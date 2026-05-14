Приостановлено одно из требований к станциям техосмотра
"Приостановить до 1 января 2027 года действие абзаца 12-го пункта 3 приложения 1 к приказу Министерства транспорта от 16 мая 2025 года № 152 "Об утверждении разрешительных требований и перечня документов, подтверждающих соответствие им, форм заявлений для получения разрешения второй категории, форм разрешений второй категории, правил осуществления разрешительных процедур и правил осуществления деятельности операторов технического осмотра" и строки, порядковый номер 14, приложения 2 к Правилам осуществления разрешительных процедур и правила осуществления деятельности операторов технического осмотра, утвержденным указанным приказом", - говорится в документе.
В указанном пункте говорится, что станции техосмотра должны применять в своей работе прибор для проверки светопропускания стекол.
Таким образом, применение данного прибора приостанавливается до 1 января 2027 года.
Приказ вводится в действие с 24 мая 2026 года.