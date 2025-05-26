В вузах МВД обновили образовательные программы

Фото: polisia.kz

Приказом министра внутренних дел от 19 мая 2025 года внесены изменения в Перечень образовательных программ, реализуемых в военных специальных учебных заведениях министерства, сообщает Zakon.kz.

В частности, перечень образовательных программ, реализуемых в военных специальных учебных заведениях МВД РК, изложен в новой редакции. Так, утверждены следующие программы. Академия управления МВД РК: Правоохранительная деятельность (научное и педагогическое направление) – 2 года обучения.

Правоохранительная деятельность (профильное направление) – один год обучения.

Правоохранительная деятельность – 3 года обучения. Алматинская академия МВД РК имени Макана Есбулатова: IT-криминалистическое обеспечение деятельности органов внутренних дел" (Цифровая криминалистика) – 4 года обучения.

Противодействие киберпреступности – 4 года обучения.

Информационно-техническое обеспечение деятельности органов внутренних дел – 4 года обучения.

Правоохранительная деятельность (научное и педагогическое направление) – 2 года обучения.

Правоохранительная деятельность (профильное направление) – 1 год обучения.

Противодействие киберпреступности (научное и педагогическое направление) – 2 года обучения.

Правоохранительная деятельность – 3 года обучения.

Противодействие киберпреступности – 3 года обучения. Карагандинская академия МВД РК имени Баримбека Бейсенова: Правоохранительная деятельность – 4 года обучения.

Противодействие киберпреступности – 4 года обучения.

Правоохранительная деятельность (научное и педагогическое направление) – 2 года обучения.

Правоохранительная деятельность (профильное направление) – один год обучения.

Правоохранительная деятельность – 3 года обучения. Костанайская академия МВД РК имени Шракбека Кабылбаева: Правоохранительная деятельность – 4 года обучения.

Педагогика и психология в деятельности органов внутренних дел – 4 года обучения.

Противодействие киберпреступности – 4 года обучения.

Правоохранительная деятельность (научное и педагогическое направление) – 2 года обучения.

Правоохранительная деятельность – 3 года обучения. Актюбинский юридический институт МВД РК имени Малкеджара Букенбаева: Правоохранительная деятельность – 4 года обучения.

Правоохранительная деятельность (научное и педагогическое направление) – 2 года обучения. Академия Национальной гвардии РК: Командная тактическая войсковой разведки – 4 года обучения.

Командная тактическая военной психологии – 4 года обучения.

Командная тактическая Национальной гвардии – 4 года обучения.

Командная тактическая воспитательной и социально-правовой работы – 4 года обучения.

Командная тактическая инженерно-технического обеспечения войск – 4 года обучения.

Командная тактическая ракетно-артиллерийского обеспечения войск – 4 года обучения.

Командная тактическая автомобильного обеспечения Национальной гвардии – 4 года обучения.

Командная тактическая тылового обеспечения Национальной гвардии – 4 года обучения.

Командная тактическая войск связи – 4 года обучения.

Воинское обучение и воспитание – 2 года обучения. Приказ вводится в действие с 3 мая 2025 года.

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