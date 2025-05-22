За нелицензионные операции с криптовалютой будет предусмотрена уголовная и административная ответственность

Заместитель председателя Национального банка Берик Шолпанкулов сообщил о предстоящем ужесточении регулирования криптооборота в стране.





"С учетом развития технологий криптооборот известен. Мы скоро подключимся к этой системе, и отсюда в рамках законодательства вводится и уголовная, и административная ответственность. Административная ответственность на покупателей, которые купили вне зоны лицензированных площадок. Уголовная – для продавцов, которые оказывают услуги, не получив лицензию", – сказал он.

Он также добавил, что создание специального фонда при Национальном банке для хранения изъятых криптоактивов не планируется.

Замглавы Нацбанка подчеркнул, что монетарный регулятор совместно с заинтересованными госорганами подготовил комплекс законодательных поправок, формирующих правовую основу оборота цифровых активов.

Поправки включают два блока: первый блок – запуск цифровых финансовых активов с определением правового статуса, второй блок – введение регулирования оборота необеспеченных криптовалют через лицензирование провайдеров услуг криптообменников.