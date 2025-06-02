Связь и интернет станут лучше? Разработаны поправки в законодательство

МЦРИАП разработало проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития рынка телекоммуникаций и центров обработки данных", сообщает Zakon.kz.

Проект закона разработан для усовершенствования и активного развития телекоммуникационных сетей, дата-центров, целью быстрого внедрения новых технологий связи, поддержки конкуренции, эффективного и интенсивного использования радиочастотного спектра.

В МЦРИАП пояснили, что актуальность разработки проекта закона обусловлена несколькими ключевыми факторами.

Так, с развитием услуг интернета требуется дать определение хостинговым компаниям, контент-генераторам, CDN-сервисам и прочим схожим по деятельности операторам связи.

Также вводятся соответствующие корректировки в определение "оператор связи" и понятие "телекоммуникаций (электросвязь)", "информационные процессы", "универсальные телекоммуникационные услуги", "телекоммуникационный оператор", внесение определения технологиям интернет вещей, которые применяются в развитии разных отраслей экономики (медицина, промышленность, сельское хозяйство и т.д.).

Одна из поправок в Земельный кодекс устанавливает, что право собственности на построенные антенно-мачтовое сооружений или опору для оборудования сотовой или спутниковой связи сохраняется за их застройщиком, а право собственности на предоставленный в аренду земельный участок, занятый антенно-мачтовым сооружением или опорой для оборудования сотовой или спутниковой связи, сохраняется за собственником земельного участка. Указанные права отделимы друг от друга.

Как поясняется, инициатором данной нормы были операторы связи. Ее смысл заключается в том, что операторам связи зачастую приходится строить антенно-мачтовые сооружение на земельных участках частных лиц по договору аренды части земельных участков без изменения его целевого назначения, где право собственности на антенно-мачтовые сооружения не передается собственнику земельного участка, а право собственности на земельный участок не переходит застройщику антенно-мачтового сооружения или опор для оборудования сотовой или спутниковой связи.

При этом уточняется, что запрещается предоставление земельных участков для строительства без наличия проектов детальной планировки или генеральных планов населенных пунктов с расчетной численностью населения свыше двадцати тысяч человек и генеральных планов, совмещенных с проектом детальной планировки, с численностью населения до двадцати тысяч человек (или их заменяющей схемы развития и застройки населенных пунктов с численностью до пяти тысяч человек), за исключением случаев предоставления земельных участков для нужд связи в целях строительства сооружений связи (антенно-мачтовых сооружений, опор связи и опор совместного использования).

Кроме того, предлагается снизить требования при выдаче земельных участков под нужды связи в целях строительства объектов и сооружений сотовой и спутниковой связи.

"Существующее правовое регулирование создает излишние препятствия для развития современных технологий, делает невозможным скорейшее решение важнейших социальных задач по обеспечению населения услугами связи", – говорится в обосновании.

Также вносятся поправки, позволяющие обеспечить качественное оказание услуг связи вдоль автодорог, что позволит операторам связи снизить инфраструктурные расходы, реинвестировать в их развитие. Это в свою очередь существенно повысит качество сети.

Вместе с тем вносится дополнение в статью 637 КоАП "Нарушение законодательства Республики Казахстан в области связи", предусматривающее административную ответственность за:

нарушение владельцем инфраструктуры правил доступа к инфраструктуре для размещения средств связи, а также опор воздушных линий электропередачи для проведения волоконно-оптических линий связи операторами связи.

Поясняется, что адмответственность вводится в связи с тем, что зачастую владельцы инфраструктуры препятствуют при проведении волоконно-оптических линий связи операторами связи, а механизмов воздействия на них нет.

Кроме того, устанавливается адмответственность за нарушение владельцем инфраструктуры правил регулирования предельных тарифов на имущественный наем (аренду) мест для размещения средств связи, а также опор воздушных линий электропередачи для проведения волоконно-оптических линий связи, совершенное путем превышения размеров предельных тарифов на имущественный наем (аренду) мест для размещения средств связи, а также опор воздушных линий электропередачи для проведения волоконно-оптических линий связи, утвержденных уполномоченным органом.

Также предусматривается, что в сельской местности операторам связи предоставят право устанавливать свои вышки и другое необходимое оборудование на объекты госмонополии и спецправа (Казпочта, Казтелерадио и др.).

Поправки также предусматривают регулирование современной спутниковой инфраструктуры, которые направлены на развитие телекоммуникационной инфраструктуры страны и окажут государственную поддержку деятельности операторов спутниковой связи.

"В целом вектор нормотворческой работы направлен на государственную поддержку и развитие телекоммуникационной отрасли РК. Казахстан демонстрирует высокий уровень цифрового развития, стремясь стать ключевым цифровым хабом Центральной Азии. Рынок коммерческих ЦОД и облачных сервисов активно развивается благодаря увеличению инвестиций", – говорится в пояснении.

Проект закона размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 4 июня 2025 года.