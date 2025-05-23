СЭЗ "Хоргос – Восточные ворота": расширены виды деятельности

Министр промышленности и строительства приказом от 15 мая 2025 года внес изменения в Перечень приоритетных видов деятельности в разрезе специальных экономических зон, сообщает Zakon.kz.

Теперь на территории СЭЗ будут, помимо прочего, производить чугун, сталь и ферросплавы.

Так, в новой редакции изложена деятельность специальной экономической зоны "Хоргос – Восточные ворота":

складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность;

производство продуктов питания;

производство кожаной и относящейся к ней продукции;

производство текстильных изделий;

производство прочей неметаллической минеральной продукции;

производство продуктов химической промышленности;

производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования;

производство машин и оборудования, не включенных в другие категории;

строительство в соответствии с проектно-сметной документацией зданий для организации выставок, музея, складских и административных зданий;

строительство и ввод в эксплуатацию объектов, предназначенных непосредственно для осуществления приоритетных видов деятельности, в пределах проектно-сметной документации;

морское рыбоводство;

пресноводное рыбоводство;

производство бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения;

производство электронных элементов;

производство чугуна, стали и ферросплавов.

Приказ вводится в действие с 22 мая 2025 года.

Общая территория СЭЗ составляет 4 591,5 га и включает в себя три ключевые зоны – логистическую и индустриальную, а также транспортно-логистический комплекс Сухого порта.

Всего в Казахстане действует 15 специальных эклономических зон.