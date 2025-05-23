В Антикоррупционной службе появится новое управление

Антикоррупционная служба подготовила указ президента РК, касающийся работы ведомства, сообщает Zakon.kz.

В частности, планируется создать в структуре Агентства криминалистическое управление.

"В целях обеспечения независимости антикоррупционной службы от заключений (актов проверок) третьих лиц и организаций, подтверждающих ущерб или существенный вред, причиняемые преступными деяниями, снижения затрат бюджета для привлечения частных специалистов, сокращения сроков проведения оперативных проверок и досудебных расследований, а также во избежание рисков раскрытия конфиденциальной информации предлагается предусмотреть в структуре Агентства криминалистическое управление", - говорится в обосновании.

Вместе с тем, предлагается предусмотреть функцию Агентства по разработке и утверждению порядка по обеспечению пропускного и внутриобъектового режимов в административных зданиях антикоррупционной службы.

Кроме того, говорится о том, что всем государственным органам необходимо предусмотреть функции в области мобилизационной подготовки в своих положениях.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 5 июня.

Ранее мы рассказали, что Антикоррупционную службу наделили новыми функциями.