В Казахстане расширили перечень социально значимых пассажирских маршрутов
Фото: Zakon.kz
Приказом министра транспорта от 20 мая 2025 года внесены изменения в перечень социально значимых пассажирских межобластных сообщений, сообщает Zakon.kz.
В частности, перечень социально значимых пассажирских межобластных сообщений изложен в новой редакции.
В него вошло 58 межобластных сообщений:
- Актобе – Атырау.
- Актобе – Мангистау.
- Алматы – Актобе.
- Алматы – Атырау.
- Алматы – Балхаш.
- Алматы – Достык.
- Алматы – Жезказган.
- Алматы – Конаев.
- Алматы – Костанай.
- Алматы – Кульсары.
- Алматы – Локоть.
- Алматы – Мангистау.
- Алматы – Озинки.
- Алматы – Оскемен.
- Алматы – Павлодар.
- Алматы – Петропавловск.
- Алматы – Сарыагаш.
- Алматы – Семей.
- Алматы – Уральск.
- Алматы – Шымкент.
- Астана – Айсары – Аркалык.
- Астана – Алматы.
- Астана – Атбасар.
- Астана – Атырау.
- Астана – Достык.
- Астана – Жезказган.
- Астана – Житикара.
- Астана – Караганды.
- Астана – Кокшетау.
- Астана – Кокшетау – Саумалколь.
- Астана – Курорт Боровое.
- Астана – Кызыл-Ту – Петропавловск.
- Астана – Оскемен.
- Астана – Павлодар.
- Астана – Павлодар – Семей.
- Астана – Сарыагаш.
- Астана – Семей.
- Астана – Уральск.
- Астана – Шымкент.
- Атырау – Аксарайская.
- Атырау – Мангистау.
- Караганды – Жезказган – Мангистау.
- Караганды – Каражал.
- Караганды – Костанай.
- Караганды – Петропавловск.
- Кокшетау – Астана – Ерейментау.
- Костанай – Аркалык.
- Кызылорда – Кокшетау.
- Кызылорда – Павлодар.
- Кызылорда – Петропавловск.
- Кызылорда – Семей.
- Мангистау – Аксарайская.
- Мангистау – Семей.
- Мангистау – Уральск.
- Оскемен – Жаланашколь – Достык.
- Павлодар – Пресногорьковская.
- Павлодар – Туркестан.
- Шалкар – Сексеул.
Ранее в список входило 53 социально значимых пассажирских межобластных сообщений.
Социально значимым сообщением признается сообщение, оказывающее влияние на социально-экономическое положение общества и государства и соответствующее следующим критериям:
- государственное значение – развитие межгосударственных связей, соединение столицы и областных центров республики со столицами и главными городами административно-территориальных единиц государств, имеющих значительные общественные, торговые или иные взаимоотношения с РК;
- безальтернативность – отсутствие беспересадочных параллельных сообщений при большой протяженности и малой разветвленности, независимость от климатических условий, всесезонность, массовость единовременной перевозки пассажиров;
- социальное значение – сохранение в среднедушевом доходе населения доступного уровня расходов на передвижение;
- доступность – обеспечение возможности свободного передвижения граждан по территории РК, выезда за ее пределы и беспрепятственного возвращения по маршрутам, не имеющим доступных альтернативных видов транспорта.
Приказ вводится в действие с 6 июня 2025 года.
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