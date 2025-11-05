Минздрав изменил перечень социально значимых заболеваний
Приказом министра здравоохранения от 21 октября 2025 года внесены изменения в перечень социально значимых заболеваний, сообщает Zakon.kz.
В частности, перечень изложен в новой редакции.
Всего в список включены 11 заболеваний, в том числе:
- Туберкулез
- ВИЧ
- Хронические вирусные гепатиты и цирроз печени
- Злокачественные новообразования
- Психические, поведенческие расстройства (заболевания)
- Острый инфаркт миокарда (первые 6 месяцев)
- Орфанные заболевания
- Дегенеративные болезни нервной системы
- Демиелинизирующие болезни центральной нервной системы
- Эпилепсия
- Цереброваскулярные болезни (инсульты) (в течение 1 года)
В прежней редакции перечня было 13 видов заболеваний, в том числе сахарный диабет, ревматизм, детский церебральный паралич.
Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года.
