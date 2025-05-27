ЕЭК освободила от ввозной пошлины картофель, импортируемый в Казахстан

В Москве решением Совета Евразийской экономической комиссии от 23 мая 2025 года внесены изменения в некоторые решения комиссии Таможенного союза в отношении картофеля, сообщает Zakon.kz.

В частности, решение комиссии Таможенного союза "О едином таможенно-тарифном регулировании Евразийского экономического союза" дополнено подпунктом о том, что от ввозной пошлины освобождается:

Картофель, классифицируемый кодом 0701 90 ТН ВЭД ЕАЭС, ввозимый в объеме не более 150 тыс. тонн в Республику Казахстан, предназначенный для реализации (продажи) в розничной торговле.

"Реализация (продажа) товаров, помещенных под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления с применением указанной тарифной льготы, допускается лицам, осуществляющим розничную торговлю и зарегистрированным в Казахстане, для последующей розничной реализации (продажи)", – говорится в документе.

Ограничения по пользованию или распоряжению товарами, помещенными под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления с применением указанной тарифной льготы, действуют до момента поступления товаров на склад целевых получателей, осуществляющих розничную реализацию, но не более 1 календарного года со дня выпуска таких товаров в соответствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления.

Документом, подтверждающим поступление товара на склад целевого получателя или передачу товаров таким целевым получателем, является акт приема или акт приема-передачи такого товара.

Указывается, что тарифная льгота предоставляется в отношении товаров, помещаемых под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления, в отношении которых декларация на товары, а в случае выпуска товаров до подачи декларации на товары – заявление о выпуске товаров до подачи декларации на товары зарегистрированы таможенным органом РК с даты вступления в силу решения Совета ЕЭК от 23 мая 2025 года по 30 июня 2025 г. включительно.