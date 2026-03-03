В странах ЕАЭС освободили от таможенных пошлин мясо КРС, предназначенное для производства

Решением Совета Евразийской экономической комиссии от 30 января 2026 года внесены изменения в некоторые решения Комиссии Таможенного союза в отношении отдельных видов мяса крупного рогатого скота, сообщает Zakon.kz.

В частности, добавлено, что от ввозной таможенной пошлины освобождаются:

Мясо крупного рогатого скота, предназначенное для использования в производстве мясной продукции:

свежее или охлажденное, замороженное, ввозимое в объеме не более 7,5 тыс. тонн в Беларусь;

в отношении которого применяется тарифная квота в соответствии с Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 7 октября 2025 года:

свежее или охлажденное, замороженное, ввозимое в объеме не более 5 тыс. тонн в Кыргызскую Республику;

в Кыргызскую Республику; замороженное и ввозимое в объеме не более 7,5 тыс . тонн в Республику Армения и не более 5 тыс . тонн в Республику Казахстан;

. тонн в Республику Армения и . тонн в Республику Казахстан; замороженное, ввозимое в объеме не более 100 тыс. тонн в Российскую Федерацию.

Указанная тарифная льгота предоставляется при наличии подтверждения об отнесении ввозимых товаров к товарам, указанным выше, выданного уполномоченным органом государства-члена и содержащего сведения об организациях, осуществляющих ввоз мяса крупного рогатого скота, о номенклатуре и количестве такого товара.

Указывается, что реализация (продажа) товаров, помещенных под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления с применением указанной тарифной льготы, допускается только для производства мясной продукции и только лицам, зарегистрированным в государстве-члене и являющимся производителями мясной продукции, критерии отнесения к категории которых или перечень производителей мясной продукции могут определяться законодательством государства-члена.

Ограничения по пользованию и распоряжению товарами, помещенными под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления с применением указанной тарифной льготы, действуют:

при помещении данных товаров под такую таможенную процедуру мясоперерабатывающими предприятиями – до момента поступления товаров на склад предприятия, но не более 1 года со дня выпуска таких товаров в соответствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления;

при помещении данных товаров под такую таможенную процедуру лицами, не являющимися мясоперерабатывающими предприятиями, – до момента реализации (продажи) товаров мясоперерабатывающим предприятиям, но не более 1 года со дня выпуска таких товаров в соответствии с таможенной процедурой выпуска для внутреннего потребления.

Документом, подтверждающим поступление товаров на склад мясоперерабатывающего предприятия или реализацию (продажу) таких товаров мясоперерабатывающему предприятию, является акт приема или приема-передачи таких товаров либо его копия.

Правительства Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и России принимают необходимые меры по недопущению вывоза со своей территории готовой мясной продукции, произведенной с использованием товаров, помещенных под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления с применением указанной тарифной льготы, на территории других государств-членов.

Указывается, что тарифная льгота предоставляется в отношении товаров, помещаемых (помещенных) под таможенную процедуру выпуска для внутреннего потребления, в отношении которых декларация на товары, а в случае выпуска товаров до подачи декларации на товары – заявление о выпуске товаров до подачи декларации на товары зарегистрированы таможенным органом государства-члена с 1 января 2026 года по 31 декабря 2026 г. включительно.

Решение вступает в силу с 9 марта 2026 года и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2026 г.