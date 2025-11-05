Минздрав изменил перечень социально значимых заболеваний

Приказом министра здравоохранения от 21 октября 2025 года внесены изменения в перечень социально значимых заболеваний, сообщает Zakon.kz.

В частности, перечень изложен в новой редакции.

Всего в список включены 11 заболеваний, в том числе:

Туберкулез

ВИЧ

Хронические вирусные гепатиты и цирроз печени

Злокачественные новообразования

Психические, поведенческие расстройства (заболевания)

Острый инфаркт миокарда (первые 6 месяцев)

Орфанные заболевания

Дегенеративные болезни нервной системы

Демиелинизирующие болезни центральной нервной системы

Эпилепсия

Цереброваскулярные болезни (инсульты) (в течение 1 года)

В прежней редакции перечня было 13 видов заболеваний, в том числе сахарный диабет, ревматизм, детский церебральный паралич.

Приказ вводится в действие с 1 января 2026 года.