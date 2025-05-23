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Право

Определены новые сроки перехода на цифровое телерадиовещание

Телевизор, телевизоры, телевидение, телевещание, ТВ, тв, телеэфир, телерадиовещание, СМИ, трансляция, центральное телевидение, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2025 14:27 Фото: unsplash
Приказом министра культуры и информации от 12 мая 2025 года внесены изменения и дополнения в сроки перехода на цифровое эфирное телерадиовещание, сообщает Zakon.kz.

Так, определить следующие сроки перехода на цифровое эфирное телерадиовещание.

До 1 декабря 2025 года – 13 населенных пунктов:

  • Атырауская область, село Балкудук.
  • Атырауская область, село Азгир.
  • Атырауская область, село Коныртерек.
  • Атырауская область, село Асан.
  • Атырауская область, село Уштаган.
  • Атырауская область, село Суюндук.
  • Атырауская область, село Батырбек.
  • Атырауская область, село Егинкудук.
  • Атырауская область, село Жалгызапан.
  • Область Абай, село Переменовка.
  • Область Абай, село Орловка.
  • Область Абай, село Жезкент.
  • Область Абай, село Ремки2.

До 1 декабря 2026 года – 133 населенных пункта, в том числе:

  • Область Абай – 28 сел;
  • Кызылординская область – 65 сел;
  • Восточно-Казахстанская область – 25 сел;
  • Атырауская область – 13 сел.

До 1 декабря 2027 года – 1295 населенных пунктов в Акмолинской, Актюбинской, Западно-Казахстанской областях. 

Приказ вводится в действие с 3 июня 2025 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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