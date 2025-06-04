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Право

Оказание медучреждениями МВД платной медпомощи в рамках ГОБМП и ОСМС: обновлены правила

Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врач, врачи, доктор, доктора, медик, медики, медицина, здравоохранение, медстрахование, фото - Новости Zakon.kz от 04.06.2025 09:50 Фото: pixabay
Приказом МВД от 29 мая 2025 года утверждены Правила осуществления платных видов деятельности по реализации услуг госучреждениями органов внутренних дел по оказанию медицинской помощи в рамках ГОБМП и ОСМС, деньги от реализации которых остаются в их распоряжении, сообщает Zakon.kz.

Медицинская помощь в рамках ГОБМП и системе ОСМС оказывается членам семей сотрудников правоохранительных органов, проживающих совместно с ними, военнослужащих, пенсионерам правоохранительных органов. 

Платные виды медицинских услуг оказываются в следующих условиях:

  • в амбулаторных условиях, не предусматривающих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения, в том числе в приемных отделениях круглосуточных стационаров;
  • в стационарных условиях, предусматривающих круглосуточное медицинское наблюдение, лечение, уход, а также предоставление койко-места с питанием, в том числе при случаях терапии и хирургии «одного дня», предусматривающих круглосуточное наблюдение в течение первых суток после начала лечения;
  • в стационарозамещающих условиях, не требующих круглосуточного медицинского наблюдения и лечения и предусматривающих медицинское наблюдение и лечение в дневное время с предоставлением койко-места.

ГУ ОВД для исполнения части обязательств по договору закупа услуг заключают гражданско-правовой договор соисполнения с субъектами здравоохранения, включенными в базу данных, а также привлекаются в качестве соисполнителей в соответствии с Правилами закупа.

Оплата за оказанные платные виды медицинских услуг осуществляется Фондом медстрахования в соответствии с Правилами оплаты по утвержденным тарифам на медицинские услуги, предоставляемые в рамках ГОБМП и в системе ОСМС.

Также предусмотрено, что ГУ ОВД, исполняющим обязательства по договору соисполнения, оплата за оказанные медицинские услуги осуществляется субъектами здравоохранения, с которыми заключен договор соисполнения, в рамках заключенного с Фондом договора закупа медицинских услуг.

Правила также утверждают порядок расходования денег от реализации платных видов медицинских услуг. 

Приказ вводится в действие с 14 июня 2025 года.

При этом ранее действовавшие Правила оказания платных видов деятельности по реализации услуг государственными учреждениями органов внутренних дел РК по оказанию медицинской помощи в рамках гарантированного объема бесплатной медицинской помощи и в системе обязательного социального медицинского страхования и расходования ими денег от реализации услуг и поправки к ним утратили силу.

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Фото Лариса Черненко
Лариса Черненко
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