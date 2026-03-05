#Референдум-2026
Право

В Казахстане обновили правила аттестации адвокатов

Юрист, юристы, юриспруденция, юридический консультант, юридическая помощь, право, правоведение, правовая система, адвокат, адвокаты, закон, адвокатская контора , фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2026 12:00 Фото: pexels
Приказом министра юстиции от 25 февраля 2026 года внесены изменения в Правила оказания государственной услуги "Проведение аттестации лиц, претендующих на занятие адвокатской деятельностью", сообщает Zakon.kz.

В частности, правила изложены в новой редакции.

Государственная услуга оказывается Департаментами юстиции областей, городов республиканского значения и столицы (услугодатель).

Для ее получения нужно подать электронное заявление через портал.

Документы о допуске к аттестации рассматриваются услугодателем в течение пяти рабочих дней с момента регистрации документов.

Услугополучатель, допущенный к аттестации, уведомляется о месте, дате, времени, порядке проведения аттестации путем отправки СМС или через портал в личный кабинет в течение одного рабочего дня с момента решения о допуске к аттестации.

Аттестация проводится в технически оснащенных залах тестирования Оператора тестирования.

Аттестация состоит из двух этапов:

1. Комплексного компьютерного тестирования на знание законодательства РК (100 вопросов):

  • Гражданский кодекс РК – 15,
  • Гражданский процессуальный кодекс РК – 15,
  • Уголовный кодекс РК – 15, Уголовно-процессуальный кодекс РК – 15,
  • Кодекс РК об административных правонарушениях – 15,
  • Административный процедурно-процессуальный кодекс РК – 5,
  • Закон "О противодействии коррупции" – 5,
  • Закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" – 5,
  • Закон "Об адвокатской деятельности и юридической помощи" – 10;

2. Компьютерного тестирования на проверку должного уровня практических навыков (3 ситуационные задачи по 12 вопросов).

Перечень вопросов, подлежащих включению в аттестационные тесты, формируется Министерством юстиции РК.

Содержание практического задания для второго этапа аттестации формируется Республиканской коллегией адвокатов.

Вопросы на знание норм законодательства РК содержат не менее трех вариантов ответа с одним правильным.

Вопросы на проверку должного уровня практических навыков содержат не менее трех вариантов ответа с одним правильным.

Вопросы аттестации и ответы к ним являются конфиденциальной информацией и не подлежат распространению.

По результатам аттестации услугополучателю Оператором тестирования выдается сертификат или справка об общем количестве набранных баллов (проценте правильных ответов) и о прохождении либо непрохождении тестирования.

Общее время, отведенное на выполнение комплексного компьютерного тестирования на знание законодательства – 90 минут на 100 вопросов.

Общее время, отведенное на выполнение теста на проверку должного уровня практических навыков – 30 минут (не менее 12 вопросов к 3 практическим ситуациям).

Для лиц, имеющие стойкие физические ограничения, препятствующие самостоятельному прохождению процедур аттестации (в том числе нарушения зрения либо функций верхних конечностей):

  • на выполнение комплексного компьютерного тестирования на знание законодательства РК дополнительно предоставляется 30 минут.
  • на выполнение компьютерного тестирования на проверку должного уровня практических навыков дополнительно предоставляется 20 минут. 

Кандидаты, получившие результаты аттестации ниже установленных значений, допускаются к повторной аттестации по истечении трех месяцев со дня прохождения тестирования.

Результаты прохождения каждого этапа аттестации направляются Оператором тестирования услугодателю в течение одного рабочего дня после прохождения услугополучателем последнего этапа аттестации.

Результатом оказания государственной услуги является мотивированное решение об аттестации или неаттестации.

Решение об аттестации является действительным в течение трех лет со дня его вынесения.

Приказ вводится в действие с 15 марта 2026 года.

Ранее мы рассказали, что обновлены правила аттестации лиц, претендующих на работу ЧСИ.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
