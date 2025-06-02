Минтруда перераспределяет квоту на привлечение иностранных работников

Министерство труда и социальной защиты населения подготовило изменения в приказ об установлении квоты на привлечение иностранной рабочей силы для осуществления трудовой деятельности на территории РК на 2025 год, сообщает Zakon.kz.

Как, поясняется, изменения инициированы по просьбе работодателей агропромышленного комплекса и коснутся квоты для привлечения иностранной рабочей силы по разрешениям, выдаваемым местными исполнительными органами работодателям:

квота составит 0,25% по отношению к численности рабочей силы в республике.

При этом для сохранения итогового количества иностранцев, привлекаемых к работе в Казахстане, будет снижена квота на привлечение трудовых иммигрантов физическими лицами, которая составит 2,95% к численности рабочей силы.

Ранее на 2025 год была установлена квота на привлечение иностранной рабочей силы для осуществления трудовой деятельности на территории РК:

по разрешениям, выдаваемым местным исполнительным органом работодателю, в размере 0,2%;

на привлечение трудовых иммигрантов в размере 3%.

Об изменениях сообщается на сайте Минтруда.