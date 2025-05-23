Определены новые сроки перехода на цифровое телерадиовещание
Фото: unsplash
Приказом министра культуры и информации от 12 мая 2025 года внесены изменения и дополнения в сроки перехода на цифровое эфирное телерадиовещание, сообщает Zakon.kz.
Так, определить следующие сроки перехода на цифровое эфирное телерадиовещание.
До 1 декабря 2025 года – 13 населенных пунктов:
- Атырауская область, село Балкудук.
- Атырауская область, село Азгир.
- Атырауская область, село Коныртерек.
- Атырауская область, село Асан.
- Атырауская область, село Уштаган.
- Атырауская область, село Суюндук.
- Атырауская область, село Батырбек.
- Атырауская область, село Егинкудук.
- Атырауская область, село Жалгызапан.
- Область Абай, село Переменовка.
- Область Абай, село Орловка.
- Область Абай, село Жезкент.
- Область Абай, село Ремки2.
До 1 декабря 2026 года – 133 населенных пункта, в том числе:
- Область Абай – 28 сел;
- Кызылординская область – 65 сел;
- Восточно-Казахстанская область – 25 сел;
- Атырауская область – 13 сел.
До 1 декабря 2027 года – 1295 населенных пунктов в Акмолинской, Актюбинской, Западно-Казахстанской областях.
Приказ вводится в действие с 3 июня 2025 года.
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