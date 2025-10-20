Правила приема в вузы МВД изменились в Казахстане

Министр внутренних дел приказом от 13 октября 2025 года внес изменения в Правила приема на обучение в военные, специальные учебные заведения Министерства внутренних дел РК, реализующие образовательные программы высшего образования, сообщает Zakon.kz.

Уточняется, что при проведении конкурса на зачисление в военные учебные заведения преимущественное право при условии успешного прохождения всех этапов конкурсного отбора в соответствии с правилами приема на обучение в военные учебные заведения, реализующие образовательные программы соответствующего уровня, имеют:

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей;

граждане, прошедшие допризывную подготовку в качестве жас сарбазов, жас айбынов в течение периода не менее двух лет;

дети военнослужащих, имеющих выслугу не менее пятнадцати лет, а также лиц, уволенных с воинской службы с выслугой двадцать и более лет, за исключением лиц, уволенных по отрицательным мотивам;

дети военнослужащих, погибших, пропавших без вести во время прохождения службы или получивших инвалидность в период прохождения воинской службы;

лица, награжденные знаком "Алтын белгі";

победители международных олимпиад и конкурсов научных проектов (научных соревнований) по общеобразовательным предметам, республиканских и международных конкурсов исполнителей и спортивных соревнований последних трех лет, награжденные дипломами первой – третьей степеней, перечень которых определяется уполномоченным органом в области образования, победители президентской, республиканских олимпиад и конкурсов научных проектов по общеобразовательным предметам текущего года, награжденные дипломами первой – третьей степеней, при условии соответствия выбранной ими специальности предмету олимпиады или конкурса.

Также поправками обновлены нормативы по физической подготовке для кандидатов в военные учебные заведения МВД и оценки начисления баллов.

Приказ вводится в действие с 28 октября 2025 года.