Оказание медучреждениями МВД платной медпомощи в рамках ГОБМП и ОСМС: обновлены правила

Приказом МВД от 29 мая 2025 года утверждены Правила осуществления платных видов деятельности по реализации услуг госучреждениями органов внутренних дел по оказанию медицинской помощи в рамках ГОБМП и ОСМС, деньги от реализации которых остаются в их распоряжении, сообщает Zakon.kz.

Медицинская помощь в рамках ГОБМП и системе ОСМС оказывается членам семей сотрудников правоохранительных органов, проживающих совместно с ними, военнослужащих, пенсионерам правоохранительных органов.

Платные виды медицинских услуг оказываются в следующих условиях:

в амбулаторных условиях, не предусматривающих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения, в том числе в приемных отделениях круглосуточных стационаров;

в стационарных условиях, предусматривающих круглосуточное медицинское наблюдение, лечение, уход, а также предоставление койко-места с питанием, в том числе при случаях терапии и хирургии «одного дня», предусматривающих круглосуточное наблюдение в течение первых суток после начала лечения;

в стационарозамещающих условиях, не требующих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения и предусматривающих медицинское наблюдение и лечение в дневное время с предоставлением койко-места.

ГУ ОВД для исполнения части обязательств по договору закупа услуг заключают гражданско-правовой договор соисполнения с субъектами здравоохранения, включенными в базу данных, а также привлекаются в качестве соисполнителей в соответствии с Правилами закупа.

Оплата за оказанные платные виды медицинских услуг осуществляется Фондом медстрахования в соответствии с Правилами оплаты по утвержденным тарифам на медицинские услуги, предоставляемые в рамках ГОБМП и в системе ОСМС.

Также предусмотрено, что ГУ ОВД, исполняющим обязательства по договору соисполнения, оплата за оказанные медицинские услуги осуществляется субъектами здравоохранения, с которыми заключен договор соисполнения, в рамках заключенного с Фондом договора закупа медицинских услуг.

Правила также утверждают порядок расходования денег от реализации платных видов медицинских услуг.

Приказ вводится в действие с 14 июня 2025 года.

При этом ранее действовавшие Правила оказания платных видов деятельности по реализации услуг государственными учреждениями органов внутренних дел РК по оказанию медицинской помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования и расходования ими денег от реализации услуг и поправки к ним утратили силу.