полученные в РК:

получаемые в виде оплаты труда, а именно: все виды заработной платы согласно системы оплаты труда, в том числе сдельная, повременная, а также премии, доплаты, надбавки, а также стимулирующие и компенсационные выплаты в денежной форме (независимо от источника финансирования, включая денежные суммы, выплачиваемые работникам в соответствии с трудовым законодательством РК, а также соглашениями, трудовыми, коллективными договорами и актами работодателя);

от предпринимательской деятельности.

При предоставлении льготного ипотечного жилищного займа в доход граждан РК, кандасов не включаются социальные выплаты, пенсионные выплаты, получаемые лицами, осуществляющими уход за детьми с инвалидностью, государственные стипендии в организациях образования, получаемые детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей.

Жилище распределяется по принципу первоочередности даты постановки на учет нуждающихся в жилище в единой республиканской электронной базе, электронной базе "Центр обеспечения жилищем".

При совпадении даты постановки на учет нуждающихся в жилище в единой республиканской электронной базе, электронной базе "Центр обеспечения жилищем" отбор осуществляется по дате и времени подачи заявления через автоматизированную информационную систему Отбасы банка.

Условия предоставления льготных ипотечных жилищных займов по ставке 5% годовых:

срок кредитования – до 20 лет;

первоначальный взнос – не менее 10% от суммы займа.

Первоначальный взнос или его часть может покрываться жилищным сертификатом.

Как предоставляется льготный ипотечный жилищный заем по ставке 7%

Участниками льготного ипотечного жилищного займа по ставке 7% годовых являются граждане РК, кандасы, состоящие на учете нуждающихся в жилище в единой республиканской электронной базе, электронной базе "Центр обеспечения жилищем", имеющие совокупный семейным доход от трудовой и (или) предпринимательской деятельности за последние 6 месяцев более 5 прожиточных минимумов на каждого члена семьи (231 140 тенге в 2025 году).

При исчислении совокупного дохода семьи (гражданина) учитываются доходы, полученные в РК:

получаемые в виде оплаты труда, а именно: все виды заработной платы согласно системы оплаты труда, в том числе сдельная, повременная, а также премии, доплаты, надбавки, а также стимулирующие и компенсационные выплаты в денежной форме (независимо от источника финансирования, включая денежные суммы, выплачиваемые работникам в соответствии с трудовым законодательством РК, а также соглашениями, трудовыми, коллективными договорами и актами работодателя);

от предпринимательской деятельности.

При предоставлении льготного ипотечного жилищного займа, в доход граждан Республики Казахстан, кандасов не включаются социальные выплаты, пенсионные выплаты, получаемые лицами, осуществляющими уход за детьми с инвалидностью, государственные стипендии в организациях образования, получаемые детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей.

Жилище распределяется по принципу первоочередности даты постановки на учет нуждающихся в жилище в единой республиканской электронной базе, электронной базе "Центр обеспечения жилищем".

При совпадении даты постановки на учет нуждающихся в жилище в единой республиканской электронной базе, электронной базе "Центр обеспечения жилищем" отбор осуществляется по дате и времени подачи заявления через автоматизированную информационную систему Отбасы банка.

Участники льготного ипотечного жилищного займа по ставке 7% самостоятельно выбирают жилище на первичном рынке, а также введенных в эксплуатацию в рамках реконструкции многоэтажных жилых домов и построенных индивидуальными предпринимателями введенных в эксплуатацию не позднее 2 лет.

Допускается приобретение вторичного жилья в моногородах, малых городах и сельских населенных, но не более 30% от общего объема выделенных средств в финансовом году.

Условия предоставления льготных ипотечных жилищных займов по ставке 7% годовых:

срок кредитования – до 20 лет;

первоначальный взнос – не менее 10 % от суммы займа.

Первоначальный взнос или его часть может покрываться жилищным сертификатом.

Правилами также определен порядок предоставления жилищных сертификатов и оказания государственной услуги.

Для реализации права приобретения гражданами РК жилища в собственность с использованием ипотечного жилищного займа или получения мер государственной поддержки на улучшение жилищных условий местные исполнительные органы предоставляют жилищные сертификаты.

Размер и перечень категорий получателей жилищных сертификатов определяются местными представительными органами (маслихатами).

Государственная услуга "Выдача жилищных сертификатов" оказывается бесплатно физическим лицам структурным подразделением акимата городов Астана, Алматы и Шымкента, городов областного значения и районов.

Жилищные сертификаты предоставляются услугополучателям на безвозмездной и безвозвратной основе. При этом не допускается получение услугополучателем более одного раза жилищного сертификата.

Жилищный сертификат предоставляется в случае:

отсутствия доходов у услугополучателя или постоянно совместно проживающих с ним членов его семьи (супруг, несовершеннолетних детей);

наличия доходов у услугополучателя или постоянно совместно проживающих с ним членов его семьи (супруг, несовершеннолетних детей) среднего дохода от трудовой или предпринимательской деятельности (без учета пенсионных отчислений, индивидуального подоходного налога и иных обязательных отчислений) за последние 6 месяцев, не превышающего на каждого члена семьи (супруг, несовершеннолетних детей, в том числе детей, обучающихся по очной форме обучения в организациях основного среднего, общего среднего образования, образовательные программы технического и профессионального, послесреднего, высшего и послевузовского образования, после достижения ими совершеннолетия до времени окончания организаций образования (но не более чем до достижения двадцатитрехлетнего возраста) 3,1 – кратного показателя прожиточного минимума в месяц, установленного законодательством на текущий финансовый год.

При предоставлении жилищных сертификатов в доход услугополучателей не включаются социальные выплаты, пенсионные выплаты, получаемые лицами, осуществляющими уход за детьми с инвалидностью, государственные стипендии в организациях образования, получаемые детьми-сиротами, детьми, оставшимися без попечения родителей.

Услугодатель обеспечивает публикацию на веб-портале:

решения местного представительного органа (маслихата) о размере и перечне категорий получателей жилищных сертификатов;

объявления о предоставлении жилищных сертификатов.

Для получения государственной услуги услугополучатель подает через веб-портал "электронного правительства" заявление, удостоверенное ЭЦП, с приложением документов.

Какие документы следует приложить:

электронное заявление, удостоверенное ЭЦП;

электронная копия справки с места работы, за исключением социально-уязвимых слоев населения;

электронная копия письма БВУ об одобрении выдачи ипотечного жилищного займа на приобретение жилья заявителю, содержащее сведения о сумме, размере первоначального взноса и сумме ежемесячного платежа по ипотечному жилищному займу.

Сведения документов, удостоверяющих личность заявителя и членов семьи (супруга, несовершеннолетних детей), их доходах, недвижимости, о заключении или расторжении брака (после 1 июня 2008 года), о смерти (после 13 августа 2007 года), о рождении детей (после 13 августа 2007 года), документов, подтверждающих принадлежность заявителя к социально-уязвимым слоям населения предоставляются услугодателю на всех членов семьи из соответствующих государственных информационных систем через шлюз (внешний шлюз) "электронного правительства".

Ответственный работник услугодателя посредством веб-портала:

в день поступления и регистрации в информационной системе документов от услугополучателя проверяет их полноту, достоверность и соответствие статуса заявителя;

в течение 2 рабочих дней производит расчет потребности финансовых средств и направляет в "Личный кабинет" услугополучателя на веб-портале уведомление с решением об одобрении выдачи жилищного сертификата с указанием вида, суммы или мотивированный отказ.

Услугодатель вместе с положительным уведомлением направляет в "личный кабинет" услугополучателя на веб-портале соглашение о предоставлении жилищного сертификата в виде электронного документа, которое подписывается сторонами с ЭЦП в течение 3 рабочих дней.

В случае не подписания услугополучателем Соглашения в установленные сроки, услугодатель отказывает в заключении Соглашения.

В случае предоставления жилищного сертификата на веб-портале формируется счет к оплате, загружаемый в информационную систему "Казначейство-Клиент" для перечисления суммы жилищного сертификата на эскроу-счет/сберегательный счет услугополучателя не позднее 2 рабочих дней после дня заключения соглашения.

Банк второго уровня (БВУ) при поступлении суммы жилищного сертификата на эскроу-счет/сберегательный счет услугополучателя заключает с ним в соответствии с внутренним порядком договор банковского займа, ипотечный договор (договор залога).

Услугополучатель в течение 5 рабочих дней после оформления ипотечного жилищного займа с использованием жилищного сертификата предоставляет Услугодателю посредством веб-портала копию договора банковского займа и ипотечного договора (договора залога).

В случае не оформления ипотечного жилищного займа в течение 15 рабочих дней со дня перечисления суммы жилищного сертификата на эскроу-счет/сберегательный счет, БВУ принявшее решение о предоставлении займа осуществляет возврат суммы в местный бюджет.

Жилищный сертификат действует в пределах соответствующей территориальной единицы местного исполнительного органа, за исключением случаев приобретения жилья в пригородных зонах городов Астаны и Алматы.

Приказ введен в действие с 5 июня 2025 года.