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Право

В вузах МВД обновили образовательные программы

Полиция, полицейский, полицейские, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, фото - Новости Zakon.kz от 26.05.2025 12:07 Фото: polisia.kz
Приказом министра внутренних дел от 19 мая 2025 года внесены изменения в Перечень образовательных программ, реализуемых в военных специальных учебных заведениях министерства, сообщает Zakon.kz.

В частности, перечень образовательных программ, реализуемых в военных специальных учебных заведениях МВД РК, изложен в новой редакции.

Так, утверждены следующие программы.

Академия управления МВД РК:

  • Правоохранительная деятельность (научное и педагогическое направление) – 2 года обучения.
  • Правоохранительная деятельность (профильное направление) – один год обучения.
  • Правоохранительная деятельность – 3 года обучения.

Алматинская академия МВД РК имени Макана Есбулатова:

  • IT-криминалистическое обеспечение деятельности органов внутренних дел" (Цифровая криминалистика) – 4 года обучения.
  • Противодействие киберпреступности – 4 года обучения.
  • Информационно-техническое обеспечение деятельности органов внутренних дел – 4 года обучения.
  • Правоохранительная деятельность (научное и педагогическое направление) – 2 года обучения.
  • Правоохранительная деятельность (профильное направление) – 1 год обучения.
  • Противодействие киберпреступности (научное и педагогическое направление) – 2 года обучения.
  • Правоохранительная деятельность – 3 года обучения.
  • Противодействие киберпреступности – 3 года обучения.

Карагандинская академия МВД РК имени Баримбека Бейсенова:

  • Правоохранительная деятельность – 4 года обучения.
  • Противодействие киберпреступности – 4 года обучения.
  • Правоохранительная деятельность (научное и педагогическое направление) – 2 года обучения.
  • Правоохранительная деятельность (профильное направление) – один год обучения.
  • Правоохранительная деятельность – 3 года обучения.

Костанайская академия МВД РК имени Шракбека Кабылбаева:

  • Правоохранительная деятельность – 4 года обучения.
  • Педагогика и психология в деятельности органов внутренних дел – 4 года обучения.
  • Противодействие киберпреступности – 4 года обучения.
  • Правоохранительная деятельность (научное и педагогическое направление) – 2 года обучения.
  • Правоохранительная деятельность – 3 года обучения.

Актюбинский юридический институт МВД РК имени Малкеджара Букенбаева:

  • Правоохранительная деятельность – 4 года обучения.
  • Правоохранительная деятельность (научное и педагогическое направление) – 2 года обучения.

Академия Национальной гвардии РК:

  • Командная тактическая войсковой разведки – 4 года обучения.
  • Командная тактическая военной психологии – 4 года обучения.
  • Командная тактическая Национальной гвардии – 4 года обучения.
  • Командная тактическая воспитательной и социально-правовой работы – 4 года обучения.
  • Командная тактическая инженерно-технического обеспечения войск – 4 года обучения.
  • Командная тактическая ракетно-артиллерийского обеспечения войск – 4 года обучения.
  • Командная тактическая автомобильного обеспечения Национальной гвардии – 4 года обучения.
  • Командная тактическая тылового обеспечения Национальной гвардии – 4 года обучения.
  • Командная тактическая войск связи – 4 года обучения.
  • Воинское обучение и воспитание – 2 года обучения. 

Приказ вводится в действие с 3 мая 2025 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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