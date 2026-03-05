В Казахстане обновили правила аттестации адвокатов

Приказом министра юстиции от 25 февраля 2026 года внесены изменения в Правила оказания государственной услуги "Проведение аттестации лиц, претендующих на занятие адвокатской деятельностью", сообщает Zakon.kz.

В частности, правила изложены в новой редакции.

Государственная услуга оказывается Департаментами юстиции областей, городов республиканского значения и столицы (услугодатель).

Для ее получения нужно подать электронное заявление через портал.

Документы о допуске к аттестации рассматриваются услугодателем в течение пяти рабочих дней с момента регистрации документов.

Услугополучатель, допущенный к аттестации, уведомляется о месте, дате, времени, порядке проведения аттестации путем отправки СМС или через портал в личный кабинет в течение одного рабочего дня с момента решения о допуске к аттестации.

Аттестация проводится в технически оснащенных залах тестирования Оператора тестирования.

Аттестация состоит из двух этапов:

1. Комплексного компьютерного тестирования на знание законодательства РК (100 вопросов):

Гражданский кодекс РК – 15,

Гражданский процессуальный кодекс РК – 15,

Уголовный кодекс РК – 15, Уголовно-процессуальный кодекс РК – 15,

Кодекс РК об административных правонарушениях – 15,

Административный процедурно-процессуальный кодекс РК – 5,

Закон "О противодействии коррупции" – 5,

Закон "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения" – 5,

Закон "Об адвокатской деятельности и юридической помощи" – 10;

2. Компьютерного тестирования на проверку должного уровня практических навыков (3 ситуационные задачи по 12 вопросов).

Перечень вопросов, подлежащих включению в аттестационные тесты, формируется Министерством юстиции РК.

Содержание практического задания для второго этапа аттестации формируется Республиканской коллегией адвокатов.

Вопросы на знание норм законодательства РК содержат не менее трех вариантов ответа с одним правильным.

Вопросы на проверку должного уровня практических навыков содержат не менее трех вариантов ответа с одним правильным.

Вопросы аттестации и ответы к ним являются конфиденциальной информацией и не подлежат распространению.

По результатам аттестации услугополучателю Оператором тестирования выдается сертификат или справка об общем количестве набранных баллов (проценте правильных ответов) и о прохождении либо непрохождении тестирования.

Общее время, отведенное на выполнение комплексного компьютерного тестирования на знание законодательства – 90 минут на 100 вопросов.

Общее время, отведенное на выполнение теста на проверку должного уровня практических навыков – 30 минут (не менее 12 вопросов к 3 практическим ситуациям).

Для лиц, имеющие стойкие физические ограничения, препятствующие самостоятельному прохождению процедур аттестации (в том числе нарушения зрения либо функций верхних конечностей):

на выполнение комплексного компьютерного тестирования на знание законодательства РК дополнительно предоставляется 30 минут.

на выполнение компьютерного тестирования на проверку должного уровня практических навыков дополнительно предоставляется 20 минут.

Кандидаты, получившие результаты аттестации ниже установленных значений, допускаются к повторной аттестации по истечении трех месяцев со дня прохождения тестирования.

Результаты прохождения каждого этапа аттестации направляются Оператором тестирования услугодателю в течение одного рабочего дня после прохождения услугополучателем последнего этапа аттестации.

Результатом оказания государственной услуги является мотивированное решение об аттестации или неаттестации.

Решение об аттестации является действительным в течение трех лет со дня его вынесения.

Приказ вводится в действие с 15 марта 2026 года.

Ранее мы рассказали, что обновлены правила аттестации лиц, претендующих на работу ЧСИ.