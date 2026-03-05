В Казахстане обновили правила аттестации адвокатов
В частности, правила изложены в новой редакции.
Государственная услуга оказывается Департаментами юстиции областей, городов республиканского значения и столицы (услугодатель).
Для ее получения нужно подать электронное заявление через портал.
Документы о допуске к аттестации рассматриваются услугодателем в течение пяти рабочих дней с момента регистрации документов.
Услугополучатель, допущенный к аттестации, уведомляется о месте, дате, времени, порядке проведения аттестации путем отправки СМС или через портал в личный кабинет в течение одного рабочего дня с момента решения о допуске к аттестации.
Аттестация проводится в технически оснащенных залах тестирования Оператора тестирования.
Аттестация состоит из двух этапов:
1. Комплексного компьютерного тестирования на знание законодательства РК (100 вопросов):
- Гражданский кодекс РК – 15,
- Гражданский процессуальный кодекс РК – 15,
- Уголовный кодекс РК – 15, Уголовно-процессуальный кодекс РК – 15,
- Кодекс РК об административных правонарушениях – 15,
- Административный процедурно-процессуальный кодекс РК – 5,
- Закон "О противодействии коррупции" – 5,
- Закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" – 5,
- Закон "Об адвокатской деятельности и юридической помощи" – 10;
2. Компьютерного тестирования на проверку должного уровня практических навыков (3 ситуационные задачи по 12 вопросов).
Перечень вопросов, подлежащих включению в аттестационные тесты, формируется Министерством юстиции РК.
Содержание практического задания для второго этапа аттестации формируется Республиканской коллегией адвокатов.
Вопросы на знание норм законодательства РК содержат не менее трех вариантов ответа с одним правильным.
Вопросы на проверку должного уровня практических навыков содержат не менее трех вариантов ответа с одним правильным.
Вопросы аттестации и ответы к ним являются конфиденциальной информацией и не подлежат распространению.
По результатам аттестации услугополучателю Оператором тестирования выдается сертификат или справка об общем количестве набранных баллов (проценте правильных ответов) и о прохождении либо непрохождении тестирования.
Общее время, отведенное на выполнение комплексного компьютерного тестирования на знание законодательства – 90 минут на 100 вопросов.
Общее время, отведенное на выполнение теста на проверку должного уровня практических навыков – 30 минут (не менее 12 вопросов к 3 практическим ситуациям).
Для лиц, имеющие стойкие физические ограничения, препятствующие самостоятельному прохождению процедур аттестации (в том числе нарушения зрения либо функций верхних конечностей):
- на выполнение комплексного компьютерного тестирования на знание законодательства РК дополнительно предоставляется 30 минут.
- на выполнение компьютерного тестирования на проверку должного уровня практических навыков дополнительно предоставляется 20 минут.
Кандидаты, получившие результаты аттестации ниже установленных значений, допускаются к повторной аттестации по истечении трех месяцев со дня прохождения тестирования.
Результаты прохождения каждого этапа аттестации направляются Оператором тестирования услугодателю в течение одного рабочего дня после прохождения услугополучателем последнего этапа аттестации.
Результатом оказания государственной услуги является мотивированное решение об аттестации или неаттестации.
Решение об аттестации является действительным в течение трех лет со дня его вынесения.
Приказ вводится в действие с 15 марта 2026 года.
