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Право

В Антикоррупционной службе появится новое управление

Агентство Республики Казахстан по противодействию коррупции, Агентство РК по противодействию коррупции, Антикор, Антикор РК, Антикоррупционная служба, фото - Новости Zakon.kz от 23.05.2025 15:59 Фото: akorda.kz
Антикоррупционная служба подготовила указ президента РК, касающийся работы ведомства, сообщает Zakon.kz.

В частности, планируется создать в структуре Агентства криминалистическое управление.

"В целях обеспечения независимости антикоррупционной службы от заключений (актов проверок) третьих лиц и организаций, подтверждающих ущерб или существенный вред, причиняемые преступными деяниями, снижения затрат бюджета для привлечения частных специалистов, сокращения сроков проведения оперативных проверок и досудебных расследований, а также во избежание рисков раскрытия конфиденциальной информации предлагается предусмотреть в структуре Агентства криминалистическое управление", - говорится в обосновании.

Вместе с тем, предлагается предусмотреть функцию Агентства по разработке и утверждению порядка по обеспечению пропускного и внутриобъектового режимов в административных зданиях антикоррупционной службы.

Кроме того, говорится о том, что всем государственным органам необходимо предусмотреть функции в области мобилизационной подготовки в своих положениях.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 5 июня.

Ранее мы рассказали, что Антикоррупционную службу наделили новыми функциями.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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