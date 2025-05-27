В Казахстане расширили перечень социально значимых пассажирских маршрутов

Фото: Zakon.kz

Приказом министра транспорта от 20 мая 2025 года внесены изменения в перечень социально значимых пассажирских межобластных сообщений, сообщает Zakon.kz.

В частности, перечень социально значимых пассажирских межобластных сообщений изложен в новой редакции. В него вошло 58 межобластных сообщений: Актобе – Атырау.

Актобе – Мангистау.

Алматы – Актобе.

Алматы – Атырау.

Алматы – Балхаш.

Алматы – Достык.

Алматы – Жезказган.

Алматы – Конаев.

Алматы – Костанай.

Алматы – Кульсары.

Алматы – Локоть.

Алматы – Мангистау.

Алматы – Озинки.

Алматы – Оскемен.

Алматы – Павлодар.

Алматы – Петропавловск.

Алматы – Сарыагаш.

Алматы – Семей.

Алматы – Уральск.

Алматы – Шымкент.

Астана – Айсары – Аркалык.

Астана – Алматы.

Астана – Атбасар.

Астана – Атырау.

Астана – Достык.

Астана – Жезказган.

Астана – Житикара.

Астана – Караганды.

Астана – Кокшетау.

Астана – Кокшетау – Саумалколь.

Астана – Курорт Боровое.

Астана – Кызыл-Ту – Петропавловск.

Астана – Оскемен.

Астана – Павлодар.

Астана – Павлодар – Семей.

Астана – Сарыагаш.

Астана – Семей.

Астана – Уральск.

Астана – Шымкент.

Атырау – Аксарайская.

Атырау – Мангистау.

Караганды – Жезказган – Мангистау.

Караганды – Каражал.

Караганды – Костанай.

Караганды – Петропавловск.

Кокшетау – Астана – Ерейментау.

Костанай – Аркалык.

Кызылорда – Кокшетау.

Кызылорда – Павлодар.

Кызылорда – Петропавловск.

Кызылорда – Семей.

Мангистау – Аксарайская.

Мангистау – Семей.

Мангистау – Уральск.

Оскемен – Жаланашколь – Достык.

Павлодар – Пресногорьковская.

Павлодар – Туркестан.

Шалкар – Сексеул. Ранее в список входило 53 социально значимых пассажирских межобластных сообщений. Социально значимым сообщением признается сообщение, оказывающее влияние на социально-экономическое положение общества и государства и соответствующее следующим критериям: государственное значение – развитие межгосударственных связей, соединение столицы и областных центров республики со столицами и главными городами административно-территориальных единиц государств, имеющих значительные общественные, торговые или иные взаимоотношения с РК;

безальтернативность – отсутствие беспересадочных параллельных сообщений при большой протяженности и малой разветвленности, независимость от климатических условий, всесезонность, массовость единовременной перевозки пассажиров;

социальное значение – сохранение в среднедушевом доходе населения доступного уровня расходов на передвижение;

доступность – обеспечение возможности свободного передвижения граждан по территории РК, выезда за ее пределы и беспрепятственного возвращения по маршрутам, не имеющим доступных альтернативных видов транспорта. Приказ вводится в действие с 6 июня 2025 года.

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