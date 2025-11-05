#Народный юрист
Право

Минздрав изменил перечень социально значимых заболеваний

Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врачи, доктора, медики, медицина, здравоохранение, медстрахование, фото - Новости Zakon.kz от 05.11.2025 14:07 Фото: freepik
Приказом министра здравоохранения от 21 октября 2025 года внесены изменения в перечень социально значимых заболеваний, сообщает Zakon.kz.

В частности, перечень изложен в новой редакции.

Всего в список включены 11 заболеваний, в том числе:

  • Туберкулез
  • ВИЧ
  • Хронические вирусные гепатиты и цирроз печени
  • Злокачественные новообразования
  • Психические, поведенческие расстройства (заболевания)
  • Острый инфаркт миокарда (первые 6 месяцев)
  • Орфанные заболевания
  • Дегенеративные болезни нервной системы
  • Демиелинизирующие болезни центральной нервной системы
  • Эпилепсия
  • Цереброваскулярные болезни (инсульты) (в течение 1 года)

В прежней редакции перечня было 13 видов заболеваний, в том числе сахарный диабет, ревматизм, детский церебральный паралич.

Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года.

Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
