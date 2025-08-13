#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
542.29
629.54
6.77
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Казахмыс
Спецпроекты
#Цены
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+21°
$
542.29
629.54
6.77
Право

Квоту на привлечение иностранных работников перераспределили на 2025 год

Стройка, строительство, строительный объект, строительные работы, строители, рабочие, строитель, рабочий, новостройка, новостройки, фото - Новости Zakon.kz от 13.08.2025 09:06 Фото: Zakon.kz
И.о. министра труда и социальной защиты населения приказом от 1 августа 2025 года внес изменения в приказ об установлении квоты на привлечение иностранной рабочей силы для осуществления трудовой деятельности на территории РК на 2025 год, сообщает Zakon.kz.

Квота на привлечение иностранной рабочей силы для осуществления трудовой деятельности в Казахстане на 2025 год установлена в следующем процентном отношении к численности рабочей силы:

  • по разрешениям, выдаваемым местным исполнительным органом работодателю, увеличена с 0,2% до 0,25%;
  • на привлечение трудовых иммигрантов уменьшена с 3% до 2,95%.

Приказ вводится в действие с 23 августа 2025 года.

Мы сообщали, что в 2024 году общая квота была установлена в размере 0,23% по отношению к численности рабочей силы в республике, или 22 тыс. единиц.

Квота на привлечение трудовых иммигрантов для работы в домашних хозяйствах была установлена в размере 3,1% по отношению к численности рабочей силы в республике, или 271,3 тыс. единиц.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Читайте также
Минздрав изменил стандарт оказания анестезиологической и реаниматологической помощи
Право
09:26, Сегодня
Минздрав изменил стандарт оказания анестезиологической и реаниматологической помощи
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: