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Право

В ЕАЭС изменился техрегламент на природный газ, подготовленный к транспортированию

Газ, газификация, газораспределительная станция, газовая инфраструктура, газопровод, подача газа , фото - Новости Zakon.kz от 26.05.2025 11:01 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Совет Евразийской экономической комиссии на заседании 23 мая внес изменения в технический регламент Евразийского экономического союза "О безопасности газа горючего природного, подготовленного к транспортированию или использованию", сообщает Zakon.kz.

В Министерстве торговли и интеграции пояснили, что изменения направлены на исключение избыточных барьеров для предпринимательской деятельности и урегулирование вопросов проблемной практики проведения оценки соответствия природного газа.

Также уточнены процедуры оценки соответствия и обращения продукции на рынке Союза, а также отдельные термины, определения и формулы, установленные в техрегламенте.

Предусмотрена возможность применения поставщиками газа потоковых (промышленных) средств измерений (т.е. предназначенных для непрерывного измерения показателей движущейся в потоке продукции в автоматическом режиме), отвечающих требованиям законодательства стран ЕАЭС наряду с лабораторными средствами при оформлении паспорта качества газа (определена альтернатива по проведению испытаний: в собственной испытательной лаборатории или с использованием потоковых средств измерений поставщика, или в аккредитованной лаборатории из единого реестра Союза).

Кроме того, из области применения техрегламента исключается природный газ, используемый изготовителем только для собственных нужд, а также газ иностранного производства для его транзита потребителям третьих стран.

Ранее мы рассказали, что в Казахстане установили предельные цены на товарный газ с 1 июля 2025 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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