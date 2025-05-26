В вузах МВД обновили образовательные программы
Фото: polisia.kz
Приказом министра внутренних дел от 19 мая 2025 года внесены изменения в Перечень образовательных программ, реализуемых в военных специальных учебных заведениях министерства, сообщает Zakon.kz.
В частности, перечень образовательных программ, реализуемых в военных специальных учебных заведениях МВД РК, изложен в новой редакции.
Так, утверждены следующие программы.
Академия управления МВД РК:
- Правоохранительная деятельность (научное и педагогическое направление) – 2 года обучения.
- Правоохранительная деятельность (профильное направление) – один год обучения.
- Правоохранительная деятельность – 3 года обучения.
Алматинская академия МВД РК имени Макана Есбулатова:
- IT-криминалистическое обеспечение деятельности органов внутренних дел" (Цифровая криминалистика) – 4 года обучения.
- Противодействие киберпреступности – 4 года обучения.
- Информационно-техническое обеспечение деятельности органов внутренних дел – 4 года обучения.
- Правоохранительная деятельность (научное и педагогическое направление) – 2 года обучения.
- Правоохранительная деятельность (профильное направление) – 1 год обучения.
- Противодействие киберпреступности (научное и педагогическое направление) – 2 года обучения.
- Правоохранительная деятельность – 3 года обучения.
- Противодействие киберпреступности – 3 года обучения.
Карагандинская академия МВД РК имени Баримбека Бейсенова:
- Правоохранительная деятельность – 4 года обучения.
- Противодействие киберпреступности – 4 года обучения.
- Правоохранительная деятельность (научное и педагогическое направление) – 2 года обучения.
- Правоохранительная деятельность (профильное направление) – один год обучения.
- Правоохранительная деятельность – 3 года обучения.
Костанайская академия МВД РК имени Шракбека Кабылбаева:
- Правоохранительная деятельность – 4 года обучения.
- Педагогика и психология в деятельности органов внутренних дел – 4 года обучения.
- Противодействие киберпреступности – 4 года обучения.
- Правоохранительная деятельность (научное и педагогическое направление) – 2 года обучения.
- Правоохранительная деятельность – 3 года обучения.
Актюбинский юридический институт МВД РК имени Малкеджара Букенбаева:
- Правоохранительная деятельность – 4 года обучения.
- Правоохранительная деятельность (научное и педагогическое направление) – 2 года обучения.
Академия Национальной гвардии РК:
- Командная тактическая войсковой разведки – 4 года обучения.
- Командная тактическая военной психологии – 4 года обучения.
- Командная тактическая Национальной гвардии – 4 года обучения.
- Командная тактическая воспитательной и социально-правовой работы – 4 года обучения.
- Командная тактическая инженерно-технического обеспечения войск – 4 года обучения.
- Командная тактическая ракетно-артиллерийского обеспечения войск – 4 года обучения.
- Командная тактическая автомобильного обеспечения Национальной гвардии – 4 года обучения.
- Командная тактическая тылового обеспечения Национальной гвардии – 4 года обучения.
- Командная тактическая войск связи – 4 года обучения.
- Воинское обучение и воспитание – 2 года обучения.
Приказ вводится в действие с 3 мая 2025 года.
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