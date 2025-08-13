Квоту на привлечение иностранных работников перераспределили на 2025 год

И.о. министра труда и социальной защиты населения приказом от 1 августа 2025 года внес изменения в приказ об установлении квоты на привлечение иностранной рабочей силы для осуществления трудовой деятельности на территории РК на 2025 год, сообщает Zakon.kz.

Квота на привлечение иностранной рабочей силы для осуществления трудовой деятельности в Казахстане на 2025 год установлена в следующем процентном отношении к численности рабочей силы:

по разрешениям, выдаваемым местным исполнительным органом работодателю, увеличена с 0,2% до 0,25% ;

; на привлечение трудовых иммигрантов уменьшена с 3% до 2,95%.

Приказ вводится в действие с 23 августа 2025 года.

Мы сообщали, что в 2024 году общая квота была установлена в размере 0,23% по отношению к численности рабочей силы в республике, или 22 тыс. единиц.

Квота на привлечение трудовых иммигрантов для работы в домашних хозяйствах была установлена в размере 3,1% по отношению к численности рабочей силы в республике, или 271,3 тыс. единиц.