Как будет работать антикоррупционная комплаенс-служба в квазигоскомпаниях

Председатель Агентства РК по делам государственной службы приказом от 10 августа 2026 года утвердил в новой редакции Типовое положение об антикоррупционных комплаенс-службах в субъектах квазигосударственного сектора, сообщает Zakon.kz.

Типовое положение распространяется на структурные подразделения, руководителей и работников антикоррупционных комплаенс-служб, а также на ответственных лиц, исполняющих функции антикоррупционной комплаенс-службы.

Антикоррупционная комплаенс-служба (Служба) – структурное подразделение субъекта квазигосударственного сектора, осуществляющее деятельность по обеспечению соблюдения данной организацией и ее работниками законодательства РК о противодействии коррупции.

Служба в форме самостоятельного структурного подразделения создается в Фонде национального благосостояния, национальных управляющих холдингах, национальных холдингах, национальных компаниях, а также дочерних, зависимых и иных юридических лицах, являющихся аффилированными с ними, со среднегодовой численностью работников более ста человек, фонде социального медицинского страхования, Госфонде социального страхования, а также в некоммерческой организации, обеспечивающей условия для деятельности органов, их организаций и участников МФЦА.

Служба создается как самостоятельное структурное подразделение при наличии одного или нескольких из следующих условий:

субъект квазигоссектора создан по решению правительства либо центрального государственного органа;

субъект квазигоссектора имеет дочерние, зависимые или аффилированные организации, филиалы либо представительства;

среднегодовая численность работников более ста человек.

В остальных случаях определяется ответственное лицо, исполняющее функции Службы.

В целях обеспечения независимости Службы на нее не возлагаются функции, связанные с закупками, финансами, бухгалтерским учетом, кадровой и договорной работой, управлением имуществом, внутренним аудитом, обеспечением безопасности, а также правовым сопровождением процессов, подлежащих мониторингу со стороны Службы.

Служба подотчетна совету директоров, наблюдательному совету (при его наличии) или иному независимому органу управления субъекта квазигосударственного сектора и является независимой при обеспечении соблюдения требований законодательства РК о противодействии коррупции.

Служба выполняет следующие функции:

осуществляет сбор, обработку, обобщение, анализ и оценку информации, касающейся эффективности антикоррупционной политики в субъекте квазигосударственного сектора;

координирует проведение внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности субъекта квазигосударственного сектора в соответствии с законодательством РК;

участвует во внешнем анализе коррупционных рисков в деятельности субъекта квазигосударственного сектора, проводимом по совместному решению первых руководителей уполномоченного органа по антикоррупционной политике и субъекта квазигосударственного сектора;

осуществляет мониторинг выявленных коррупционных рисков и принимаемых мер по их снижению и устранению;

проводит разъяснительные мероприятия по вопросам противодействия коррупции и формированию антикоррупционной культуры в субъекте квазигосударственного сектора;

организует антикоррупционные обучающие семинары для работников субъекта квазигосударственного сектора;

обеспечивает контроль за соблюдением работниками субъекта квазигосударственного сектора политики противодействия коррупции;

содействует формированию культуры взаимоотношений, соответствующей общепринятым морально-этическим нормам в коллективе субъекта квазигосударственного сектора;

разрабатывает и проводит мониторинг исполнения структурными подразделениями субъекта квазигосударственного сектора внутреннего плана мероприятий по вопросам противодействия коррупции;

осуществляет комплексную проверку благонадежности контрагентов;

проводит служебные проверки на основе обращений и жалоб о фактах коррупции в субъекте квазигосударственного сектора или участвует в них и др.

Кроме того, с 1 января 2027 года Служба:

принимает в пределах компетенции меры по выявлению, предотвращению и урегулированию конфликта интересов;

рассматривает письменные запросы, уведомления и иную поступившую информацию о наличии потенциального или реального конфликта интересов и выносит заключение о наличии либо отсутствии конфликта интересов;

в случае наличия потенциального или реального конфликта интересов представляет заключение с рекомендациями по его урегулированию лицу, имеющему полномочия по принятию соответствующих мер, с одновременным уведомлением лица, у которого возник конфликт интересов, его непосредственного руководителя или иных заинтересованных лиц;

осуществляет мониторинг исполнения мер по предотвращению и урегулированию конфликта интересов, принятых в соответствии с законодательством РК;

разъясняет положения правовых актов, регламентирующих вопросы предотвращения и урегулирования конфликта интересов.

Также с 1 января 2027 года Служба проводит мониторинг соблюдения следующих ограничений и требований:

соблюдение требований законодательства РК по предотвращению и урегулированию конфликта интересов;

соблюдение запрета на совместную работу лиц, приравненных к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, с близкими родственниками, супругами, свойственниками и (или) другими связанными с ними лицами;

соблюдение лицами, приравненными к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, запрета на участие в рассмотрении, обсуждении, подготовке или принятии решений либо иным способом оказывать воздействие на решения при наличии личных интересов, а также на осуществление должностных полномочий при наличии конфликта интересов;

соблюдение лицами, приравненными к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, запрета на представительство по делам третьих лиц в организации, в которой лицо осуществляет должностные полномочия, либо в подконтрольных ей организациях;

соблюдение лицами, приравненными к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, запрета на использование преимуществ занимаемой или ранее занимаемой должности в личных интересах.

План работы включает мероприятия по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков, мониторингу соблюдения антикоррупционных ограничений, выявлению конфликта интересов, проведению обучения, мониторингу исполнения рекомендаций и взаимодействию с уполномоченным органом по антикоррупционной политике.

Рекомендации и заключения Службы и Ответственного лица, включая заключения о наличии либо отсутствии потенциального или реального конфликта интересов и рекомендации по его урегулированию, направляются руководителю субъекта квазигоссектора или структурным подразделениям, к компетенции которых относится соответствующий вопрос, и подлежат обязательному рассмотрению.

По итогам рассмотрения рекомендаций и заключений руководитель субъекта квазигоссектора или структурные подразделения информируют Службу или Ответственное лицо о принятых мерах либо представляют мотивированное обоснование невозможности их исполнения.

Служба не реже одного раза в год представляет совету директоров, наблюдательному совету или иному независимому органу управления субъекта квазигоссектора, а в случае отсутствия указанных органов руководителю субъекта квазигоссектора отчет о деятельности, содержащий сведения о выявленных коррупционных рисках, нарушениях антикоррупционных ограничений и мерах по их устранению, случаях конфликта интересов и мерах по его предотвращению и урегулированию.

Помимо этого, Служба ежеквартально направляет в уполномоченный орган по антикоррупционной политике информацию о принятых антикоррупционных мерах в субъекте квазигосударственного сектора.

Приказ вводится в действие с 13 августа за исключением норм, которые вводятся с 1 января 2027 года.