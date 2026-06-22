#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+31°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+31°
$
485.95
565.74
6.83
Право

Круглосуточный бесплатный доступ к важным мобильным приложениям получат казахстанцы

Телефон, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть, фото - Новости Zakon.kz от 22.06.2026 09:54 Фото: pexels
Президент подписал закон от 19 июня 2026 года "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития рынка телекоммуникаций и центров обработки данных", сообщает Zakon.kz.

Поправками запрещается заключать договор об оказании услуг сотовой связи с абонентом без биометрической аутентификации.

Оператор связи обязан информировать абонента о приостановлении работы сети, связанной с плановыми работами и авариями на сети оператора связи, доступным способом.

Также оператор связи обязан уведомить абонента о планируемом повышении тарифа не менее чем за 60 календарных дней посредством SМS и на своем интернет-ресурсе.

Казахстанцам допускается в течение календарного года верификация не более 2 мобильных телефонов, ввезенных в РК для личного пользования.

Верификация, регистрация и перерегистрация абонентского устройства сотовой связи осуществляются в соответствии с правилами верификации, регистрации и перерегистрации абонентских устройств сотовой связи.

Регистрация абонентского устройства сотовой связи для абонента осуществляется на безвозмездной основе.

В случае передачи номера или устройства сотовой связи третьему лицу для постоянного использования абонент обязан переоформить их на передаваемое лицо.

Оператор связи обязан передавать на абонентское устройство сотовой связи информацию об абоненте, инициировавшем вызов.

Также говорится, что операторы сотовой связи обеспечивают круглосуточное и нетарифицируемое соединение каждому пользователю к мобильным приложениям, имеющим социальное и государственное значение.

При реализации мобильного телефона продавец обязан указывать в документах, подтверждающих факт приобретения товара, идентификационные коды реализуемого абонентского устройства сотовой связи.

Продавец обязан до реализации абонентского устройства сотовой связи осуществить проверку соответствующих идентификационных кодов реализуемого абонентского устройства сотовой связи на предмет наличия ограничений либо блокировки посредством базы данных идентификационных кодов абонентских устройств сотовой связи.

Владельцы электронных торговых площадок включают в договоры, заключаемые между продавцом и электронной торговой площадкой, обязанность продавцов перед продажей абонентского устройства сотовой связи проверять абонентское устройство сотовой связи на предмет наличия ограничений либо блокировки в базе данных идентификационных кодов абонентских устройств сотовой связи.

Также продавцы обязаны представлять покупателю идентификационный код абонентского устройства сотовой связи для проверки статуса верификации данного абонентского устройства сотовой связи.

Операторы связи и владельцы сетей связи, осуществляющие деятельность в РК, представляют государственной радиочастотной службе сведения об абонентских устройствах сотовой связи, используемых в сетях связи, в порядке, определяемом уполномоченным органом, в целях выявления абонентских устройств сотовой связи с одинаковыми идентификационными кодами и предотвращения их одновременной работы в сетях связи.

Ввоз усилителей сигнала сотовой связи осуществляется только операторами связи, имеющими лицензию на предоставление услуг в области связи.

Операторы спутниковой связи обязаны иметь пульт управления абонентскими устройствами и создать точку присоединения (подключения) к сетям телекоммуникаций Республики Казахстан в порядке, определяемом уполномоченным органом по согласованию с КНБ РК.

Операторам связи, владельцам сетей телекоммуникаций запрещаются пропуск несанкционированного трафика (фрода) и (или) незаконное использование сетей связи в местной сети телекоммуникаций, междугородной, международной и сотовой связи.

Операторам связи запрещается пропуск генерированных автоматических вызовов, совершаемых для передачи:

  • кодов идентификации и аутентификации абонента, в том числе вызовов, прерывающихся до или после первого гудка;
  • предварительно записанных голосовых сообщений, за исключением случаев, когда условия взаимодействия с операторами связи по пропуску данных сообщений предусмотрены договором.

Операторы связи обязаны обмениваться между собой информацией о номерах и признаках трафика, используемых для мошеннических действий в сетях связи, в целях предотвращения противоправных действий.

Сети интернета вещей являются составной частью единой сети телекоммуникаций РК. Сети интернета вещей способствуют интеграции технологий дистанционного сбора и передачи данных с существующими сетями связи, сетями интернет, сотовыми, спутниковыми и другими сетями связи.

Пропуск голосового междугороднего и международного трафика должен осуществляться между абонентами взаимодействующих сетей.

Закон вводится в действие с 20 августа, за исключением норм, которые вводятся с 1 июля 2027 года.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Читайте также
Пчелы, улей
10:11, Сегодня
Республиканскую палату по всем породам пчел создали в Казахстане
Вышка мобильной связи, вышки мобильной связи, вышка сотовой связи, вышки сотовой связи, сотовая связь, мобильная связь, мобильная сеть, антенна сотовой связи, антенны сотовой связи, интернет вышки, интернет вышка, мобильный интернет, мобильный оператор, мобильные операторы, сотовый оператор, оператор сотовой связи
10:35, 02 июня 2025
Размещать телекоммуникационное оборудование на зданиях разрешат без согласия собственников
Концерт, культурно-массовое мероприятие
09:00, 19 февраля 2026
Новые требования к проведению культурно-массовых мероприятий установили в Казахстане
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Адиев разорвал контракт с &quot;Витебском&quot;
12:21, Сегодня
"Хамское поведение": экс-наставник сборной Казахстана Адиев разорвал контракт с "МЛ Витебск"
Аркадий Шестаков
11:33, Сегодня
"Один из лучших центров по игре на вбрасываниях ": КХЛ оценила подписание "Барыса"
Рыбакина после Уимблдона заявилась на турнир в Вашингтоне
11:22, Сегодня
Елена Рыбакина после "Уимблдона" заявилась на турнир в Вашингтоне
Топ-тренер объяснил, кто должен ехать на Азиаду: Торехан Сабырхан или Аблайхан Жусупов
10:55, Сегодня
Топ-тренер объяснил, кто должен ехать на Азиаду: Торехан Сабырхан или Аблайхан Жусупов
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: