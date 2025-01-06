Какой госорган будет выдавать разрешения на работу операторам техосмотра

Правительство приняло постановление от 27 декабря 2024 года об определении органа, уполномоченного на выдачу разрешений второй категории на деятельность операторов технического осмотра, сообщает Zakon.kz.

"Определить Министерство транспорта Республики Казахстан органом, уполномоченным на выдачу разрешений второй категории на деятельность операторов технического осмотра", – говорится в тексте.

Постановление вводится в действие с 5 апреля 2025 года.

Мы сообщали, что в Казахстане хотят ужесточить процедуру открытия центров техосмотра путем внедрения разрешительной системы.

В Комитете автомобильного транспорта и транспортного контроля разъяснили, что раньше для открытия центра технического осмотра было достаточно направить уведомление в региональные инспекции транспортного контроля без подтверждения наличия материально-технической базы (то есть оборудования, здания и персонала).

Теперь для ужесточения контроля уведомительный порядок меняют на разрешительный. Это значит, что юрлицам и индивидуальным предпринимателям необходимо получить разрешение на открытие центров технического осмотра, а также подтвердить наличие соответствующего стандартам здания, надлежащего сертифицированного оборудования и квалифицированных специалистов.

В результате внедрения таких мер с рынка уйдут недобросовестные операторы, которые не обеспечивают качественное прохождение техосмотра.