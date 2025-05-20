В цену смартфонов хотят включить отечественные приложения, обязательные к установлению

Покупая девайс, сейчас можно договориться, чтобы продавец установил на него какой-то пакет приложений, но по его выбору и за дополнительную плату. Эту ситуацию хотят поменять, обязав перед продажей устанавливать перечень именно тех программ, которые определит государство, пишет Zakon.kz.

Новые нормы об обязательной предварительной установке программных продуктов, включенных в соответствующий перечень, содержатся в законопроекте "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросу развития рынка телекоммуникаций и центров обработки данных". Документ разработан Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК. МЦРИАП же будет и формировать перечень.

Для чего это делается? Как формулирует разработчик, для цифрового суверенитета страны. Поскольку подразумевается "включение в перечень обязательных к установке программных продуктов отечественного производства, что будет способствовать поддержке местных ИТ-разработчиков".

В свою очередь включение местного IT-продукта, который будет подконтролен государству:

"Гарантирует, что устройства, поступающие на рынок, будут оснащены решениями, которые отвечают требованиям по защите информации и безопасности, минимизируя риски для пользователей и критической инфраструктуры".

Итак, запомним два словосочетания: критическая инфраструктура и цифровой суверенитет. Правда, необходимо, как минимум, еще и наличие собственного софта для импортного "железа", но за ним, как полагают инициаторы, не заржавеет…

Посмотрим. А пока поговорим о предлагаемых нормах в несколько казахстанских НПА. Так, в Закон РК "О связи" вносится статья 17-2 "Предварительная установка программного продукта":

"При ввозе на территорию РК оконечного оборудования, а также при сборке или модификации такого оборудования на территории РК продавец (изготовитель, исполнитель) обязан обеспечить предварительную установку программного продукта, включенного в Перечень программных продуктов, обязательных к предварительному установлению на оконечное оборудование". Пункт 3 статьи 17-2 (предлагаемой) Закона РК "О связи"

Разумеется, после покупки "оконечного оборудования", т.е., например, смартфона, потребитель вправе удалить ненужные ему приложения. Но это будет уже неважно. Главное, чтобы у человека был доступ к ним.

"Программные продукты, включенные в Перечень программных продуктов, обязательных к предварительному установлению на оконечное оборудование, подлежат размещению в магазине приложений соответствующей операционной системы оконечного оборудования". Пункт 2 статьи 17-2 (предлагаемой) Закона РК "О связи"

Кроме того, разработчики (пока не приложений, а поправок) позаботились о непременной предварительной установке программного продукта и в Законе РК "О защите прав потребителей", внеся соответствующий новый подпункт 11-1) в статью 24 Закона, где перечисляются обязанности продавца (изготовителя, исполнителя).

И еще один штрих. Закон "О связи" предлагается переименовать в закон "О телекоммуникации".

Поскольку, как сказано в обосновании, "определение понятия "связь" представляет собой широкое и обширное понимание, которое охватывает такие виды связи, как телекоммуникация, почтовые, специальные отправления, фельдъегерская связь и телерадиовещание и т.д."

При этом существуют самостоятельные законы "О почте", "О государственной фельдъегерской связи", "О масс-медиа"… Так пусть будет и отдельный закон "О телекоммуникации".