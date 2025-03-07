В Казахстане обновили правила присвоения частот и радиочастот

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности приказом от 3 марта 2025 года внес изменения в Правила присвоения полос частот, радиочастот, эксплуатации радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств, сообщает Zakon.kz.

В частности, в новой редакции изложено несколько пунктов.

Так, говорится, что для получения государственной услуги заявитель направляет в Комитет телекоммуникаций МЦРИАП РК в электронном виде посредством веб-портала "электронного правительства":

в зависимости от вида радиосвязи заполняется анкета на стационарное радиоэлектронное средство сухопутной подвижной (на базовую станцию сотовой связи (2G, 3G, 4G, 5G), на стационарное радиоэлектронное средство ультракороткие волны (УКВ), короткие волны ( КВ), средние волны (СВ), длинные волны (ДВ), транкинговой радиосвязи и систем беспроводного радиодоступа), морской служб (береговые, радиолокационные станции, радиомаяки) и на радиоэлектронное средство системы беспроводного радиодоступа при использовании ШПС технологии (WLL – wireless local loop), либо анкета на радиорелейную линию, либо анкета на телерадиовещательный передатчик, либо анкета на земную станцию (для судовых станций заполненная анкета с техническими данным).

Услугодатель в день поступления заявки осуществляет их прием и регистрацию и отправляет работнику ответственного структурного подразделения на исполнение.

Работник в течение одного рабочего дня с момента регистрации заявки передает на исполнение в РГП "Государственная радиочастотная служба" МЦРИАП РК.

Государственная радиочастотная служба в течение трех рабочих дней со дня поступления заявки проводит процедуру расчета электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств (ЭМС РЭС) и высокочувствительных устройств (ВЧУ) для перечня РЭС, а также осуществляет подбор свободных частот для подвижных РЭС и в случае:

положительного результата уведомляет о результатах расчета ЭМС РЭС и ВЧУ заявителя и направляет заявку для дальнейшего рассмотрения услугодателю через портал;

отрицательного результата направляет обоснованный отказ заявителю и уведомляет об этом услугодателя в электронном виде посредством портала.

Указывается, что после положительного результата согласования Министерством обороны услугодатель в течение трех рабочих дней со дня получения ответа на запрос направляет заявку приграничным государствам РК для проведения процедуры международной координации РЧС для обеспечения бесперебойной работы РЭС и ВЧУ без помех, необходимость которой определяется по результатам проведенного расчета ЭМС РЭС и ВЧУ.

Основаниями для отказа в оказании государственной услуги являются:

несоответствие заявленной полосы частот, радиочастоты (радиочастотного канала) национальной Таблице распределения полос частот;

несоответствие параметров излучения и приема заявленных радиоэлектронных средств требованиям, нормам в области обеспечения электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств и высокочастотных устройств;

отрицательное заключение экспертизы электромагнитной совместимости с действующими и планируемыми для использования радиоэлектронными средствами;

занятость гражданскими пользователями заявленной полосы частот, радиочастоты (радиочастотного канала), ранее присвоенных пользователям;

отсутствие соответствующей лицензии на вид предпринимательской деятельности в области связи с использованием радиочастот, выдаваемой лицензиаром;

отрицательные результаты проведения согласования полосы частот, радиочастоты (радиочастотного канала) с центральным исполнительным органом военного управления республики;

установление недостоверности документов, представленных заявителем для получения государственной услуги, или данных, содержащихся в них;

несоответствие заявителя или представленных материалов, объектов, данных и сведений, необходимых для оказания государственной услуги, требованиям, установленным нормативными правовыми актами РК;

отрицательный ответ уполномоченного государственного органа на запрос о согласовании, который требуется для оказания государственной услуги, а также отрицательное заключение экспертизы, исследования либо проверки;

в отношении заявителя имеется вступившее в законную силу решение (приговор) суда о запрещении деятельности или отдельных видов деятельности, требующих получения определенной государственной услуги;

в отношении заявителя имеется вступившее в законную силу решение суда, на основании которого он лишен специального права, связанного с получением государственной услуги.

отсутствие согласия заявителя на доступ к персональным данным ограниченного доступа, которые требуются для оказания государственной услуги.

При этом отказ в выдаче разрешения на РЧС не лишает услугополучателя права повторной подачи.

Разрешение на РЧС продлевается автоматически на следующий год посредством портала, при прикреплении заявителем подтверждающего документа об уплате в государственный бюджет годовой платы за использование РЧС равными долями не позднее 25 марта, 25 июня, 25 сентября и 25 декабря текущего года.

Разрешение на РЧС на период проведения опытной эксплуатации, соревнований, выставок и иных мероприятий выдается сроком не более 6 месяцев и аннулируется в автоматическом режиме по истечению срока, указанного в разрешении.

Для получения заключения ЭМС заявитель подает заявку в Государственную радиочастотную службу с предоставлением следующих документов и сведений:

пояснительная записка, в которой приводится обоснование запрашиваемой полосы (номинала) радиочастот, где подробно излагаются сведения о назначении топологии и архитектуры планируемой радиосети (радиолинии), месте расположения ее центра управления относительно территории РК (в пределах либо за ее пределами), используемых стандартах и протоколах, технических характеристиках РЭС, планируемых к применению, схема организации связи, сетка частот (радиоканалов);

в зависимости от вида радиосвязи заполняется анкета на стационарное радиоэлектронное средство сухопутной подвижной (на базовую станцию сотовой связи (2G, 3G, 4G, 5G), на стационарное радиоэлектронное средство УКВ, КВ, СВ, ДВ, транкинговой радиосвязи и систем беспроводного радиодоступа), морской служб (береговые, радиолокационные станции, радиомаяки) и на радиоэлектронное средство системы беспроводного радиодоступа при использовании ШПС технологии (WLL), либо анкета на радиорелейную линию, либо анкета на телерадиовещательный передатчик, либо анкета на земную станцию (для судовых станций заполненная анкета с техническими данными).

сведения из договора о совместном использовании радиочастотного спектра (основной пользователь радиочастотного спектра, пользователь получивший право на использование частот по данному договору, полоса радиочастот, которая определена для совместного использования, срок, номер и дата подписания договора).

Также правила дополнены пунктом, в котором говорится, что государственная радиочастотная служба осуществляет проверку документов и сведений местоположения установки РЭС, характеристик приемо-передающего и антенного оборудования, поданных заявок на получение заключения экспертизы электромагнитной совместимости и в случаях:

соответствия документов, осуществляет расчет в течение 10 рабочих дней;

несоответствия документов, отказывает в рассмотрении заявки на получение заключения экспертизы электромагнитной совместимости радиоэлектронных средств в течение 10 рабочих дней.

Срок действия заключения ЭМС завершается в случаях:

аннулирования разрешения на РЧС;

направления уведомления о прекращении эксплуатации РЭС и ВЧУ;

получения заключения ЭМС по причине изменения технических параметров, в том числе места установки РЭС (изменения географических координат, изменения высоты подвеса антенны, изменения направленности антенны);

окончания использования радиочастотного спектра РК на период проведения опытной эксплуатации, соревнований, выставок и иных мероприятий.

Приказ вводится в действие с 17 марта 2025 года.