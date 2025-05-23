Определены новые сроки перехода на цифровое телерадиовещание

Фото: unsplash

Приказом министра культуры и информации от 12 мая 2025 года внесены изменения и дополнения в сроки перехода на цифровое эфирное телерадиовещание, сообщает Zakon.kz.

Так, определить следующие сроки перехода на цифровое эфирное телерадиовещание. До 1 декабря 2025 года – 13 населенных пунктов: Атырауская область, село Балкудук.

Атырауская область, село Азгир.

Атырауская область, село Коныртерек.

Атырауская область, село Асан.

Атырауская область, село Уштаган.

Атырауская область, село Суюндук.

Атырауская область, село Батырбек.

Атырауская область, село Егинкудук.

Атырауская область, село Жалгызапан.

Область Абай, село Переменовка.

Область Абай, село Орловка.

Область Абай, село Жезкент.

Область Абай, село Ремки2. До 1 декабря 2026 года – 133 населенных пункта, в том числе: Область Абай – 28 сел;

Кызылординская область – 65 сел;

Восточно-Казахстанская область – 25 сел;

Атырауская область – 13 сел. До 1 декабря 2027 года – 1295 населенных пунктов в Акмолинской, Актюбинской, Западно-Казахстанской областях. Приказ вводится в действие с 3 июня 2025 года.

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