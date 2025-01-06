Какой госорган будет выдавать разрешения на работу операторам техосмотра
"Определить Министерство транспорта Республики Казахстан органом, уполномоченным на выдачу разрешений второй категории на деятельность операторов технического осмотра", – говорится в тексте.
Постановление вводится в действие с 5 апреля 2025 года.
Мы сообщали, что в Казахстане хотят ужесточить процедуру открытия центров техосмотра путем внедрения разрешительной системы.
В Комитете автомобильного транспорта и транспортного контроля разъяснили, что раньше для открытия центра технического осмотра было достаточно направить уведомление в региональные инспекции транспортного контроля без подтверждения наличия материально-технической базы (то есть оборудования, здания и персонала).
Теперь для ужесточения контроля уведомительный порядок меняют на разрешительный. Это значит, что юрлицам и индивидуальным предпринимателям необходимо получить разрешение на открытие центров технического осмотра, а также подтвердить наличие соответствующего стандартам здания, надлежащего сертифицированного оборудования и квалифицированных специалистов.
В результате внедрения таких мер с рынка уйдут недобросовестные операторы, которые не обеспечивают качественное прохождение техосмотра.