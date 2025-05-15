Как будут распределять средства на финансовую и материальную помощь учащимся из малоимущих семей

Постановлением Правительства РК от 8 мая 2025 года обновлены Правила распределения средств на оказание финансовой и материальной помощи обучающимся организаций образования из семей, имеющих право на получение государственной адресной социальной помощи, сообщает Zakon.kz.

Правила определяют порядок формирования, направления и распределения средств на оказание финансовой и материальной помощи по следующим категориям обучающихся и воспитанников организаций образования:

детям из семей, имеющих право на получение государственной адресной социальной помощи;

детям из семей, не получающих государственную адресную социальную помощь, в которых среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума;

детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, проживающим в семьях;

детям из семей, требующих экстренной помощи в результате чрезвычайных ситуаций;

иным категориям обучающихся и воспитанников, определяемым коллегиальным органом организации образования.

Коллегиальным органом управления организации образования является попечительский совет.

Иные категории учащихся определяются коллегиальным органом организации образования на основании акта обследования материально-бытового положения семьи обучающегося и воспитанника согласно заявлению родителей или законных представителей либо обучающегося, достигшего совершеннолетия, и включает лиц, обучающихся в начальных классах.

Объем средств, направляемых на оказание финансовой и материальной помощи обучающимся и воспитанникам, распределяется в размере не менее 2% от бюджетных средств, выделяемых на текущее содержание общеобразовательных школ и размещение государственного образовательного заказа на среднее образование между организациями образования пропорционально их контингенту обучающихся и воспитанников.

Бюджетные средства направляются на:

приобретение одежды, обуви, школьно-письменных принадлежностей;

организацию одноразового питания в период нахождения в организации образования;

оказание финансовой помощи;

участие в культурно-массовых и спортивных мероприятиях;

организацию дополнительных занятий по общеобразовательным предметам (далее – дополнительные занятия).

Финансовая помощь оказывается обучающимся и воспитанникам из семей, требующих экстренной помощи в результате чрезвычайных ситуаций.

В приоритетном порядке средства направляют на организацию одноразового питания обучающихся в период нахождения в организации образования.

К обучающимся начальных классов в государственных организациях образования применяется один вид оказания материальной помощи – организация одноразового питания. При отнесении к иным категориям обучающихся и воспитанников, определяемым коллегиальным органом организации образования, обучающиеся начальных классов также получают иные виды материальной помощи.

Местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения и столицы в сфере образования устанавливается объем бюджетных средств на каждого обучающегося и воспитанника для приобретения одежды, обуви, школьно-письменных принадлежностей в размере не ниже величины прожиточного минимума, который составляет в 2025 году 46 228 тенге.

Материальная помощь для приобретения одежды, обуви, школьно-письменных принадлежностей осуществляется в денежной форме на основании поданного заявителем заявления. В течение 10 рабочих дней со дня получения средств необходимо подтвердить целевое использование средств (предоставить подтверждающий документ о расходах с указанием наименования приобретенных товаров).

Кроме того, говорится, что местные представительные органы могут предусмотреть дополнительные средства в местных бюджетах для предоставления путевок в загородные и пришкольные лагеря отдыха.

Организация дополнительных занятий с обучающимися и воспитанниками по предметам (дисциплинам и циклам дисциплин) сверх учебного времени, выделенного по учебному плану и программам, осуществляется государственными организациями образования посредством информационно-коммуникационных технологий и телекоммуникационных средств, используемых при дистанционном обучении.

Финансовая и материальная помощь обучающимся и воспитанникам оказывается на основании поданного заявителем заявления.

Право на финансовую и материальную помощь в период получения образования обучающихся и воспитанников подтверждается единожды на учебный год представлением документов в организацию образования, за исключением обучающихся и воспитанников из семей, требующих экстренной помощи в результате чрезвычайных ситуаций.

Финансовая и материальная помощь не назначается:

лицам (семьям), представившим заведомо ложную информацию и (или) недостоверные документы;

лицам (семьям), которые согласно заключению коллегиального органа, подготовленного по результатам обследования их материально-бытового положения, не нуждаются в предоставлении финансовой и материальной помощи.

Целевое формирование, направление и распределение средств на оказание финансовой и материальной помощи обучающимся и воспитанникам обеспечиваются первыми руководителями организаций образования.

Организации образования в срок до 30 сентября, 30 декабря и 30 мая представляют в местный исполнительный орган отчетность по итогам проведенной работы в произвольной форме.

Постановление вводится в действие с 24 мая 2025 года.

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