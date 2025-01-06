#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
526.11
542.31
4.76
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Итоги-2024
#Погода
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+1°
$
526.11
542.31
4.76
Право

Какой госорган будет выдавать разрешения на работу операторам техосмотра

Технический осмотр машины, автомобиля, техосмотр, ремонт машины, СТО, работники, плановое техническое обслуживание, поломка автомобиля , фото - Новости Zakon.kz от 06.01.2025 14:20 Фото: pexels
Правительство приняло постановление от 27 декабря 2024 года об определении органа, уполномоченного на выдачу разрешений второй категории на деятельность операторов технического осмотра, сообщает Zakon.kz.
"Определить Министерство транспорта Республики Казахстан органом, уполномоченным на выдачу разрешений второй категории на деятельность операторов технического осмотра", – говорится в тексте.

Постановление вводится в действие с 5 апреля 2025 года.

Мы сообщали, что в Казахстане хотят ужесточить процедуру открытия центров техосмотра путем внедрения разрешительной системы. 

В Комитете автомобильного транспорта и транспортного контроля разъяснили, что раньше для открытия центра технического осмотра было достаточно направить уведомление в региональные инспекции транспортного контроля без подтверждения наличия материально-технической базы (то есть оборудования, здания и персонала).

Теперь для ужесточения контроля уведомительный порядок меняют на разрешительный. Это значит, что юрлицам и индивидуальным предпринимателям необходимо получить разрешение на открытие центров технического осмотра, а также подтвердить наличие соответствующего стандартам здания, надлежащего сертифицированного оборудования и квалифицированных специалистов.

В результате внедрения таких мер с рынка уйдут недобросовестные операторы, которые не обеспечивают качественное прохождение техосмотра.

Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Поделиться новостью
Читайте также
Правила ведения реестра независимых экспертов МСЭ обновили в Казахстане
Право
15:33, Сегодня
Правила ведения реестра независимых экспертов МСЭ обновили в Казахстане
Научные исследования за счет бюджета и налоговых льгот проведут в Казахстане
Право
14:44, Сегодня
Научные исследования за счет бюджета и налоговых льгот проведут в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: