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Право

Минтруда перераспределяет квоту на привлечение иностранных работников

Стройка, строительство, строительный объект, строительные работы, строители, рабочие, строитель, рабочий, новостройка, новостройки, фото - Новости Zakon.kz от 02.06.2025 15:40 Фото: Zakon.kz
Министерство труда и социальной защиты населения подготовило изменения в приказ об установлении квоты на привлечение иностранной рабочей силы для осуществления трудовой деятельности на территории РК на 2025 год, сообщает Zakon.kz.

Как, поясняется, изменения инициированы по просьбе работодателей агропромышленного комплекса и коснутся квоты для привлечения иностранной рабочей силы по разрешениям, выдаваемым местными исполнительными органами работодателям:

  • квота составит 0,25% по отношению к численности рабочей силы в республике.

При этом для сохранения итогового количества иностранцев, привлекаемых к работе в Казахстане, будет снижена квота на привлечение трудовых иммигрантов физическими лицами, которая составит 2,95% к численности рабочей силы. 

Ранее на 2025 год была установлена квота на привлечение иностранной рабочей силы для осуществления трудовой деятельности на территории РК:

  • по разрешениям, выдаваемым местным исполнительным органом работодателю, в размере 0,2%;
  • на привлечение трудовых иммигрантов в размере 3%. 

Об изменениях сообщается на сайте Минтруда.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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