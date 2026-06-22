Круглосуточный бесплатный доступ к важным мобильным приложениям получат казахстанцы

Президент подписал закон от 19 июня 2026 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития рынка телекоммуникаций и центров обработки данных", сообщает Zakon.kz.

Поправками запрещается заключать договор об оказании услуг сотовой связи с абонентом без биометрической аутентификации.

Оператор связи обязан информировать абонента о приостановлении работы сети, связанной с плановыми работами и авариями на сети оператора связи, доступным способом.

Также оператор связи обязан уведомить абонента о планируемом повышении тарифа не менее чем за 60 календарных дней посредством SМS и на своем интернет-ресурсе.

Казахстанцам допускается в течение календарного года верификация не более 2 мобильных телефонов, ввезенных в РК для личного пользования.

Верификация, регистрация и перерегистрация абонентского устройства сотовой связи осуществляются в соответствии с правилами верификации, регистрации и перерегистрации абонентских устройств сотовой связи.

Регистрация абонентского устройства сотовой связи для абонента осуществляется на безвозмездной основе.

В случае передачи номера или устройства сотовой связи третьему лицу для постоянного использования абонент обязан переоформить их на передаваемое лицо.

Оператор связи обязан передавать на абонентское устройство сотовой связи информацию об абоненте, инициировавшем вызов.

Также говорится, что операторы сотовой связи обеспечивают круглосуточное и нетарифицируемое соединение каждому пользователю к мобильным приложениям, имеющим социальное и государственное значение.

При реализации мобильного телефона продавец обязан указывать в документах, подтверждающих факт приобретения товара, идентификационные коды реализуемого абонентского устройства сотовой связи.

Продавец обязан до реализации абонентского устройства сотовой связи осуществить проверку соответствующих идентификационных кодов реализуемого абонентского устройства сотовой связи на предмет наличия ограничений либо блокировки посредством базы данных идентификационных кодов абонентских устройств сотовой связи.

Владельцы электронных торговых площадок включают в договоры, заключаемые между продавцом и электронной торговой площадкой, обязанность продавцов перед продажей абонентского устройства сотовой связи проверять абонентское устройство сотовой связи на предмет наличия ограничений либо блокировки в базе данных идентификационных кодов абонентских устройств сотовой связи.

Также продавцы обязаны представлять покупателю идентификационный код абонентского устройства сотовой связи для проверки статуса верификации данного абонентского устройства сотовой связи.

Операторы связи и владельцы сетей связи, осуществляющие деятельность в РК, представляют государственной радиочастотной службе сведения об абонентских устройствах сотовой связи, используемых в сетях связи, в порядке, определяемом уполномоченным органом, в целях выявления абонентских устройств сотовой связи с одинаковыми идентификационными кодами и предотвращения их одновременной работы в сетях связи.

Ввоз усилителей сигнала сотовой связи осуществляется только операторами связи, имеющими лицензию на предоставление услуг в области связи.

Операторы спутниковой связи обязаны иметь пульт управления абонентскими устройствами и создать точку присоединения (подключения) к сетям телекоммуникаций Республики Казахстан в порядке, определяемом уполномоченным органом по согласованию с КНБ РК.

Операторам связи, владельцам сетей телекоммуникаций запрещаются пропуск несанкционированного трафика (фрода) и (или) незаконное использование сетей связи в местной сети телекоммуникаций, междугородной, международной и сотовой связи.

Операторам связи запрещается пропуск генерированных автоматических вызовов, совершаемых для передачи:

кодов идентификации и аутентификации абонента, в том числе вызовов, прерывающихся до или после первого гудка;

предварительно записанных голосовых сообщений, за исключением случаев, когда условия взаимодействия с операторами связи по пропуску данных сообщений предусмотрены договором.

Операторы связи обязаны обмениваться между собой информацией о номерах и признаках трафика, используемых для мошеннических действий в сетях связи, в целях предотвращения противоправных действий.

Сети интернета вещей являются составной частью единой сети телекоммуникаций РК. Сети интернета вещей способствуют интеграции технологий дистанционного сбора и передачи данных с существующими сетями связи, сетями интернет, сотовыми, спутниковыми и другими сетями связи.

Пропуск голосового междугороднего и международного трафика должен осуществляться между абонентами взаимодействующих сетей.

Закон вводится в действие с 20 августа, за исключением норм, которые вводятся с 1 июля 2027 года.