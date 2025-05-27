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Право

В Казахстане расширили перечень социально значимых пассажирских маршрутов

Междугородние автобусы, междугородный автобус, межгород, фото - Новости Zakon.kz от 27.05.2025 12:19 Фото: Zakon.kz
Приказом министра транспорта от 20 мая 2025 года внесены изменения в перечень социально значимых пассажирских межобластных сообщений, сообщает Zakon.kz.

В частности, перечень социально значимых пассажирских межобластных сообщений изложен в новой редакции.

В него вошло 58 межобластных сообщений:

  • Актобе – Атырау.
  • Актобе – Мангистау.
  • Алматы – Актобе.
  • Алматы – Атырау.
  • Алматы – Балхаш.
  • Алматы – Достык.
  • Алматы – Жезказган.
  • Алматы – Конаев.
  • Алматы – Костанай.
  • Алматы – Кульсары.
  • Алматы – Локоть.
  • Алматы – Мангистау.
  • Алматы – Озинки.
  • Алматы – Оскемен.
  • Алматы – Павлодар.
  • Алматы – Петропавловск.
  • Алматы – Сарыагаш.
  • Алматы – Семей.
  • Алматы – Уральск.
  • Алматы – Шымкент.
  • Астана – Айсары – Аркалык.
  • Астана – Алматы.
  • Астана – Атбасар.
  • Астана – Атырау.
  • Астана – Достык.
  • Астана – Жезказган.
  • Астана – Житикара.
  • Астана – Караганды.
  • Астана – Кокшетау.
  • Астана – Кокшетау – Саумалколь.
  • Астана – Курорт Боровое.
  • Астана – Кызыл-Ту – Петропавловск.
  • Астана – Оскемен.
  • Астана – Павлодар.
  • Астана – Павлодар – Семей.
  • Астана – Сарыагаш.
  • Астана – Семей.
  • Астана – Уральск.
  • Астана – Шымкент.
  • Атырау – Аксарайская.
  • Атырау – Мангистау.
  • Караганды – Жезказган – Мангистау.
  • Караганды – Каражал.
  • Караганды – Костанай.
  • Караганды – Петропавловск.
  • Кокшетау – Астана – Ерейментау.
  • Костанай – Аркалык.
  • Кызылорда – Кокшетау.
  • Кызылорда – Павлодар.
  • Кызылорда – Петропавловск.
  • Кызылорда – Семей.
  • Мангистау – Аксарайская.
  • Мангистау – Семей.
  • Мангистау – Уральск.
  • Оскемен – Жаланашколь – Достык.
  • Павлодар – Пресногорьковская.
  • Павлодар – Туркестан.
  • Шалкар – Сексеул.

Ранее в список входило 53 социально значимых пассажирских межобластных сообщений.

Социально значимым сообщением признается сообщение, оказывающее влияние на социально-экономическое положение общества и государства и соответствующее следующим критериям:

  • государственное значение – развитие межгосударственных связей, соединение столицы и областных центров республики со столицами и главными городами административно-территориальных единиц государств, имеющих значительные общественные, торговые или иные взаимоотношения с РК;
  • безальтернативность – отсутствие беспересадочных параллельных сообщений при большой протяженности и малой разветвленности, независимость от климатических условий, всесезонность, массовость единовременной перевозки пассажиров;
  • социальное значение – сохранение в среднедушевом доходе населения доступного уровня расходов на передвижение;
  • доступность – обеспечение возможности свободного передвижения граждан по территории РК, выезда за ее пределы и беспрепятственного возвращения по маршрутам, не имеющим доступных альтернативных видов транспорта. 

Приказ вводится в действие с 6 июня 2025 года.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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